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Marcus Rashford, Liverpool’a mı?! Andoni Iraola’dan, ‘olağanüstü’ Man Utd kanat oyuncusu için sansasyonel bir transfer hamlesi yapması istendi
James, Liverpool’un Rashford’a yönelik sürpriz transfer hamlesini destekliyor
James, Premier Lig’in en büyük rakiplerini ilgilendiren en şaşırtıcı transfer önerilerinden birinde, Liverpool’un Rashford’u kadrosuna katma olasılığını değerlendirmesi gerektiğini öne sürdü. Eski Liverpool ve İngiltere milli takım kalecisi, Rashford’un son dönemdeki formu ve Old Trafford’daki uzun vadeli geleceği konusunda soru işaretleri olmasına rağmen, teknik yeteneği ve futbol zekasının hâlâ dünyanın en iyileri arasında yer aldığına inanıyor.
- BetVictor
James, Rashford’un neden Liverpool’a uygun olacağını açıklıyor
Bu yorumlar, Barcelona’nın Rashford’un kiralık transferini kalıcı hale getirmek için 30 milyon sterlinlik opsiyonu kullanmamayı tercih ettiği yönündeki haberlerin ardından, Rashford’un geleceğinin belirsizliğini koruduğu bir dönemde geldi.
BetVictor'a konuşan James, "Liverpool'un yerinde olsaydım, Marcus Rashford'u transfer etmeye çalışırdım. Gerçekten yapardım. Sol kanatta mı yoksa sağ kanatta mı oynayacağı asıl mesele değil. Önce onu takıma katın, sonra en uygun pozisyonunu belirlemek için zaman tanıyın. Bence o olağanüstü bir futbolcu. Futbol zekası ve yeteneği olağanüstü." dedi.
Iraola'nın Rashford'u 'yeniden canlandıracağına' inanılıyor
James, 28 yaşındaki oyuncunun hâlâ üst düzey bir yeteneğe sahip olduğuna ikna olmuş durumda ve bunun kanıtı olarak İspanya’daki performanslarına işaret etti. Ayrıca, Liverpool’un mevcut teknik kadrosunun bu forvetin en iyi seviyesine geri dönmesine yardımcı olacağına inanıyor.
"Barcelona'da gördük ki, Marcus Rashford mutlu olduğunda inanılmaz bir futbol sergileyebiliyor," diye ekledi James. "Liverpool'un onu gerçekten transfer edeceğini hayal edemiyorum, ancak futbol dünyasındaki rekabetler, kulüplerin en iyi oyuncuların peşinden gitmesini engellememeli. Andoni Iraola gibi birinin, Rashford'un gelişebileceği bir ortam yaratacak kadar yetkin olduğunu düşünüyorum."
- Getty
Önemli bir karar bizi bekliyor
Şu an için Rashford, 2028 yılına kadar Manchester United ile sözleşmesi devam ediyor; bu da, kalıcı bir ayrılığın gerçekleşmesi için tüm taraflar arasında önemli bir anlaşma yapılması gerektiği anlamına geliyor. The Sun gazetesi geçtiğimiz günlerde, bu yaz başka bir kulübe kalıcı bir transfer gerçekleşmezse Michael Carrick’in onu kadroya geri kabul edeceğini bildirdi. Ancak, Rashford İngiltere milli takımıyla Kuzey Amerika’nın en prestijli kupasını kazanmak için mücadeleye devam ettiği için, geleceğine ilişkin bir kararın Dünya Kupası’ndan sonraya kadar alınması pek olası görünmüyor.