Çeviri:
Marcus Rashford, Arsenal'e mi gidiyor? Barcelona, 14 gol atan kiralık yıldızın 26 milyon sterlinlik kalıcı transfer opsiyonunu kullanmayı reddedince, Gunners bu Manchester United'lı forvet için 'teklifte bulunabilir'
Rashford'un geleceği belirsizliğini korurken Arsenal'de alarm zilleri çalıyor
Daily Mail'e göre, Arsenal bu yaz Rashford için potansiyel bir transfer noktası olarak öne çıktı; forvetin menajer ekibi, fiyat uygun olursa "Gunners'ın kapıyı çalabileceğine" inanıyor. Manchester United'ın sahibi olduğu yıldız, sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçirdi ve Hansi Flick yönetiminde kariyerine yeni bir soluk kazandırdı; ancak Camp Nou'daki mali kısıtlamalar, kalıcı bir transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda şüphe uyandırdı.
Rashford İspanya'da mutlu olsa da, Barcelona'nın mali kısıtlamalar nedeniyle 26 milyon sterlinlik kalıcı satın alma opsiyonunu kullanmakta isteksiz olduğu bildiriliyor. Bu belirsizlik, birçok Avrupa devinin dikkatini çekti. Arsenal, Chelsea ve Bayern Münih, United ile bağlarını kalıcı olarak koparmaya hazırlanan 28 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Arteta, yaz transfer döneminde 'iddialı' hamleler yapılmasını istiyor
Rashford ile ilgili haberler, Arteta’nın Arsenal yönetiminden önemli bir yatırım talep ettiği bir dönemde ortaya çıktı. Paris Saint-Germain’e karşı yaşanan yürek burkan Şampiyonlar Ligi finali yenilgisinin ardından İspanyol teknik adam, kulübün en üst seviyede rekabet gücünü sürdürebilmesi için transfer piyasasında kararlı adımlar atması gerektiğini vurguladı.
Arteta şunları söyledi: "Bir üst seviyeye ulaşmak istiyorsak, çok önemli kararlar almaya başlıyoruz. Ve bu hırsı göstermemiz gerekecek çünkü bunu yapabilecek kapasiteden fazlasına sahibiz, ancak bu çok, çok hırslı, çok hızlı ve çok akıllı olmamızı gerektirecek."
Rashford’un etkisine rağmen Barcelona’nın mali çıkmazı
Durumu daha da karmaşık hale getiren ise, Barcelona'nın Rashford'un performansından gerçekten memnun olması. Spor direktörü Deco, geçtiğimiz günlerde forvetin profesyonelliğini ve Flick'in sistemine uyum sağlama yeteneğini överek, Rashford'un Katalonya'da geçirdiği süre boyunca diğer yıldızların bıraktığı boşluğu başarıyla doldurduğunu belirtti.
Forvetin katkısı hakkında konuşan Deco, BBC Sport'a şunları söyledi: "Marcus bize çok yardımcı oldu çünkü kiralık olarak geldi. Onun gibi bir oyuncunun kiralık olarak gelmesi kolay değil çünkü o bir üst düzey oyuncu. Raphinha'nın yerini alma sorumluluğu vardı ve bize çok yardımcı oldu. Kolay bir iş değildi ama çok iyi başardı." Buna rağmen, Rashford'un milli takım arkadaşı Anthony Gordon'un 80 milyon avroya transfer edilmesi bütçeyi daha da sıkılaştırdı ve 28 yaşındaki oyuncuyu belirsizlik içinde bıraktı.
Arsenal'in genel transfer stratejisi ortaya çıktı
Arsenal, kadrosunu güçlendirme çabaları kapsamında Rashford'dan başka isimler de takip ediyor. Haberde, kulübün Real Madrid'in genç oyuncusu Victor Valdepenas ile Newcastle'dan Tino Livramento ve Sandro Tonali'yi de izlediği belirtiliyor. Ayrıca, Arsenal İngiltere'nin en yetenekli genç oyuncularını kadrosuna katmak için Leicester City'nin 16 yaşındaki yıldızı Jeremy Monga konusunda Manchester United ile bir rekabetin başladığına işaret ediliyor.
770 milyon sterline yaklaşan bir gelir tahmini ile Kroenke ailesinin Arteta'nın vizyonunu desteklemesi bekleniyor. Birincil hedef Julian Alvarez gibi yıldız bir forvet olmaya devam etse de, geçen sezon Barça formasıyla 14 gol atan Rashford'u kadroya katma olasılığı, Gunners'ın gelecek sezonki hücum rotasyonunu güçlendirebilecek çok yönlü ve kendini kanıtlamış bir Premier Lig seçeneği sunuyor.