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Marcus Rashford, Arsenal’e mi gidiyor? Leandro Trossard’ın satışına ilişkin soruların gündeme gelmesiyle birlikte, “Invincibles” kadrosunun bir üyesi, Manchester United’ın transfer hamlesinin artılarını ve eksilerini vurguladı
Rashford, Emirates Stadyumu'nda Tzolis'in yanına katılabilir mi?
Bu süreç, daha önce Norwich’te forma giyerek İngiltere’de yaşam deneyimi kazanmış olan Club Brugge kanat oyuncusu Christos Tzolis’in transferiyle başlatılmış gibi görünüyor. Yunanistan milli takımında forma giyen bu oyuncu 24 yaşında; dolayısıyla onun yanında daha tecrübeli bir oyuncunun da kadroya katılması söz konusu olabilir.
Dikkatler, geleceği konusunda pek çok spekülasyona konu olan 28 yaşındaki forvet Rashford'a yönelebilir. Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford, tüm turnuvalarda 14 gol atarken La Liga şampiyonluğunun tadını çıkardı.
Acaba İspanya şampiyonunu, İngiltere'deki muadiliyle değiştirebilir mi? Arsenal, 22 yıl sonra kazandığı ilk üst lig şampiyonluğunun üzerine bir yenisini eklemek istiyor. Yurtiçi kupa müsabakalarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi mücadeleleri de hesaba katıldığında, kadro derinliği hayati önem taşıyor.
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Manchester United satışa izin verirse Rashford, çok uygun bir transfer olabilir
Michael Carrick’in artık Manchester’da teknik direktörlük görevini üstlenmesine rağmen, Rashford görünüşe göre Old Trafford’dan ayrılmanın bir yolunu arıyor. O, Mikel Arteta’nın kadrosuna daha fazla kalite katacak; aynı zamanda kanatlarda ya da merkez forvet olarak da forma giyebilecek.
On milyonlarca sterlinlik transfer ücretlerinin norm haline geldiği bu dönemde, Rashford'un transfer bedeli çok da yüksek olmayabilir; zira Barcelona, 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) karşılığında verimli bir kiralık yıldızı kadrosuna katma fırsatını kaçırmıştı. Manchester United, kalıcı bir transfer için bu rakamdan daha fazlasını talep edecektir, ancak potansiyel bir fırsat hâlâ masada duruyor.
Rashford, Arsenal için akıllıca bir transfer olur mu?
Dünya Kupası kadrosunda yer alan ve Manchester United altyapısından yetişen bu oyuncunun Arsenal için akıllıca bir transfer olup olmayacağı sorulduğunda, Aliadiere – Wiz Slots aracılığıyla GOAL’a yaptığı açıklamada – şunları söyledi: “İyi bir seçenek. Marcus Rashford’un en iyi yanı, ligi iyi bilmesi. O bir İngiliz, Manchester United altyapısından yetişti; dolayısıyla bu ligin nasıl bir yer olduğunu ve baskıyla başa çıkmanın nasıl bir his olduğunu biliyor.
“Ancak Man United’daki son birkaç sezonuna bakıldığında, çeşitli nedenlerle inişli çıkışlı bir performans sergilediği görülüyor. Öyleyse, Trossard’ı bırakıp Rashford’u almak, gerçekten daha iyi bir seviye, garantili başarı ve yatırıma daha iyi bir getiri sağlayacak mı? Bilmiyorum. Bundan emin değilim. Bunu söyleyemem.
“Farklı oyuncular olduklarını biliyorum, ama bence Trossard’ın attığı goller ve attığı önemli goller – geçen yıl West Ham’da attığı o gol, bizi bir üst tura taşıyan goldu.
“Oyuncuların farklı nedenlerle ayrılmak istemesi durumunda onları bırakmak zorunda olduğunuzu tamamen anlıyorum, ancak onların yerine hemen katkı sağlayacak oyuncularla doldurduğunuzdan emin olmalısınız. Ve Rashford son zamanlarda, dediğim gibi, inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. İnanılmaz maçlar çıkarabiliyor, ama bazı maçlarda da ortada yok.
“O zaman insan şöyle düşünüyor: İngiltere şampiyonu bunu mu istiyor? Bilmiyorum. Ama Arsenal’in sahip olduğu kaliteli ve çok sayıda harika oyuncuyu gördüğünüzde, belki Marcus Rashford gelse bile hemen ilk 11’de oynamayabilir. Çünkü Martinelli’nin hâlâ orada olduğunu görüyorsunuz. Kimse bilemez.
“Mikel’in sadece bir numaralı oyuncu olacak birini aradığından emin değilim. O, takıma katılıp pozisyonu için mücadele edebilecek harika oyuncular arıyor. Ve en iyi olan, antrenmanlarda en iyi performans gösteren oyuncu hafta sonu sahaya çıkacak.”
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Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunu kazanan kadrosunu güçlendiriyor
Trossard, Beşiktaş ile Türkiye’de yeni bir maceraya atılmak üzere Kuzey Londra’dan ayrıldı. Tzolis, Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol atan bu çalışkan Belçikalı oyuncunun yerine hemen geçecek gibi görünüyor.
Brezilyalı yıldız Martinelli de takımdan ayrılırsa, çok ihtiyaç duyulan gol gücünü sağlamak için daha fazla para harcanması gerekecek. Bu noktada Rashford'un adı transfer görüşmelerinde gündeme gelebilir; İngiltere ile Dünya Kupası yarı finalinde yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından iyi haberler duymayı dört gözle bekleyen bu oyuncu için, hareketli bir yaz olması bekleniyor.
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