Marcus Rashford dört ayda dört gol attı - peki neden Barcelona, Manchester United'dan kiralık olarak gelen bu oyuncuya 26 milyon sterlin ödemek için bu kadar istekli?

Hepimizin bildiği gibi, Barcelona, sezon sonunda bu çok yönlü forveti sadece 30 milyon avro (26 milyon sterlin/35 milyon dolar) karşılığında transfer etmek için Manchester United ile bir anlaşma yaptı, ancak Vilajoana, bu paranın Jan Virgili'yi Katalonya'ya geri getirmek için harcanmasının daha iyi olup olmayacağını açıkça sorguladı. 19 yaşındaki oyuncu geçen yaz Real Mallorca'ya transfer olmuştu, ancak Blaugrana, bu sezon La Liga'da altı asist kaydeden İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu için ön alım hakkına sahip.
Rashford'un istatistikleri çok daha iyi (tüm turnuvalarda 23 gol katkısı) ve şu anda, Joan Laporta'nın yeniden başkan seçilmesi şartıyla, kiralık sözleşmesinin bu yaz kalıcı hale geleceği düşünülüyor. Ancak bu, Rashford'un gelecek sezon da Barcelona'da kalacağı anlamına gelmez...