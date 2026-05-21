Marcus Rashford, Barcelona'da "kalma hakkını kazandı"; Frenkie de Jong ise Manchester United'dan kiralık olarak gelen oyuncunun geleceğine dair belirsizlik sürerken onu "gerçek bir tehdit" olarak nitelendirdi

De Jong, Rashford’un Camp Nou’daki geleceği konusunda ne düşündüğü konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmadı. İngiltere milli takım oyuncusu, Manchester United’dan bir sezonluk kiralık olarak Katalan devine katılmış ve Hansi Flick yönetiminde kısa sürede taraftarların gözdesi haline gelmişti. Hollandalı orta saha oyuncusu, forvetin sahadaki katkılarının kalıcı bir transferi fazlasıyla haklı çıkardığına inanıyor.

SPORT'a verdiği röportajda De Jong, "Evet, kalmayı hak etti. Oynadığı dakikalarda bize çok şey kattı: goller, asistler, hücum koşuları. Hızlı bir oyuncu ve rakip savunmalar için gerçek bir tehdit oluşturuyor. Bizimle kalırsa çok sevinirim" diye açıkladı. "Onun buraya büyük bir coşkuyla geldiğini gördüm. Burada olmaktan çok mutluydu ve ilk andan itibaren kalmak istediği belliydi. Elinden geldiğince uyum sağlamaya çalıştı ve iyi iş çıkardığını gördüm."