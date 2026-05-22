Forvet, sosyal medyada yapılan açıklamaya tepki gösterdi ve Euro 2024 kadrosuna girememesinin yarattığı hayal kırıklığının, geri dönüşünde itici bir güç haline geldiğini itiraf etti. Ancak Villa ve Barça’ya teşekkür ederken, kulüpten ayrılmadan önce çalkantılı bir dönem geçirdiği Manchester United’ı açıklamasında dikkat çekici bir şekilde dışarıda bıraktı.

"Bugün benim için umutsuzluktan sevinçle dolu bir dönüm noktası," diye yazdı sosyal medyada. "O [2024] Euro kadrosuna girememem, hem bir oyuncu hem de bir insan olarak büyümeme yardımcı oldu ve en önemlisi, uğruna çalışacağım bir hedef verdi. Bu fırsat için çok teşekkür ederim ve Dünya Kupası'nda bu formayı giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "İşler zorlaştığında bana inandıkları için Unai, Hansi, Thomas, Aston Villa, Barcelona ve İngiltere'ye özel teşekkürlerimi sunuyorum."

Ancak, bu gönderiye gelen tepkiler üzerine Rashford bir açıklama daha yaptı: "Instagram hikayemi netleştirmek istiyorum. Bu hiçbir şekilde bir eleştiri değil! Ben bir MU taraftarıyım ve bu değişmeyecek.

"Son 18 ayda birlikte çalıştığım kulüplere ve antrenörlere minnettarlığımı gösteriyordum."

"Bu [İngiltere] milli takım çağrısında büyük rol oynadılar."



