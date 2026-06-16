Marcus Rashford, Liverpool’a mı?! Andoni Iraola’dan, ‘olağanüstü’ Man Utd kanat oyuncusu için sansasyonel bir transfer hamlesi yapması istendi

James, 28 yaşındaki oyuncunun hâlâ üst düzey bir yeteneğe sahip olduğuna ikna olmuş durumda ve bunun kanıtı olarak İspanya’daki performanslarına işaret etti. Ayrıca, Liverpool’un mevcut teknik kadrosunun bu forvetin en iyi seviyesine geri dönmesine yardımcı olacağına inanıyor.

"Barcelona'da gördük ki, Marcus Rashford mutlu olduğunda inanılmaz bir futbol sergileyebiliyor," diye ekledi James. "Liverpool'un onu gerçekten transfer edeceğini hayal edemiyorum, ancak futbol dünyasındaki rekabetler, kulüplerin en iyi oyuncuların peşinden gitmesini engellememeli. Andoni Iraola gibi birinin, Rashford'un gelişebileceği bir ortam yaratacak kadar yetkin olduğunu düşünüyorum."