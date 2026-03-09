Goal.com
Marcus Rashford Barcelona GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Marcus Rashford dört ayda dört gol attı - peki neden Barcelona, Manchester United'dan kiralık olarak gelen bu oyuncuya 26 milyon sterlin ödemek için bu kadar istekli?

Xavier Vilajoana, Barcelona'nın yeni başkanı olmak için yaptığı başarısız girişim sırasında, Bayern Münih'in süperstarı Harry Kane ile Camp Nou'ya transferi konusunda "bazı temaslar" kurduğunu iddia ederek manşetlere çıktı. Ancak gerçekte, endüstri mühendisi seçim kampanyası sırasında gündeme getirdiği en ilginç konu, bir başka İngiliz oyuncu olan Marcus Rashford ile ilgiliydi.

Hepimizin bildiği gibi, Barcelona, sezon sonunda bu çok yönlü forveti sadece 30 milyon avro (26 milyon sterlin/35 milyon dolar) karşılığında transfer etmek için Manchester United ile bir anlaşma yaptı, ancak Vilajoana, bu paranın Jan Virgili'yi Katalonya'ya geri getirmek için harcanmasının daha iyi olup olmayacağını açıkça sorguladı. 19 yaşındaki oyuncu geçen yaz Real Mallorca'ya transfer olmuştu, ancak Blaugrana, bu sezon La Liga'da altı asist kaydeden İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu için ön alım hakkına sahip.

Rashford'un istatistikleri çok daha iyi (tüm turnuvalarda 23 gol katkısı) ve şu anda, Joan Laporta'nın yeniden başkan seçilmesi şartıyla, kiralık sözleşmesinin bu yaz kalıcı hale geleceği düşünülüyor. Ancak bu, Rashford'un gelecek sezon da Barcelona'da kalacağı anlamına gelmez...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MANCHESTER UNITED-RASHFORDAFP

    Serbest vuruş

    Barcelona, son on yılda birçok şok edici transfer gerçekleştirdi - bu yüzden de mali açıdan bu kadar zor durumda kalmaya devam ediyor - ancak United'ın Rashford'dan kurtulmak için çaresizliğini sonuna kadar kullanmak, kesinlikle ustaca bir hamleydi.

    İngiltere milli takım oyuncusu, profesyonelce olmayan davranışları nedeniyle Old Trafford'da dramatik bir form düşüşü yaşamış olabilir, ancak geçen sezon Aston Villa'da altı ay süren kiralık dönemindeki performansı, memleketinin kulübünde oynamanın getirdiği yoğun inceleme altında kariyerini yeniden rayına oturtmaya kararlı olduğunu gösterdi.

    Nitekim, Birmingham'daki bu olumlu kiralık dönem, Barça'nın sportif direktörü Deco'yu Rashford'un riske girmeye değer bir oyuncu olduğuna ikna etmeye yardımcı oldu. Aslında, United onu satın alma opsiyonuyla kiralamaya hazır olduğu için,bu risk neredeyse sıfırdı.

    Haberlere göre, INEOS'un beyin takımı şimdi bu anlaşmanın şartlarını derinden pişmanlık duyuyor ve bunun nedenini kesinlikle anlayabiliriz. Rashford'u maaş bordrosundan çıkarmak birinci öncelikti, çünkü bunu sadece bir sezon için yapmak bile United'a yaklaşık 15 milyon sterlin (20 milyon dolar) tasarruf sağladı. Ancak, kiralama anlaşması ya "kuru" olmalıydı ya da satın alma opsiyonu çok daha yüksek olmalıydı, çünkü 30 milyon euro Barça için bir pazarlık gibi görünüyor.

    • Reklam
  • DecoGetty Images

    Önemli maaş kesintisi

    Sadece spor açısından bakıldığında, Barcelona Rashford'dan istediğini alıyor.

