Marcus Rashford dört ayda dört gol attı - peki neden Barcelona, Manchester United'dan kiralık olarak gelen bu oyuncuya 26 milyon sterlin ödemek için bu kadar istekli?

Sadece spor açısından bakıldığında, Barcelona Rashford'dan istediğini alıyor.

Geçen sezon forvet hattı neredeyse kendiliğinden oluştu; Raphinha, Robert Lewandowski ve Lamine Yamal, dünya futbolunun en yıkıcı hücum üçlüsünden birini oluşturdu. Ancak Hansi Flick, sol kanatta Raphinha'ya alternatif olacak üst düzey bir oyuncunun eksikliğini hissediyordu, özellikle de teknik direktör Brezilyalı oyuncuyu 10 numara pozisyonuna kaydırma fikrine ilgi duyduğu için.

Rashford bu role mükemmel bir şekilde uyuyordu ve ayrıca gerektiğinde forvette de oynayabilme avantajı da vardı. Anlaşmanın uygun mali koşullarının önemi de göz ardı edilemez, çünkü Rashford Camp Nou'ya transfer olmak için o kadar istekliydi ki maaşında kesintiye razı oldu, bu da Deco'nun gözünde onun transferini kesinlikle kaçırılmayacak bir fırsat haline getirdi.

Eski Barça orta saha oyuncusu SPORT'a "Villa'da çok iyi bir iş çıkardı" dedi. "Aslında Aston Villa, mümkün olsaydı onu tutardı. Bunu biliyorum çünkü oradaki insanlarla konuştum.

"Ama o sadece Barça'ya gelmek istiyordu ve bu çok olumlu bir şey. Bunu gerçekleştirmek için daha düşük bir maaşı kabul etmesi, ne kadar çok gelmek istediğini açıkça gösteriyor ve biz de bundan çok mutluyuz. O, takıma çok katkı sağlayan bir oyuncu."