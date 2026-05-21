Getty Images Sport
Çeviri:
Marcus Rashford, Barcelona'da "kalma hakkını kazandı"; Frenkie de Jong ise Manchester United'dan kiralık olarak gelen oyuncunun geleceğine dair belirsizlik sürerken onu "gerçek bir tehdit" olarak nitelendirdi
De Jong’un coşkulu desteği
De Jong, Rashford’un Camp Nou’daki geleceği konusunda ne düşündüğü konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmadı. İngiltere milli takım oyuncusu, Manchester United’dan bir sezonluk kiralık olarak Katalan devine katılmış ve Hansi Flick yönetiminde kısa sürede taraftarların gözdesi haline gelmişti. Hollandalı orta saha oyuncusu, forvetin sahadaki katkılarının kalıcı bir transferi fazlasıyla haklı çıkardığına inanıyor.
SPORT'a verdiği röportajda De Jong, "Evet, kalmayı hak etti. Oynadığı dakikalarda bize çok şey kattı: goller, asistler, hücum koşuları. Hızlı bir oyuncu ve rakip savunmalar için gerçek bir tehdit oluşturuyor. Bizimle kalırsa çok sevinirim" diye açıkladı. "Onun buraya büyük bir coşkuyla geldiğini gördüm. Burada olmaktan çok mutluydu ve ilk andan itibaren kalmak istediği belliydi. Elinden geldiğince uyum sağlamaya çalıştı ve iyi iş çıkardığını gördüm."
- AFP
Rashford'un şampiyonluk yarışına etkisi
28 yaşındaki oyuncunun İspanya'daki etkisi yadsınamaz; Flick'in hücum hattına çok ihtiyaç duyulan hız ve doğrudanlığı kattı. Tüm turnuvalarda Rashford, Blaugrana taraftarlarının hafızalarında uzun süre yer edecek bir gol de dahil olmak üzere 14 gol ve 14 asist kaydetti. Real Madrid'in oluşturduğu zorlu rekabeti aşarak İspanya ligi şampiyonluğunu korumada onun katkısı hayati öneme sahipti.
Rashford, şampiyonluğu fiilen garantileyen 2-0'lık Clasico galibiyetinde muhteşem bir serbest vuruşla Lionel Messi'yi taklit etmesiyle ün kazandı. Bu golle, 40 yılı aşkın bir süredir Barça ile İspanya'nın en üst liginde şampiyonluk kazanan ilk İngiliz oldu ve bu sezonun başarı öyküsündeki kilit figür olarak statüsünü daha da sağlamlaştırdı.
Barcelona'nın mali engelleri
Oyuncunun kalma isteğine ve takım arkadaşlarının desteğine rağmen, kalıcı bir transferin mali boyutları hâlâ karmaşık bir hal alıyor. Söylentilere göre Manchester United, transfer bedeli konusunda taviz vermiyor; Barcelona ise maaş bütçesindeki acil mali yükü hafifletmek için yaratıcı çözümler arıyor.
Haberlere göre kulüp, ana ödemesini ertelemek için zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması arıyor. Rashford ise Manchester'a geri dönmek zorunda kalmamak için yüksek maaşında bir indirim yapmayı kabul ettiği söyleniyor.
- Getty Images Sport
İspanya'da son bir veda mı?
Kulüpte kalmaya yönelik saha dışı kararlılığı, kamuoyuna yansıyan tutumuyla da örtüşüyor. Gelecek sezon Katalonya’da kalıp kalmayacağı sorulduğunda Rashford, belirsiz ama umut dolu bir yanıt verdi. “Bilmiyorum. Sihirbaz değilim, ama olsaydım kalırdım. Bakalım ne olacak,” diye itiraf etti.
Şu an için Rashford, Valencia deplasmanında oynanacak sezonun son maçına odaklanmış durumda. Barcelona'nın sezonu kapatmasıyla birlikte, artık hiçbir şeyin önemi kalmayan bu maçta hem Rashford hem de De Jong'un forma giymesi bekleniyor. Bunun Rashford'un İspanya'daki serüveninin sonu mu yoksa yeni bir sayfanın başlangıcı mı olacağı, önümüzdeki transfer döneminin en büyük sorusu olmaya devam ediyor.