    Geçen sezon forvet hattı neredeyse kendiliğinden oluştu; Raphinha, Robert Lewandowski ve Lamine Yamal, dünya futbolunun en yıkıcı hücum üçlüsünden birini oluşturdu. Ancak Hansi Flick, sol kanatta Raphinha'ya alternatif olacak üst düzey bir oyuncunun eksikliğini hissediyordu, özellikle de teknik direktör Brezilyalı oyuncuyu 10 numara pozisyonuna kaydırma fikrine ilgi duyduğu için.

    Rashford bu role mükemmel bir şekilde uyuyordu ve ayrıca gerektiğinde forvette de oynayabilme avantajı da vardı. Anlaşmanın uygun mali koşullarının önemi de göz ardı edilemez, çünkü Rashford Camp Nou'ya transfer olmak için o kadar istekliydi ki maaşında kesintiye razı oldu, bu da Deco'nun gözünde onun transferini kesinlikle kaçırılmayacak bir fırsat haline getirdi.

    Eski Barça orta saha oyuncusu SPORT'a "Villa'da çok iyi bir iş çıkardı" dedi. "Aslında Aston Villa, mümkün olsaydı onu tutardı. Bunu biliyorum çünkü oradaki insanlarla konuştum.

    "Ama o sadece Barça'ya gelmek istiyordu ve bu çok olumlu bir şey. Bunu gerçekleştirmek için daha düşük bir maaşı kabul etmesi, ne kadar çok gelmek istediğini açıkça gösteriyor ve biz de bundan çok mutluyuz. O, takıma çok katkı sağlayan bir oyuncu."

  • 'Muhteşem'

    Rashford, Raphinha'nın yedeği rolünü kesinlikle iyi oynadı. La Liga'da sadece 13 maça ilk 11'de başladı, ancak 12 gol katkısı yaptı ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde (beş gol, dört asist) çok yararlı olduğunu kanıtladı. Nitekim, Çarşamba günü Newcastle'da oynanacak son 16 turu ilk maçından önce, Rashford'un Barça kariyerinin altı ay önce St. James' Park'ta başladığını hatırlamakta fayda var. O maçta Blaugrana, Tyneside'da 2-1 galip gelirken Rashford iki gol attı.

    Bu iki gol de muhteşemdi. Rashford, harika bir kafa vuruşuyla skoru açtıktan sonra, uzak mesafeden attığı şutla takımının avantajını ikiye katladı.

    Maçtan sonra takım arkadaşı Ronald Araujo, "Marcus muhteşem" diyerek heyecanını dile getirdi. "Antrenmanlarda da aynı şeyleri yapıyor. Onunla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz, çünkü çok kaliteli bir oyuncu."

  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    'Mükemmel zihniyet'

    Rashford'un St. James' Park'a son ziyaretinden bu yana aynı başarıyı gösteremediğini söylemek kolaydır ve son dört ayda sadece dört gol attığını belirtmek gerekir. Ancak, Raphinha'nın Kasım ayı uluslararası maç arasına kadar sahalara dönmesi bu konuda hafifletici bir faktördür, çünkü o hala Barça takımının tartışmasız lideridir.

    Flick, Rashford'un giderek daha fazla süreyi yedek kulübesinde geçirmelerine verdiği tepkinin örnek teşkil ettiğini de hemen belirtmiştir.

    Alman teknik adam geçtiğimiz günlerde, "Seçilmeyen her oyuncuyla konuşmaya çalışıyorum" dedi ve "Marcus'la son konuştuğumda bana 'Hoca, kararlarını bana açıklamak zorunda değilsin. En önemli şey takım. Üç puanı almamız gerekiyor. Gerisi o kadar önemli değil' dedi.

    "Bu mükemmel bir zihniyet ve bu yüzden onu takımımda görmekten çok mutluyum. Yedek kulübesindeyken, iyi ve derin bir kadroya sahip olduğumuzu gösteriyor. Onun kesinlikle profesyonel bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Başlangıçta biraz uyum sağlaması gerekti, ama şimdi en iyi seviyesinde."

