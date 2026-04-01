Marcus Rashford, Barcelona'ya ait kalıcı transfer opsiyonunun süresi dolmasıyla Manchester United'a geri dönmeye hazırlanıyor

Barcelona, Rashford’un kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmadı; bu da kulübün artık bu forveti sabit bir ücret karşılığında transfer etme tek taraflı hakkına sahip olmadığı anlamına geliyor. Cadena SER’e göre, Katalan devi 30 milyon avroluk (26 milyon sterlin/35 milyon dolar) opsiyonu kullanma niyetini Manchester United’a bildirmek için 31 Mart’a kadar süresi vardı, ancak bu tarih La Liga liderinden herhangi bir resmi adım gelmeden geçti.

Bu durum, İspanya'da kariyerinde başarılı bir geri dönüş yaşayan 28 yaşındaki oyuncuyu belirsizlik içinde bırakıyor. Spor direktörü Deco daha önce satın alma opsiyonunun varlığını doğrulamış olsa da, son tarihten önce harekete geçmemesi, kulübün transfer stratejisinin bir kez daha ekonomik baskılar tarafından belirlendiğini gösteriyor. Haberde, Barcelona'nın ikinci bir kiralama anlaşmasına ilgi duyduğu belirtiliyor, ancak United böyle bir düzenlemeye pek ilgi göstermiyor ve bu yaz kesin bir ayrılık ve kalıcı bir satış tercih ediyor.