Rashford’un A takıma dönüşü yaklaşırken, Manchester United karmaşık bir mali sorunla boğuşuyor. Geçen sezonu Camp Nou’da geçiren forvet, şu anda haftalık yaklaşık 325.000 sterlin değerinde kazançlı bir sözleşmeye sahip. United yetkilileri daha dengeli bir maaş yapısı oluşturmaya çalışırken, Rashford’un sorunsuz bir şekilde takıma yeniden entegre olabilmesi için maaşında bir kesintiye razı olması gerekebileceği yönünde görüşler ortaya atıldı.

Ancak maaş kesintisi ihtimali hâlâ oldukça düşük görünüyor. Manchester Evening News’e göre, mevcut sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalan 28 yaşındaki oyuncu önemli bir pazarlık gücüne sahip ve kulübün, maaşını düşürmesi için onun yeni bir sözleşme imzalamasını sağlaması gerekecek. Old Trafford’da, bu kadar yüksek maaşlı bir oyuncuyu kadroda tutmanın takım içinde gerginliğe yol açabileceği ve diğer önemli ilk 11 oyuncularının da İngiltere milli takım oyuncusuyla eşit maaş talep etmesine neden olabileceği yönünde ciddi endişeler var.