  • FBL-ENG-PRESSERAFP

    'Kendini zorlaması gerekiyor'

    Rashford'da neredeyse her zaman olduğu gibi - en azından United ve İngiltere ile geçirdiği sansasyonel 2022-23 sezonundan bu yana - her zaman daha fazlasını yapabileceği konusunda içimizi kemiren bir his var. Ekim ayında Thomas Tuchel, 28 yaşında olan Rashford'un hala tam potansiyelini ortaya koymasını bekliyor olmamızın oldukça endişe verici olduğunu dile getirmişti.

    Three Lions teknik direktörü gazetecilere, "O, dünyanın en iyilerinden biri olabilir" dedi. "Antrenmanlarda gördüğüm kalite, her iki ayağıyla ve kafasıyla bitirme yeteneği. Patlayıcı, hızlı, havada güçlü, peki sınırları nerede? Sınır yok.

    "Ancak rakamlar potansiyelini yansıtmıyor. Kendini zorlaması gerekiyor. Bu da daha fazla gol ve asist anlamına geliyor. Ben de ona bunu söyledim."

    Ama Flick de Rashford'dan bahsederken o korkunç "potansiyel" kelimesini kullandı.

    Eski Bayern Münih teknik direktörü, "Ondan çok memnunum" dedi. "Ama hızı ve tekniği ile bize çok daha fazlasını verebilir. Herkesin en iyi halinde olmasını istiyorum ve bu zihniyet, antrenman sırasındaki tutumla ilgili... Bizim görmek istediğimiz şey bu. Her zaman daha iyi olmak için çabalamak."

    Ancak Flick, gelecek sezon Rashford ile çalışmaya devam etmek istemediğini ima eden hiçbir şey söylemedi. Aksine, onun kalıcı bir transferle takıma katılmasını istediğini açıkça dile getirirken, aynı zamanda Barça'nın bütçe kısıtlamalarına da büyük saygı gösterdi.

    Ancak Rashford'u tutmak, ne olursa olsun Barça için akıllıca bir hamle olacaktır.

  • marcus-rashford-(C)Getty Images

    'O her şeye sahip'

    Rashford'un son birkaç haftadaki performansı kesinlikle daha iyi olabilirdi, ancak Katalonya'ya geldiğinden beri piyasa değeri zaten arttı, bu da Barça'nın bu forveti sadece 30 milyon avroya transfer etme opsiyonunu kullanmasının akıllıca olacağı anlamına geliyor, çünkü böylece yaz transfer dönemi kapanmadan onu Premier Lig kulüplerine karlı bir şekilde satma şansları neredeyse kesinleşecek.

    Ancak Rashford'un bunu istemediği açık. Camp Nou'da kalmak istediğini defalarca dile getirdi. Her zaman koçunu, takım arkadaşlarını, kulübü ve şehri övgüyle bahsetti ve aynı zamanda dili öğrenmeye de kendini adadı. Sahadaki performansı ve saha dışındaki davranışlarıyla Barça'daki birçok kişinin saygısını kazandı. 

    Lewandowski geçen hafta Sky Sports'a "Onda her şey var" demişti. "Hızı var, tekniği var, şutu var, sol ayağı var, sağ ayağı var, becerisi var. Marcus, ona güven verirseniz ve ona inandığınızı görürse, size yüzde 200 geri verebilecek bir adam."

    Bu yaz Barcelona'nın parasını ikiye katlamasına kesinlikle yardımcı olabilir, ancak onu ilgilendiren bu rakamlar değil. Tuchel'in de belirttiği gibi, Rashford'un ihtiyacı olan şey daha fazla gol ve asist - çünkü onu transfer etmenin Blaugrana için finansal açıdan mantıklı olduğunu zaten biliyoruz, ancak Camp Nou'da kalmasının tek yolu, bunun sportif açıdan da mantıklı olmasıdır.

