Marcus Rashford, Juventus'a mı gidiyor? Barcelona'dan ayrılması gündemdeyken, Serie A'nın dev kulüpleri Manchester United'ın forvetine yönelik iddialı bir transfer hamlesi planlıyor

Barcelona'nın isteksizliği nedeniyle Rashford'un bu yaz United'a geri dönmesi bekleniyor, ancak bu sadece kısa süreli olacak. İngiliz forvet bu sezon tüm turnuvalarda 43 maça çıktı, 12 gol attı ve 13 asist yaptı. Bu performansa rağmen, Kırmızı Şeytanlar'ın akademi mezunu oyuncuyu tekrar transfer pazarına sunmaya hazır olduğu ve bu durumun onu önümüzdeki transfer döneminde Avrupa'nın önde gelen kulüpleri için en ilgi çekici fırsatlardan biri haline getirdiği bildiriliyor.

İtalya'daki haberlere göre, bu belirsizlik Juventus'un devreye girmesine kapı açtı. 2020'den beri Serie A şampiyonluğu kazanamayan Bianconeri, Coppa Italia çeyrek finallerinden ve Şampiyonlar Ligi eleme turlarından elendikten sonra zorlu bir sezon geçiriyor. Şu anda dördüncü sırada yer alan ve gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmek için mücadele eden takım, yüksek kaliteli uluslararası oyuncular arıyor. Hızı ve çok yönlülüğüyle Rashford, hücum hattını yeniden inşa etmek isteyen "Yaşlı Kadın"ın taktiksel gereksinimlerine mükemmel bir şekilde uyuyor.