Getty
Marcus Rashford, Barcelona'da etkileyici bir performans sergilemesine rağmen neden hala Man Utd'nin gelecek planlarında yer almıyor?
Purchase option: How much permanent deal will cost Barcelona
Barcelona, Rashford'un kalıcı transferini 26 milyon sterlin (36 milyon dolar) ödeyerek gerçekleştirebilir. Katalan devi, tüm gücü elinde bulundurarak bundan sonra olacakları belirleme konumunda. Rashford'u kadrosunda tutmak isterlerse, United'ın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok.
The Sun, bazı haberlerde geçici teknik direktör Michael Carrick'in Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncuyu Old Trafford'da görmek istediği öne sürülse de, Red Devils'ın efsanevi akademi sisteminin bir ürününün İspanyol futbolunda kalmasından memnun olduğunu iddia ediyor.
- Getty
Manchester United, Ocak ayında Rashford'u geri çağırmak için hiçbir çaba sarf etmedi.
2025-26 sezonunun sonuna kadar Manchester'da kararları veren Carrick, daha önce Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in teknik ekiplerinde üç buçuk yıl çalışırken Rashford ile birlikte çalışmıştı. Görevine başladıktan sonra dört maçta üst üste galibiyet elde eden Carrick, United'da tam zamanlı bir pozisyon almayı hedefliyor.
Ancak The Sun, United'ın "kış transfer döneminde Rashford'u geri çağırma niyetinde olmadığını" bildiriyor. Gazete, "Carrick'in Rashford'u geri getirmeyi hiç düşünmediğini ve sözleşmesi sezon sonuna kadar olduğu için yaz aylarına kadar ileriyi düşünmediğini" belirtiyor.
"Rashford'un durumuyla ilgili hiçbir şeyin değişmediği" söylenirken, genel müdür Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox, kulübün yeni kalıcı menajeri olarak kimi atayacaklarını hala tartışıyorlar.
Rashford, Camp Nou'da kalmak istiyor.
Rashford, Aralık 2024'ten bu yana United'da forma giymedi ve geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçirdi. Eski Red Devils teknik direktörü Ruben Amorim'in gözünden düştü ve 2025 yazında 10 numaralı forması Brezilya milli takımı oyuncusu Matheus Cunha'ya verildi.
Barcelona ile kiralık anlaşması imzalanmadan önce United'ın birinci takım kadrosundan ayrı antrenman yapmaya zorlandı. Red Devils formasıyla 426 maça çıkan ve 138 gol atan oyuncu, Camp Nou'da kalmak istediğini açıkladı.
Rashford, ESPN'e Barça'da kalmak isteyip istemediği sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Elbette. Bu futbol kulübünden çok memnunum ve futbolu seven herkes için Barcelona, futbol tarihinin en önemli kulüplerinden biri. Bir oyuncu için bu bir onur. İnsanlar bunu unutuyor, ama hayatımın 23 yılı Manchester United'da geçti. Bazen değişiklik yapmak gerekir. Sanırım benim durumum da bu ve her şeyden çok memnunum."
- Getty
Manchester United, yaz transfer dönemi öncesinde diğer hücum seçeneklerini değerlendiriyor.
The Sun, Rashford'un ayrılması ve Alejandro Garnacho'nun satışı sonrasında doğal sol kanat oyuncularının eksikliği nedeniyle United'ın "yaz aylarında bir forvet transferi yapma olasılığının yüksek olduğunu" iddia ediyor. Jadon Sancho da Villa'ya kiralık olarak katıldıktan sonra Old Trafford'da bir geleceği kalmadı ve sözleşmesi Haziran sonunda sona erdiğinde serbest oyuncu olacak.
Rashford'un Manchester'daki sözleşmesi 2028 yazına kadar sürecek, bu da United'ın onun hizmetleri için önemli bir ücret talep edebileceği anlamına geliyor. Barcelona talep edilen fiyatı karşılamazsa, başka bir kulüp karşılayacaktır.
Blaugrana, Rashford'un kiralanmasında bir maddenin devreye girmesiyle ilgili görüşmelere henüz başlamadı, ancak Thomas Tuchel'in Dünya Kupası planlarında yer almayı umut eden İngiliz yıldızın bu sezon gol ve asist sayısında çift haneli rakamlara ulaştığını gördü.
Hansi Flick, Rashford'u sezonun sonunda da takımda tutmak istediğini söyledi. Tek sorun, Joan Laporta'nın Barcelona'nın yaklaşan başkanlık seçimlerini kaybetmesi ve yeni bir isim - muhtemelen Victor Font - transferleri farklı bir yöne çekmek istemesi olabilir.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam