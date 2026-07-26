Aston Villa ve Barcelona’da geçirdiği kiralık dönemlerin ardından, 28 yaşındaki oyuncu bir dönüm noktasında bulunuyor. Rashford’un takıma olan bağlılığı, 2024-25 sezonunun ilk yarısında, Manchester’dan uzakta yeni bir meydan okuma arzusunu dile getirmesiyle açıkça sorgulanmıştı. talkSPORT sunucusu Hugh Woozencroft bu endişeleri yineleyerek şöyle konuştu: "Rashford yeni bir meydan okuma istediğini söyledi ve onun Manchester United'a yüzde 100 bağlı olduğundan emin olamadığınız sürece… kulüpte son kaldığı dönemde tam olarak bağlı olmadığını göstermişti… bu sefer bağlı olacağından nasıl emin olabilirsiniz?"

Eski İngiltere milli futbolcusu Micky Gray, forvetin gerçekten bir şans daha istiyorsa, ayrılışının koşullarını ele alması ve kulübün yeni dönemine olan bağlılığını teyit etmesi gerektiğine inanıyor. "Burada birkaç nokta var. En önemlisi şudur: Rashford'un Man United'da bir geleceği varsa, neden Man United'da kalmak istediğini ve ilk başta kulüpten ayrılma nedenlerinin ne olduğunu açıklayan çok güçlü bir açıklama yapması gerekiyor. Bence bu, onun yapması gereken en öncelikli şey," dedi Gray, talkSPORT'a.