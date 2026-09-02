78 kez İngiltere Milli Takımı forması giymiş oyuncuya gösterilen görünür ilgi eksikliğine şaşırıp şaşırmadığı sorulan eski United orta saha oyuncusu Strachan, Grosvenor Sport ile iş birliği kapsamında konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Bu beni şaşırtmıyor. Hayır, hayır. Çünkü bence her şey biraz... Oyuncu almak ve oyuncuya sahip olmak tamamen anlık bir mesele.

“Oyuncuları iki yıl önce yaptıklarına göre transfer edemezsiniz. Bunu yapmak imkânsız. Bence Marcus Rashford konusunda maaş ve bunun gibi şeyler devreye giriyor, bu seviyede bir maaş ödediğinizde başarıyı her zaman garanti edemezsiniz. O oyuncunun başarılı olması gerekir.

“Ayrıca bir teknik direktör olarak, bence Marcus Rashford'u kadronuza aldığınızda, çünkü o Manchester United'da, her şey Marcus Rashford hakkında oluyor. Ben hep şunu sorarım, neden oynamıyor? Neden orada değil? Bunlar yaşandı.

“Barcelona'ya giderseniz, bu da geçmiş yıllardaki, Xavi'li Messi'li Barcelona değil. Bu, iyi bir Barcelona takımı. Orada forma bulamadı. Temelde son iki yıldır yedek kaldı. Bunu gerçekten takımınızda ister misiniz?

“Her ne alıyorsa, X miktarda para, birçok insanın neden bunu satın almayacağını anlayabiliyorum. Çok fazla zaman alıyor. Michael Carrick için de aynı şey olabilir. Onu oynatmazsa, neden forma şansı bulamıyor? Sebebi bu mu? Medyanın çok ilgisini çeken bir adam.

“Üç yıl önce nasıl bir oyuncu olduğuna dair çok fazla medya ilgisi var. Bunu düzeltmek ve bununla kendisi başa çıkmak Marcus Rashford'a kalmış. Ve kendisini iki ya da üç yıl öncesinin değil, bugünün oyuncusu hâline getirmeli. Bugünün oyuncusu olmak zorundasınız.

“Son gün gelen transferlerde bile, Dundee ile 19 yaş altı bir maçı izledim, sonra geri döndüm, oyuncuların gelip 45, 60 milyona imza attığını izliyorum ve bu oyuncuları hiç duymadım. Ama onlar bugünün oyuncuları. İnsanlar şimdi aksiyon istiyor.

“Bu yüzden muhtemelen Marcus... Orada bir yetenek var. Kesinlikle bir yetenek var. O oyuna sahipseniz istikrarlı bir yetenek olamazsınız. Sürekli oyunun içinde olamazsınız. Onun işi gol atmak ve gol attırmak.”