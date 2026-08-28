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Marcus Rashford geri adım attı: İngiltere yıldızı Fenerbahçe'nin ilgisini reddetti ve Old Trafford'da kalmaya karar verdi
Rashford, Türk devlerini geri çevirdi
The Times'a göre Rashford, Fenerbahçe'den gelen ciddi ilgiyi geri çevirmesinin ardından 2026/27 sezonunda Manchester United'da kalmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Türk kulübü, 28 yaşındaki oyuncuyu yazın ses getirecek transferi yapmaya istekliydi.
Ancak Rashford, İstanbul'da Avrupa futbolunun cazibesine rağmen Süper Lig'e transfer olmaya hiç ilgi duymadığını net şekilde ortaya koydu. Bu karar, yaz transfer dönemine altyapısından yetiştiği kulüpteki kariyerine çok farklı bir bakış açısıyla başlayan hücum oyuncusu için bakış açısında tam bir değişime işaret ediyor.
İngiltere yıldızının geleceği, geçen sezon Barcelona'daki verimli kiralık döneminin ardından yoğun spekülasyonlara konu oldu. Yaz başında Old Trafford'dan kalıcı olarak ayrılmaya umutsuzca istekli olduğu bildirilen oyuncunun bu tutumu, artık önemli ölçüde yumuşamış durumda.
Transfer dönemi gelecek salı sona ererken Rashford artık tamamen yeniden United kadrosuna entegre olmaya ve sezon öncesi çalışmalarda hücum oyuncusunun son dönemdeki çalışma disiplini ile fiziksel durumunu övgüyle dile getiren teknik direktör Michael Carrick'e değerini kanıtlamaya odaklanmış durumda.
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Barcelona’dan çıkış yolu kapanıyor
Nou Camp'a dönüş, Rashford'ın tercih ettiği adres olsa da Katalonya'ya geri dönüş yolu, Barcelona'nın sözleşmesindeki 26 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye sokmamayı tercih etmesiyle kapandı. Bunun yerine İspanyol devi, rotasını Premier League'deki diğer yeteneklere çevirdi ve Newcastle United'dan Anthony Gordon ile Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı.
Transfer döneminin bitimine yalnızca birkaç gün kala United'ın, özellikle haftalık 325.000 sterlinlik yüksek maaşının bonservisli bir transferi finanse edebilecek potansiyel taliplerin sayısını sınırlaması nedeniyle, altyapısından yetişen yıldızını takımda tutmaktan memnun olduğu görülüyor.
Carrick, dönüşünün ardından "keskin" Rashford'u övdü
Rashford ile Carrick arasındaki ilişkinin, bu ani U dönüşünün arkasındaki itici güç olduğu görülüyor. Rashford, United'ın kısa süre önce Hull City'ye yenildiği maçta ikinci yarıda Patrick Dorgu'nun yerine oyuna girdi ve saha dışındaki performansları da gözden kaçmadı.
Carrick kısa süre önce, forvet oyuncusunun yeniden kadroya dönmesinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Marcus, Kobbie [Mainoo] ve Licha [Martinez] ile neredeyse Dublin'de yeniden antrenmanlara başladığından beri ne kadar harika döndüğü oldukça açıktı, biliyorsunuz.
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Rashford'ın kalması, Carrick'e hücumda destek sağlıyor
Bu güven oyu, Rashford'ın bu pazar Ipswich Town ile karşılaşmaya hazırlanan kadroda önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Bu, hücum oyuncusu için duygusal bir an olacak; Aralık 2024'ten bu yana Old Trafford'daki ilk maçı olacak.
Manchester United formasıyla 427 maçta 138 gol atan Rashford, soyunma odasında yüksek profilli bir isim olmaya devam ediyor. Kalma kararı, Carrick'e hücum bölgesinin son kısmında tecrübeli bir milli seçenek sunarken, geçen sezon Premier League'i üçüncü sırada bitiren ve bu ivmenin üzerine çıkmak isteyen kadroyu da güçlendiriyor.
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