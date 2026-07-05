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Marcus Rashford, Manchester United’a yeniden entegrasyonunun bir parçası olarak maaşında kesintiye razı olabilir mi? Haftalık 325.000 sterlinlik sözleşmeyle ilgili soruların gündeme gelmesi üzerine, İngiltere’li forvetin Old Trafford’a dönüşüne dair son gelişmeler
Old Trafford’da Rashford’un maaş sorunu
Rashford’un A takıma dönüşü yaklaşırken, Manchester United karmaşık bir mali sorunla boğuşuyor. Geçen sezonu Camp Nou’da geçiren forvet, şu anda haftalık yaklaşık 325.000 sterlin değerinde kazançlı bir sözleşmeye sahip. United yetkilileri daha dengeli bir maaş yapısı oluşturmaya çalışırken, Rashford’un sorunsuz bir şekilde takıma yeniden entegre olabilmesi için maaşında bir kesintiye razı olması gerekebileceği yönünde görüşler ortaya atıldı.
Ancak maaş kesintisi ihtimali hâlâ oldukça düşük görünüyor. Manchester Evening News’e göre, mevcut sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalan 28 yaşındaki oyuncu önemli bir pazarlık gücüne sahip ve kulübün, maaşını düşürmesi için onun yeni bir sözleşme imzalamasını sağlaması gerekecek. Old Trafford’da, bu kadar yüksek maaşlı bir oyuncuyu kadroda tutmanın takım içinde gerginliğe yol açabileceği ve diğer önemli ilk 11 oyuncularının da İngiltere milli takım oyuncusuyla eşit maaş talep etmesine neden olabileceği yönünde ciddi endişeler var.
- Getty Images Sport
Barselona’daki kiralık sözleşmesi sona erdi
Rashford’un La Liga’da geçirdiği süre, Manchester’da yaşadığı zorlu bir dönemin ardından kariyerine çok ihtiyaç duyulan bir ivme kazandırdı. Katalan deviyle geçirdiği süre boyunca 14 gol ve 14 asist gibi etkileyici bir performans sergileyerek, 2022-23 sezonunda 30 gol attığı dönemde gösterdiği üst düzey verimliliğe hâlâ sahip olduğunu kanıtladı. Bu yeniden canlanmaya rağmen, Barcelona’nın 26 milyon sterlinlik (35 milyon dolar) kalıcı satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdiği bildirildi; böylece Rashford’un geleceği bir kez daha Manchester’a bağlandı.
Taktik açıdan bakıldığında, kadro derinliği eksikliği çeken United için Rashford’u geri getirmek oldukça mantıklı bir hamle. O, Matheus Cunha ve Patrick Dorgu gibi mevcut seçeneklerden farklı bir profil sunuyor ve hem sol kanatta hem de merkez forvet olarak oynayabilme yeteneği, Benjamin Sesko için hayati bir yedeklik sağlıyor. Teknik ekibin önündeki zorluk, Rashford’un dönüşüyle birlikte gelen “yükü” yönetirken, onun yadsınamaz yeteneğinden en iyi şekilde yararlanmak olacak.
Orta saha transferleri bir engelle karşılaştı
Rashford meselesi gündemin merkezindeyken, United’ın transfer dönemi başka alanlarda, özellikle de orta sahada bir dizi hayal kırıklığı yaşadı. Kırmızı Şeytanlar, kısa süre önce Tottenham’ın West Ham’ın 85 milyon sterlin (114 milyon dolar) tutarındaki fiyat talebini karşılamasının ardından Mateus Fernandes’in Spurs’a transfer olduğunu gördü. United, Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusuna, Premier Lig rakiplerinin ödediği nihai ücretten önemli ölçüde daha düşük bir değer biçerek, sonunda bu transferden vazgeçti.
Bu durum, yazın başlarında Elliot Anderson’ı Manchester City’ye kaptırmanın yarattığı hayal kırıklığının ardından geldi. Old Trafford’daki yetkililer panik olmadığını vurgulasa da, transfer döneminin gidişatını değiştirecek yüksek profilli bir transferi gerçekleştirmek için baskı giderek artıyor. Alex Scott gibi isimler şu anda öncelik listesinin başında yer alıyor; ancak Arsenal’in bu orta saha oyuncusu için rekabet etmesi, United’ın bir başka yüksek profilli transferi kaçırmamak için kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiği anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Defansif istikrar ve Tonali ile ilgili teoriler
Taraftarların savunma hattına takviye yapılması yönündeki çağrılarına rağmen, kulübün şu anda kadroya başka stoper ekleme planı bulunmuyor. Harry Maguire, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro ve Ayden Heaven'ın kadroda yer alması nedeniyle, odak noktası mevcut kadronun fiziksel durumudur. De Ligt'in, tekrarlayan sırt sorunlarından yeni sezonun ilk haftalarında sahalara dönmesi bekleniyor; bunun ardından kulüp, 2025'te kadrodan ayrılmaların gerekli olup olmadığını değerlendirecek.
Sandro Tonali’nin transferiyle ilgili söylentiler de dolaştı, ancak United kaynakları, kulübün Newcastle’da forma giyen bu oyuncu için hiçbir zaman somut bir girişimde bulunmadığını belirtiyor. İtalyan oyuncunun kalitesi takdir ediliyor olsa da, Premier Lig’de kalma konusundaki uzun vadeli isteğine dair endişeler ve geçmişteki disiplin sorunları nedeniyle hiçbir zaman birincil hedef olarak görülmedi. Şu an için transfer ekibi, transfer döneminin kapanmasından önce en az bir, muhtemelen iki yeni orta saha oyuncusu kadroya katmaya odaklanmış durumda.
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