Marcus Rashford, Barcelona'ya kalıcı transfer olasılığının azalmasıyla birlikte Manchester United'daki 'yeni proje'nin bir parçası olmaya açık
Barça, kalıcı transfer konusunda soğuk davranıyor
Haberlere göre Rashford, Barça'nın kendisine kapılarını kapatması durumunda United'a geri dönme olasılığına sıcak bakıyor. Diario Sport'un MG TV'ye dayandırdığı habere göre, Old Trafford'da yaşanacak bir teknik direktör ve yönetim değişikliğine katılmaya hazır; zira kulüple 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.
Rashford'un önceliği Barça'da kalmaktı ve menajerleri, şartlar üzerinde anlaşmak için Blaugrana kulübüyle birkaç kez görüşmüştü, ancak transfer süreci o kadar soğudu ki, Camp Nou'da kalması yerine ayrılması daha olası görünüyor. Barça nihai kararı verecek ancak tartışılan rakamlarla Rashford'un kalmasını kabul etmeye istekli olmayacak.
Mali engeller ve kadro durumu
Asıl sorun, Rashford’un Barça’da ilk 11’de yerini sağlamlaştıramamış olması ve kadroda kalmasının çok yüksek bir maaş yükü getirmesidir. Transfer bedeli 30 milyon avro olarak belirlenmiş olan oyuncunun maaşı, İngiliz futbolcunun kalmak için önemli bir maddi fedakarlıkta bulunmaya hazır olmasına rağmen, kadrodaki en yüksek maaşlardan biri olacaktır.
Katalan devi, transfer piyasasında aktif olarak kanat oyuncuları arıyor ve amaç, gelecek vaat eden, fark yaratacak bir futbolcu için daha az para yatırmak. Rashford iyi performans gösterdi, ancak yüksek maliyeti ve daha çok yedek oyuncu statüsünde olması nedeniyle United'a geri dönebilir.
Flick ile son zirve
Bundan sonraki süreç, Rashford ve yakın çevresiyle yapılacak son bir görüşmeye bağlı. Şu an için, kendisine devam etmeyeceği açıkça söylenmedi, devamlılığı konusunda da müzakerelerde bir ilerleme kaydedilmedi. İngiliz oyuncu, Barça teknik direktörü Hansi Flick ile de görüşmek zorunda ve La Liga sezonu sona erdikten sonra her şey kesinleşecek. Rashford her zaman Barça'da oynamak istedi ve kendini rahat hissetti, ancak bu transferin ekonomik boyutları var ve bu da onun İngiltere'ye dönmesine neden olabilir.
Artan piyasa değeri
Ayrıca, Transfermarkt tarafından gerçek değeri 40 milyon avro olarak tahmin edilen Rashford, Barça'daki etkileyici istatistikleri sayesinde bu sezon yeniden gündeme geldi. Tüm turnuvalarda 43 maça çıkarak 12 gol atıp 13 asist yapan oyuncu, hâlâ üst düzey bir kulüpte başarılı olabileceğini kanıtladı; bu nedenle başka teklifler alabilir.
Ancak görünen o ki, Camp Nou'da devam etmemesi durumunda United, onun için birincil seçenek olmaya devam ediyor. Flick'in takımı zirvede 9 puanlık bir farkla La Liga şampiyonluğuna yaklaşırken, Rashford şimdilik Barça ile sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanacak. Barça, Çarşamba günü Celta Vigo ile karşılaşacak.