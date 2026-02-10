Barcelona, Rashford'un kalıcı transferini 26 milyon sterlin (36 milyon dolar) ödeyerek gerçekleştirebilir. Katalan devi, tüm gücü elinde bulundurarak bundan sonra olacakları belirleme konumunda. Rashford'u kadrosunda tutmak isterlerse, United'ın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok.

The Sun, bazı haberlerde geçici teknik direktör Michael Carrick'in Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncuyu Old Trafford'da görmek istediği öne sürülse de, Red Devils'ın efsanevi akademi sisteminin bir ürününün İspanyol futbolunda kalmasından memnun olduğunu iddia ediyor.