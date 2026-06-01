Marcus Rashford, Arsenal'e mi gidiyor? Barcelona, 14 gol atan kiralık yıldızın 26 milyon sterlinlik kalıcı transfer opsiyonunu kullanmayı reddedince, Gunners bu Manchester United'lı forvet için 'teklifte bulunabilir'

Daily Mail'e göre, Arsenal bu yaz Rashford için potansiyel bir transfer noktası olarak öne çıktı; forvetin menajer ekibi, fiyat uygun olursa "Gunners'ın kapıyı çalabileceğine" inanıyor. Manchester United'ın sahibi olduğu yıldız, sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçirdi ve Hansi Flick yönetiminde kariyerine yeni bir soluk kazandırdı; ancak Camp Nou'daki mali kısıtlamalar, kalıcı bir transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda şüphe uyandırdı.

Rashford İspanya'da mutlu olsa da, Barcelona'nın mali kısıtlamalar nedeniyle 26 milyon sterlinlik kalıcı satın alma opsiyonunu kullanmakta isteksiz olduğu bildiriliyor. Bu belirsizlik, birçok Avrupa devinin dikkatini çekti. Arsenal, Chelsea ve Bayern Münih, United ile bağlarını kalıcı olarak koparmaya hazırlanan 28 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.