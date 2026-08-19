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Marcus Rashford için sırada ne var? Manchester United yıldızı, Old Trafford'a dönüşünün ardından dikkat çeken 10 numara kararını verdi
Forma numaralarına saygılı bir yaklaşım
The Sun'a göre Rashford, Matheus Cunha'ya duyduğu saygıdan ötürü Manchester United'da 10 numaralı formayı geri istemeyi planlamıyor. Aston Villa ve Barcelona'da kiralık olarak geçirdiği 18 ayın ardından İngiliz forvetin, Old Trafford'da yeni boşalan 14 numaralı formayı alması bekleniyor. Bu, İspanya'daki döneminde de giydiği forma numarasıydı.
Manchester United'ın ünlü altyapısından yetişen Rashford, kulüpteki A takım debutunu 2016'da yaptı. Old Trafford'da yıllarca takımın temel isimlerinden biri olduktan sonra, ilk kiralık ayrılığını Şubat 2025'te Aston Villa'ya giderek yaşadı. Ardından sonraki sezonun tamamını Barcelona'da kiralık olarak geçirdi.
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Carrick yönetiminde yeniden takıma dönerken
Rashford, geçen cumartesi Polonya'da AC Milan'a karşı alınan 4-2'lik sezon öncesi hazırlık maçı yenilgisinde 60. dakikada oyuna girerek Aralık 2024'ten bu yana Manchester United formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Bu kısa süre, daha önce onu Manchester United kadrosundan dışlayan Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'e karşı üstünlük kurma fırsatını kaçırdığı anlamına geldi. Rashford, söz konusu karşılaşmada 9 numaralı formayı giydi ancak bunun gelecek sezon için resmi forma numarası olmadığı anlaşılıyor.
Carrick, Rashford'un bu sezon A takım yapılanmasının bir parçası olacağını doğruladı. Ancak teknik direktör, daha önce United ile iki FA Cup, iki EFL Cup, bir UEFA Avrupa Ligi ve bir FA Community Shield kazanan hücum oyuncusunun, düzenli olarak ilk 11'de yerini yeniden almayı hedefliyorsa hem teknik ekibin hem de taraftarların güvenini yeniden kazanması gerektiğini vurguladı.
Rooney'den sert uyarı
Manchester United efsanesi Wayne Rooney, kısa süre önce yeni program Stick to United'a katıldığı sırada bu durumla ilgili görüşlerini paylaştı ve forvetin dönüşüne dair dürüst bir değerlendirme yaptı. Rooney, “Marcus konusunda durum çok garip çünkü onun yeteneği olduğunu biliyoruz, bunu gösterdi” dedi. “Bana göre mesele şu: Açlığı var mı? Man Utd için oynamak istiyor mu? Man Utd için oynamak istiyorsa yapması gereken ilk şey... Ben de 2010'da kulüpten ayrılmak istediğimde bunu yaşadım, yeniden inşa etmeniz gereken bir aşama var.”
Kulüp tarihinin en golcü oyuncusu, statüsünü yeniden kazanmanın ham yetenekten fazlasını gerektireceğini vurguladı. Rooney, “Taraftarlarla bir ilişki kurmanız gerekiyor ve bunu yapmanın en kolay yolu çok çalışmak ve olumlu beden dili sergilemektir” ifadelerini kullandı; böylece Rashford'un kaderini belirleyebilecek bir sezon öncesinde üzerindeki yoğun baskının altını çizdi.
- Getty Images
Kefarete giden yol
10 numaralı formadan vazgeçme kararı küçük bir jest olabilir, ancak bu, bir zamanlar kulübün geleceğinin yüzü olan bir oyuncudan gelen yeni bir olgunluğa işaret ediyor. Barcelona'daki etkileyici kiralık döneminin ardından, burada tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 14 gol ve 15 asist üreterek La Liga şampiyonluğunun kazanılmasına yardımcı olan Rashford, yerini en baştan kazanmak için hazır olduğunu gösteriyor. Manchester United, 22 Ağustos'ta Premier League sezonuna Hull City deplasmanında başlamaya hazırlanırken, hücum oyuncusunun futbolunun konuşmasına izin vermeye tamamen odaklandığı görülüyor.
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