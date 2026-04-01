Marcus Rashford, Barcelona'ya ait kalıcı transfer opsiyonunun süresi dolmasıyla Manchester United'a geri dönmeye hazırlanıyor
Barcelona, önemli transfer süresini kaçırdı
Barcelona, Rashford’un kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmadı; bu da kulübün artık bu forveti sabit bir ücret karşılığında transfer etme tek taraflı hakkına sahip olmadığı anlamına geliyor. Cadena SER’e göre, Katalan devi 30 milyon avroluk (26 milyon sterlin/35 milyon dolar) opsiyonu kullanma niyetini Manchester United’a bildirmek için 31 Mart’a kadar süresi vardı, ancak bu tarih La Liga liderinden herhangi bir resmi adım gelmeden geçti.
Bu durum, İspanya'da kariyerinde başarılı bir geri dönüş yaşayan 28 yaşındaki oyuncuyu belirsizlik içinde bırakıyor. Spor direktörü Deco daha önce satın alma opsiyonunun varlığını doğrulamış olsa da, son tarihten önce harekete geçmemesi, kulübün transfer stratejisinin bir kez daha ekonomik baskılar tarafından belirlendiğini gösteriyor. Haberde, Barcelona'nın ikinci bir kiralama anlaşmasına ilgi duyduğu belirtiliyor, ancak United böyle bir düzenlemeye pek ilgi göstermiyor ve bu yaz kesin bir ayrılık ve kalıcı bir satış tercih ediyor.
Finansal adil oyun engelleri
Rashford, Flick yönetiminde ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olsa da, La Liga'nın katı mali kuralları bu transferi zorlaştırdı. 30 milyon avroluk transfer ücreti makul bulunsa da, oyuncunun yüksek maaş talepleri, hâlâ ciddi bir borç yüküyle boğuşan kulüp için en büyük engel oldu. Deco, transferle ilgili belirsizliğe değinerek, kararın birçok karmaşık faktörü içerdiğini kabul etti. Forvetin kulüpte kalıp kalmayacağına ilişkin olarak şunları söyledi: "[Rashford kalacak mı?] Bu konu finansal fair play, öncelikler, performans ve teknik direktörün kararıyla bağlantılı. Henüz karar vermedik çünkü doğru zaman değil."
Premier Lig rakipleri tetikte
Manchester United'ın bu durum karşısında sakin olduğu ve fiyatını düşürmeye niyetli olmadığı bildiriliyor. Barça, üzerinde anlaşılan ücreti ödeyemezse ya da ödemek istemezse, Kırmızı Şeytanlar bu altyapı ürününü almak isteyen Premier Lig rakiplerinden gelen teklifleri değerlendirmeye hazır. Old Trafford'da, İngiliz piyasasının İspanya'da daha önce masaya yatırılan 30 milyon avroluk rakamdan daha yüksek bir fiyat getirebileceğine dair inanç giderek artıyor.
Sezonun sona ermesiyle birlikte belirsizlik
Sezonun son haftaları, tereddüt eden Barcelona yönetimi ya da potansiyel yeni kulüplerine kendini kanıtlamak isteyen Rashford için artık hayati önem taşıyor. Son dönemde formunda düşüş yaşayan oyuncu, Ocak ayından bu yana ne gol attı ne de asist yaptı.
Şu anki duruma bakılırsa, Camp Nou'da kalıcı olarak kalması çok zor görünüyor. Bunun, Michael Carrick yönetimindeki United'da ikinci bir şansa mı yoksa Premier League'deki bir rakibe transfer olmak gibi büyük bir hamleye mi yol açacağı henüz belli değil, ancak hem oyuncunun hem de kulübün güvendiği satın alma opsiyonu güvenlik ağı resmi olarak ortadan kalktı.