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Marcus Rashford’a, “bağlılık” konusundaki soru işaretleri arasında Manchester United’da bir şans daha istiyorsa “etkileyici bir açıklama” yapması söylendi
Carrick’e sadakatini kanıtlamak
Aston Villa ve Barcelona’da geçirdiği kiralık dönemlerin ardından, 28 yaşındaki oyuncu bir dönüm noktasında bulunuyor. Rashford’un takıma olan bağlılığı, 2024-25 sezonunun ilk yarısında, Manchester’dan uzakta yeni bir meydan okuma arzusunu dile getirmesiyle açıkça sorgulanmıştı. talkSPORT sunucusu Hugh Woozencroft bu endişeleri yineleyerek şöyle konuştu: "Rashford yeni bir meydan okuma istediğini söyledi ve onun Manchester United'a yüzde 100 bağlı olduğundan emin olamadığınız sürece… kulüpte son kaldığı dönemde tam olarak bağlı olmadığını göstermişti… bu sefer bağlı olacağından nasıl emin olabilirsiniz?"
Eski İngiltere milli futbolcusu Micky Gray, forvetin gerçekten bir şans daha istiyorsa, ayrılışının koşullarını ele alması ve kulübün yeni dönemine olan bağlılığını teyit etmesi gerektiğine inanıyor. "Burada birkaç nokta var. En önemlisi şudur: Rashford'un Man United'da bir geleceği varsa, neden Man United'da kalmak istediğini ve ilk başta kulüpten ayrılma nedenlerinin ne olduğunu açıklayan çok güçlü bir açıklama yapması gerekiyor. Bence bu, onun yapması gereken en öncelikli şey," dedi Gray, talkSPORT'a.
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Old Trafford’daki hiyerarşide geriye düşmek
Rashford, La Liga şampiyonluğunu kazanan Barcelona formasıyla 14 gol atarak İspanya’da verimli bir sezon geçirmiş olsa da, yakında önemli ölçüde değişime uğramış bir Manchester United kadrosuna geri dönecek.
Gray, akademi mezunu oyuncunun kalması halinde daha az süre alacağına hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulunarak şöyle konuştu: "Eğer kalırsa, yedek oyuncu olmaya alışması gerekecek. O, ilk tercih değil; her hafta forma giyemeyecek... [Bryan] Mbuemo, [Matheus] Cunha, [Benjamin] Sesko, Amad gibi isimler var. Onlar Rashford'a yetişti, hatta belki de onu geçti."
Gray, Katalonya’daki döneminin ardından İngiliz futbolunun fiziksel zorluklarının da kanat oyuncusu için önemli bir zorluk oluşturacağını açıkladı ve şunları ekledi: “İspanya, İngiltere değil. Orada çok iyi bir performans gösterdi, ancak Barcelona’da Man United’da oynayabileceğinden farklı bir seviyede oynayabiliyor. Premier Lig’in 100mph hızında olduğunu inkar edemez – sezon öncesi hazırlık döneminde kendini süper formda hale getirmesi gerekecek.”
Uluslararası performans ve yerel beklentiler
Kulüpteki geleceğine dair belirsizliğe rağmen Rashford, 2026 Dünya Kupası’nda “Üç Aslanlar”ın üçüncülük elde etmesine katkıda bulunarak İngiltere milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Turnuva boyunca İngiltere’nin sekiz maçından altısında forma giyen Rashford, Hırvatistan’a karşı 4-2 kazanılan maçta gol atarak izleyicilere uluslararası sahnedeki kalitesini bir kez daha hatırlattı.
Ancak Gray şu noktaya dikkat çekti: “Dünya Kupası’nda Rashford’un İngiltere formasıyla hem iyi hem de kötü yanlarını gördük. Manchester United, onun kötü yanını değil, iyi yanını ortaya çıkaracak şekilde onu kullanabilir mi? Eğer bunu başarırlarsa ve Rashford kulüpte kalırsa, her maçta forma giyemeyeceğini kabul etmesi gerekecek.”
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Kone’nin dahil olduğu olası bir takas anlaşması
Yeniden entegrasyon planı tartışılırken, United yetkilileri Rashford’un geleceği için daha somut transfer çözümlerini de değerlendiriyor. Kulübün Roma’nın orta saha oyuncusu Manu Kone ile ilgilendiği bildiriliyor, ancak İtalyan kulübünün 60 milyon avroluk tam değerleme talebini karşılamakta tereddüt ediyor.
United, aradaki farkı kapatmak için Rashford'un da dahil olduğu bir takas anlaşmasını değerlendiriyor. Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin, İngiliz oyuncunun teknik niteliklerine hayran olduğu düşünülse de, olası bir transfer, oyuncunun yüksek maaş talepleri nedeniyle zorlaşıyor.
Rashford şu anda sezon başına yaklaşık 11 milyon avro net maaş alıyor ve bu rakam, Roma’nın bütçe sınırlarını çok aşıyor.
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