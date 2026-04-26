Marcus Rashford, Manchester United'a dönmektense Barcelona'da daha az para kazanmayı tercih ediyor; ancak İngiliz yıldız, karmaşık transfer sürecinde ‘sabırlı’ olması gerektiği konusunda uyarıldı
Rashford eleştirenleri susturuyor
Rashford, geçen yaz Manchester United'dan kiralık olarak ayrıldıktan sonra Camp Nou'da itibarını başarıyla yeniden kazandı. Forvet, Hansi Flick yönetiminde kendine yer buldu ve bu sezon Barça formasıyla her 92 dakikada bir gol katkısı sağladı.
Bazı eleştirmenler bu transferi başlangıçta bir kumar olarak görse de, Rashford, Barça'nın La Liga şampiyonluğuna doğru ilerlemesine yardımcı olmak için bir dizi kusursuz performans sergiledi.
27 yaşındaki oyuncu, Getafe'ye karşı alınan hayati önem taşıyan 2-0'lık galibiyette muhteşem bir ikinci gol atarak maç kazandıran kalitesini bir kez daha sergiledi. Bu gol, tüm turnuvalarda bu sezon attığı 13. gol oldu ve Rashford, yazın ardından da Barça'da kalmayı umuyor.
Kalıcı oturma izni almanın önündeki mali engeller
Saha içindeki başarılarına rağmen, kalıcı bir transfer yolunda ilerlemek hiç de kolay değil. Barcelona’nın devam eden mali kısıtlamaları nedeniyle, kulüp yönetimi her kuruşu titizlikle inceliyor.
Guillem Balague'nin BBC'de yayınlanan yazısına göre, Rashford Katalonya'da Manchester'da kazandığından daha az para kazanmaktan "memnun", ancak Barça, sıkı fair play kısıtlamaları göz önüne alındığında, uzun vadeli bir sözleşme yapmayı göze alıp alamayacağına karar vermek zorunda.
Yönetim, kalıcı bir anlaşmanın avantajlarını diğer hedeflerle karşılaştırarak değerlendiriyor ve kulüpteki bazı isimler, fonların başka yerlere harcanmasının daha iyi olabileceğini öne sürüyor.
Ancak, İngiltere'nin yıldızına en yakın kişiler, onun bu projeye tamamen bağlı olduğunu belirtiyor. Rashford'un çevresinden gelen mesaj sabırlı olunması yönünde ve onun ayrılışıyla ilgili söylentilerin büyük ölçüde İspanya'daki yüksek profilli transferlerde tipik olan "müzakere ortamının" bir parçası olduğu kabul ediliyor.
Flick’in taktiksel rotasyonu
Flick, bu sezon Rashford'u özenle yönetti ve olağanüstü bir hücum yeteneği yoğunluğuna sahip kadroda onu sık sık rotasyona dahil etti. Üç forvet pozisyonu için rekabet eden yedi oyuncudan sadece Lamine Yamal 3.600 dakikadan fazla süre aldı.
Rashford bu rekabetçi ortama uyum sağlamak zorunda kaldı ve her zaman ilk 11'de yer almayacağını kabul ederek yeni bir olgunluk seviyesi sergiledi.
Manchester United'ın yaklaşan gölgesi
Barcelona, 10 Mayıs gibi erken bir tarihte gerçekleşebilecek bir başka La Liga şampiyonluk törenine yaklaşırken, Rashford’un ana kulübü durumu uzaktan izlemeye devam ediyor. Şu anda Michael Carrick’in teknik direktörlüğünü yaptığı United, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi içinde ve forvetin geleceği konusunda nispeten sessiz kalıyor. Old Trafford’daki kapı resmi olarak kapanmış değil, ancak oyuncunun tercihi net.