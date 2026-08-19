Rashford, geçen cumartesi Polonya'da AC Milan'a karşı alınan 4-2'lik sezon öncesi hazırlık maçı yenilgisinde 60. dakikada oyuna girerek Aralık 2024'ten bu yana Manchester United formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Bu kısa süre, daha önce onu Manchester United kadrosundan dışlayan Milan'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'e karşı üstünlük kurma fırsatını kaçırdığı anlamına geldi. Rashford, söz konusu karşılaşmada 9 numaralı formayı giydi ancak bunun gelecek sezon için resmi forma numarası olmadığı anlaşılıyor.

Carrick, Rashford'un bu sezon A takım yapılanmasının bir parçası olacağını doğruladı. Ancak teknik direktör, daha önce United ile iki FA Cup, iki EFL Cup, bir UEFA Avrupa Ligi ve bir FA Community Shield kazanan hücum oyuncusunun, düzenli olarak ilk 11'de yerini yeniden almayı hedefliyorsa hem teknik ekibin hem de taraftarların güvenini yeniden kazanması gerektiğini vurguladı.