Getty
Çeviri:
Marcus Rashford’a, Man Utd’da bir ‘şimdi oyuncusu’ olması çağrısı: Bruno Fernandes uyanınca “Umarım benden daha fazla gol atan biri çıkar” diye düşünüyor
Barcelona kiralığının ardından Rashford yeniden Man Utd'da
Geçen sezon 21 asist yaparak Premier League tarihine geçen Portekizli oyun kurucu Fernandes, zaman zaman United'ı sırtlamayı sürdürüyor. Bunu yaklaşık yedi yıldır yapıyor.
Manchester'da onun yanında çok sayıda yetenekli isim var, ancak takım arkadaşlarının çok fazlası istikrar konusunda zorlanıyor. United'ın yeniden yurt içi ve kıtasal düzeydeki en büyük kupalara aday olabilmesi için bunun değişmesi gerekiyor.
Rashford'dan, Aston Villa ve Barcelona'daki dönemlerinin ardından 2026-27'de bu misyona katkı vermesi isteniyor; 28 yaşındaki oyuncu, Kırmızı Şeytanlar formasıyla 428 maça çıkıp 128 gol attıktan sonra Old Trafford'daki hayatın gerekliliklerini çok iyi biliyor. Henüz üç yıl önce, 2022-23 sezonu boyunca 30 kez fileleri havalandırmıştı.
Bu performansların ve kazançlı bir sözleşmeye imza atmasının ardından bir düşüş yaşandı, ancak önüne temiz bir sayfa kondu. Son transfer döneminde alıcı çıkmadı, zira Rashford haftalık 325.000 sterlinlik sözleşmesinin son iki yılına giriyor.
- Getty
Transfer döneminde Rashford'a ilgi eksikliği
78 kez İngiltere Milli Takımı forması giymiş oyuncuya gösterilen görünür ilgi eksikliğine şaşırıp şaşırmadığı sorulan eski United orta saha oyuncusu Strachan, Grosvenor Sport ile iş birliği kapsamında konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Bu beni şaşırtmıyor. Hayır, hayır. Çünkü bence her şey biraz... Oyuncu almak ve oyuncuya sahip olmak tamamen anlık bir mesele.
“Oyuncuları iki yıl önce yaptıklarına göre transfer edemezsiniz. Bunu yapmak imkânsız. Bence Marcus Rashford konusunda maaş ve bunun gibi şeyler devreye giriyor, bu seviyede bir maaş ödediğinizde başarıyı her zaman garanti edemezsiniz. O oyuncunun başarılı olması gerekir.
“Ayrıca bir teknik direktör olarak, bence Marcus Rashford'u kadronuza aldığınızda, çünkü o Manchester United'da, her şey Marcus Rashford hakkında oluyor. Ben hep şunu sorarım, neden oynamıyor? Neden orada değil? Bunlar yaşandı.
“Barcelona'ya giderseniz, bu da geçmiş yıllardaki, Xavi'li Messi'li Barcelona değil. Bu, iyi bir Barcelona takımı. Orada forma bulamadı. Temelde son iki yıldır yedek kaldı. Bunu gerçekten takımınızda ister misiniz?
“Her ne alıyorsa, X miktarda para, birçok insanın neden bunu satın almayacağını anlayabiliyorum. Çok fazla zaman alıyor. Michael Carrick için de aynı şey olabilir. Onu oynatmazsa, neden forma şansı bulamıyor? Sebebi bu mu? Medyanın çok ilgisini çeken bir adam.
“Üç yıl önce nasıl bir oyuncu olduğuna dair çok fazla medya ilgisi var. Bunu düzeltmek ve bununla kendisi başa çıkmak Marcus Rashford'a kalmış. Ve kendisini iki ya da üç yıl öncesinin değil, bugünün oyuncusu hâline getirmeli. Bugünün oyuncusu olmak zorundasınız.
“Son gün gelen transferlerde bile, Dundee ile 19 yaş altı bir maçı izledim, sonra geri döndüm, oyuncuların gelip 45, 60 milyona imza attığını izliyorum ve bu oyuncuları hiç duymadım. Ama onlar bugünün oyuncuları. İnsanlar şimdi aksiyon istiyor.
“Bu yüzden muhtemelen Marcus... Orada bir yetenek var. Kesinlikle bir yetenek var. O oyuna sahipseniz istikrarlı bir yetenek olamazsınız. Sürekli oyunun içinde olamazsınız. Onun işi gol atmak ve gol attırmak.”
Fernandes'in Rashford ve arkadaşlarının desteğine ihtiyacı var
1984 ile 1989 arasında United'da beş yıl geçiren Strachan, Manchester United'ın takım olarak neye ihtiyaç duyduğuna dair şunları ekledi: “Bence Bruno Fernandes sabah kalkıp maça giderken, ‘Umarım benden ziyade başka biri daha fazla gol atar ve gol yaptırır, çünkü bunu sürekli yapan benim’ diye düşünüyordur.
“İşte bu noktada Marcus Rashford ve onun gibi oyuncuların, ‘tamam, bu adamın her şeyi yapmasına izin verdik, artık ben de bir şey yapmak istiyorum’ demesi gerekiyor. ‘Sahadaki en iyi oyuncu olmak istiyorum ve bunu yapmak istiyorum’ dediği günlerin artık geride kalıp kalmadığını bilmiyorum ve ondan böyle bir hava alıyorum. Bu havanın artık orada olup olmadığını bilmiyorum. Umarım yanılıyorumdur. Umarım bu adam gerçekten çok iyi işler yapar çünkü düzgün birine benziyor.”
- Getty
Manchester United'ın 2026-27 fikstürü: Sıradaki durak Everton deplasmanı
Rashford, 2026-27 Premier League sezonunun başındaki United'ın iki maçında da görev aldı. Hull City deplasmanındaki hayal kırıklığı yaratan 2-0'lık yenilgide oyuna sonradan giren oyuncu, ardından Ipswich'e karşı iç sahada alınan 5-2'lik galibiyete ilk 11'de başladı.
Son transfer dönemi son günü geride kalırken herhangi bir satışa onay çıkmadı; bu da Manchester doğumlu oyuncunun en az ocak ayına kadar Michael Carrick'in kullanımında kalacağı anlamına geliyor. United, pazar günü Merseyside deplasmanında Everton ile oynayacağı maçla yeniden sahaya çıkacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun