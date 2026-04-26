Marcus Rashford, Manchester United'a dönmektense Barcelona'da daha az para kazanmayı tercih ediyor; ancak İngiliz yıldız, karmaşık transfer sürecinde ‘sabırlı’ olması gerektiği konusunda uyarıldı

Saha içindeki başarılarına rağmen, kalıcı bir transfer yolunda ilerlemek hiç de kolay değil. Barcelona’nın devam eden mali kısıtlamaları nedeniyle, kulüp yönetimi her kuruşu titizlikle inceliyor.

Guillem Balague'nin BBC'de yayınlanan yazısına göre, Rashford Katalonya'da Manchester'da kazandığından daha az para kazanmaktan "memnun", ancak Barça, sıkı fair play kısıtlamaları göz önüne alındığında, uzun vadeli bir sözleşme yapmayı göze alıp alamayacağına karar vermek zorunda.

Yönetim, kalıcı bir anlaşmanın avantajlarını diğer hedeflerle karşılaştırarak değerlendiriyor ve kulüpteki bazı isimler, fonların başka yerlere harcanmasının daha iyi olabileceğini öne sürüyor.

Ancak, İngiltere'nin yıldızına en yakın kişiler, onun bu projeye tamamen bağlı olduğunu belirtiyor. Rashford'un çevresinden gelen mesaj sabırlı olunması yönünde ve onun ayrılışıyla ilgili söylentilerin büyük ölçüde İspanya'daki yüksek profilli transferlerde tipik olan "müzakere ortamının" bir parçası olduğu kabul ediliyor.







