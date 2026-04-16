Marcus Rashford, Barcelona'ya kalıcı transfer olasılığının azalmasıyla birlikte Manchester United'daki 'yeni proje'nin bir parçası olmaya açık

Haberlere göre Rashford, Barça'nın kendisine kapılarını kapatması durumunda United'a geri dönme olasılığına sıcak bakıyor. Diario Sport'un MG TV'ye dayandırdığı habere göre, Old Trafford'da yaşanacak bir teknik direktör ve yönetim değişikliğine katılmaya hazır; zira kulüple 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

Rashford'un önceliği Barça'da kalmaktı ve menajerleri, şartlar üzerinde anlaşmak için Blaugrana kulübüyle birkaç kez görüşmüştü, ancak transfer süreci o kadar soğudu ki, Camp Nou'da kalması yerine ayrılması daha olası görünüyor. Barça nihai kararı verecek ancak tartışılan rakamlarla Rashford'un kalmasını kabul etmeye istekli olmayacak.







