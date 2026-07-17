Marcus Rashford, Arsenal’e mi gidiyor? Leandro Trossard’ın satışına ilişkin soruların gündeme gelmesiyle birlikte, “Invincibles” kadrosunun bir üyesi, Manchester United’ın transfer hamlesinin artılarını ve eksilerini vurguladı

Dünya Kupası kadrosunda yer alan ve Manchester United altyapısından yetişen bu oyuncunun Arsenal için akıllıca bir transfer olup olmayacağı sorulduğunda, Aliadiere – Wiz Slots aracılığıyla GOAL’a yaptığı açıklamada – şunları söyledi: “İyi bir seçenek. Marcus Rashford’un en iyi yanı, ligi iyi bilmesi. O bir İngiliz, Manchester United altyapısından yetişti; dolayısıyla bu ligin nasıl bir yer olduğunu ve baskıyla başa çıkmanın nasıl bir his olduğunu biliyor.

“Ancak Man United’daki son birkaç sezonuna bakıldığında, çeşitli nedenlerle inişli çıkışlı bir performans sergilediği görülüyor. Öyleyse, Trossard’ı bırakıp Rashford’u almak, gerçekten daha iyi bir seviye, garantili başarı ve yatırıma daha iyi bir getiri sağlayacak mı? Bilmiyorum. Bundan emin değilim. Bunu söyleyemem.

“Farklı oyuncular olduklarını biliyorum, ama bence Trossard’ın attığı goller ve attığı önemli goller – geçen yıl West Ham’da attığı o gol, bizi bir üst tura taşıyan goldu.

“Oyuncuların farklı nedenlerle ayrılmak istemesi durumunda onları bırakmak zorunda olduğunuzu tamamen anlıyorum, ancak onların yerine hemen katkı sağlayacak oyuncularla doldurduğunuzdan emin olmalısınız. Ve Rashford son zamanlarda, dediğim gibi, inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. İnanılmaz maçlar çıkarabiliyor, ama bazı maçlarda da ortada yok.

“O zaman insan şöyle düşünüyor: İngiltere şampiyonu bunu mu istiyor? Bilmiyorum. Ama Arsenal’in sahip olduğu kaliteli ve çok sayıda harika oyuncuyu gördüğünüzde, belki Marcus Rashford gelse bile hemen ilk 11’de oynamayabilir. Çünkü Martinelli’nin hâlâ orada olduğunu görüyorsunuz. Kimse bilemez.

“Mikel’in sadece bir numaralı oyuncu olacak birini aradığından emin değilim. O, takıma katılıp pozisyonu için mücadele edebilecek harika oyuncular arıyor. Ve en iyi olan, antrenmanlarda en iyi performans gösteren oyuncu hafta sonu sahaya çıkacak.”