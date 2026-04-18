Marcus Rashford, Juventus'a mı gidiyor? Barcelona'dan ayrılması gündemdeyken, Serie A'nın dev kulüpleri Manchester United'ın forvetine yönelik iddialı bir transfer hamlesi planlıyor
Barcelona, kalıcı transfer konusunda tereddüt ediyor
İnkar edilemez başarı geçmişine rağmen, Rashford’un Katalonya’daki serüveni sona yaklaşıyor gibi görünüyor. Haberlere göre, bu sezonu Camp Nou’da kiralık olarak geçiren İngiliz milli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanma ihtimali giderek azalıyor.
Blaugrana yönetimi, sıkı mali kısıtlamalar altında çalışıyor ve her yatırımı son derece dikkatli bir şekilde değerlendiriyor. Katalan devinin, 28 yaşındaki oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak için gereken 30 milyon avroyu harcamaya niyeti olmadığı öne sürülüyor. Bu rakam, onun kalitesindeki bir oyuncu için makul kabul edilse de, Barça'nın önceliği, yüksek maaş giderlerini azaltmak olmaya devam ediyor.
Old Trafford'a dönüş ve yeni bir kapı açılıyor
Barcelona'nın isteksizliği nedeniyle Rashford'un bu yaz United'a geri dönmesi bekleniyor, ancak bu sadece kısa süreli olacak. İngiliz forvet bu sezon tüm turnuvalarda 43 maça çıktı, 12 gol attı ve 13 asist yaptı. Bu performansa rağmen, Kırmızı Şeytanlar'ın akademi mezunu oyuncuyu tekrar transfer pazarına sunmaya hazır olduğu ve bu durumun onu önümüzdeki transfer döneminde Avrupa'nın önde gelen kulüpleri için en ilgi çekici fırsatlardan biri haline getirdiği bildiriliyor.
İtalya'daki haberlere göre, bu belirsizlik Juventus'un devreye girmesine kapı açtı. 2020'den beri Serie A şampiyonluğu kazanamayan Bianconeri, Coppa Italia çeyrek finallerinden ve Şampiyonlar Ligi eleme turlarından elendikten sonra zorlu bir sezon geçiriyor. Şu anda dördüncü sırada yer alan ve gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmek için mücadele eden takım, yüksek kaliteli uluslararası oyuncular arıyor. Hızı ve çok yönlülüğüyle Rashford, hücum hattını yeniden inşa etmek isteyen "Yaşlı Kadın"ın taktiksel gereksinimlerine mükemmel bir şekilde uyuyor.
Bianconeri'nin mali bilmecesi
Torino’dan gelen ilgi samimi olsa da, transferin mali boyutları hâlâ önemli bir engel teşkil ediyor. Bu engelleri aşmak için Juventus, satın alma opsiyonu ya da zorunluluğu içeren bir kiralama anlaşmasına dayalı bir teklif üzerinde düşünüyor. Bu, İtalyan ekibinin transferin ilk aşamasında ani ve büyük bir sermaye harcaması yapmadan forveti Serie A’ya kazandırmasına imkân verecektir.
Juventus'un en büyük endişesi, Rashford'un mevcut maaşı olmaya devam ediyor. Ancak, United'ın ayrılmasını kolaylaştırmaya istekli olması, bu konuda bir dönüm noktası olabilir. Haberlere göre, Premier League ekibinin oyuncunun sezon başına 11 milyon avroluk maaşının önemli bir kısmını üstleneceği bir anlaşmaya varılabilir.
Spekülasyondan gerçeğe
Eğer Manchester United, transferin gerçekleşmesi için oyuncunun maaşına büyük bir katkı yapmayı kabul ederse, Rashford’u siyah-beyazlı formayla görme ihtimali, sadece bir olasılıktan çok somut bir piyasa gerçeğine dönüşür. Bu sezon İspanya Süper Kupası'nı kazanan ve Barcelona'nın Madrid'e karşı 9 puanlık üstünlüğüyle La Liga şampiyonluğunu da kupa vitrinine eklemek üzere olan forvet, Juventus'un ulusal ve Avrupa futbolunun zirvesine geri dönme hedefine yönelik önemli bir niyet beyanı olacaktır.
Rashford için İtalya'ya transfer olmak, yeni bir başlangıç ve üç sezon içinde üçüncü büyük lig deneyimi anlamına gelir. Yaz transfer dönemi yaklaşırken, tüm gözler Serie A devlerinin İngiltere'nin yıldızını Allianz Stadyumu'na getirmek için gereken karmaşık finansal şartları başarıyla müzakere edip edemeyeceğine çevrilecek.