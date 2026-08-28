The Times'a göre Rashford, Fenerbahçe'den gelen ciddi ilgiyi geri çevirmesinin ardından 2026/27 sezonunda Manchester United'da kalmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Türk kulübü, 28 yaşındaki oyuncuyu yazın ses getirecek transferi yapmaya istekliydi.

Ancak Rashford, İstanbul'da Avrupa futbolunun cazibesine rağmen Süper Lig'e transfer olmaya hiç ilgi duymadığını net şekilde ortaya koydu. Bu karar, yaz transfer dönemine altyapısından yetiştiği kulüpteki kariyerine çok farklı bir bakış açısıyla başlayan hücum oyuncusu için bakış açısında tam bir değişime işaret ediyor.

İngiltere yıldızının geleceği, geçen sezon Barcelona'daki verimli kiralık döneminin ardından yoğun spekülasyonlara konu oldu. Yaz başında Old Trafford'dan kalıcı olarak ayrılmaya umutsuzca istekli olduğu bildirilen oyuncunun bu tutumu, artık önemli ölçüde yumuşamış durumda.

Transfer dönemi gelecek salı sona ererken Rashford artık tamamen yeniden United kadrosuna entegre olmaya ve sezon öncesi çalışmalarda hücum oyuncusunun son dönemdeki çalışma disiplini ile fiziksel durumunu övgüyle dile getiren teknik direktör Michael Carrick'e değerini kanıtlamaya odaklanmış durumda.