Marcus Rashford, İngiltere milli takımına çağrılmasının ardından Unai Emery ve Hansi Flick’e teşekkür ederken Manchester United’ı es geçmesinin ardından açıklayıcı bir açıklama yaptı
Rashford, zorlu bir dönemin ardından İngiltere milli takımına dönüşünü değerlendiriyor
Rashford, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçilmesinden büyük mutluluk duydu. Forvet oyuncusu, daha önce Gareth Southgate'in Euro 2024 kadrosuna alınmamış ve milli takımdaki geleceği belirsizliğe bürünmüştü; ancak Manchester United'dan kiralık olarak Barcelona'ya transfer olduktan sonra en iyi formuna kavuştu.
Turnuva öncesinde hem kişisel hem de profesyonel olarak gelişmesine yardımcı olan son deneyimlerine, Aston Villa ve Barcelona'daki kiralık dönemleri de dahil olmak üzere, büyük önem verdi. 2024-25 sezonunun ikinci yarısını Villa'da geçiren Rashford, 17 maçta 4 gol attı. Yaz aylarında Katalan kulübüne kiralık olarak transfer olan Rashford, burada 14 gol attı ve 14 asist yaptı, böylece milli takımdaki yerini geri kazandı.
Rashford, Emery, Flick ve Tuchel'e teşekkür etti
Forvet, sosyal medyada yapılan açıklamaya tepki gösterdi ve Euro 2024 kadrosuna girememesinin yarattığı hayal kırıklığının, geri dönüşünde itici bir güç haline geldiğini itiraf etti. Ancak Villa ve Barça’ya teşekkür ederken, kulüpten ayrılmadan önce çalkantılı bir dönem geçirdiği Manchester United’ı açıklamasında dikkat çekici bir şekilde dışarıda bıraktı.
"Bugün benim için umutsuzluktan sevinçle dolu bir dönüm noktası," diye yazdı sosyal medyada. "O [2024] Euro kadrosuna girememem, hem bir oyuncu hem de bir insan olarak büyümeme yardımcı oldu ve en önemlisi, uğruna çalışacağım bir hedef verdi. Bu fırsat için çok teşekkür ederim ve Dünya Kupası'nda bu formayı giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "İşler zorlaştığında bana inandıkları için Unai, Hansi, Thomas, Aston Villa, Barcelona ve İngiltere'ye özel teşekkürlerimi sunuyorum."
Ancak, bu gönderiye gelen tepkiler üzerine Rashford bir açıklama daha yaptı: "Instagram hikayemi netleştirmek istiyorum. Bu hiçbir şekilde bir eleştiri değil! Ben bir MU taraftarıyım ve bu değişmeyecek.
"Son 18 ayda birlikte çalıştığım kulüplere ve antrenörlere minnettarlığımı gösteriyordum."
"Bu [İngiltere] milli takım çağrısında büyük rol oynadılar."
Tuchel, İngiltere'de yeni bir dönemin başlangıcını yapıyor
Tuchel’in ilk büyük turnuva kadrosunda birkaç önemli ismin yer almaması dikkat çekti. Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer ve Trent Alexander-Arnold, en büyük kadro sürprizlerinden biri olarak 26 kişilik nihai kadroya alınmadı. Üç Aslanlar, yeni teknik direktörün yönetiminde ve yine yüksek beklentilerle Dünya Kupası’na hazırlanıyor.
İngiltere, Tuchel’in ilk büyük turnuvasına hazırlanıyor
İngiltere, Tuchel’in kadro içinde tercih ettiği sistemi ve hiyerarşiyi bir an önce oturtmayı hedeflediği 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına şimdi başlayacak. Rashford’un yeniden form tutması, İngiltere’ye Harry Kane’in yanı sıra bir başka deneyimli hücum seçeneği daha kazandırıyor. Takım, 17 Haziran’da Hırvatistan ile oynayacağı L Grubu maçıyla turnuvaya başlayacak; ardından Gana ve Panama ile grup maçları oynayacak.