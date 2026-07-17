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Marcus Rashford, 40 milyon sterlinlik Manchester United ayrılma bedeli süresinin dolmasıyla birlikte çok sayıda transfer teklifini geri çevirdi
Serbest kalma maddesi resmi olarak sona eriyor
The Athletic’in haberine göre, Rashford’un sözleşmesindeki 40 milyon sterlinlik (53 milyon dolar/47 milyon avro) çıkış maddesi resmi olarak geçerliliğini yitirdi. Bu sabit hükmün süresinin dolmasının ardından, ilgilenen kulüpler artık transfer ücretini doğrudan Kırmızı Şeytanlar’ın yönetim kurulu ile müzakere etmek zorunda. Bu indirimli çıkış maddesi, daha önce özellikle Manchester United’ın iki başlıca yerel rakibi olan Manchester City ve Liverpool’un bu maddeden yararlanamaması için tasarlanmıştı.
- Getty Images Sport
Kârlı yabancı teklifler reddedildi
The Athletic, oyuncunun bazılarının mevcut sözleşmesinden daha yüksek maaş teklif ettiği birkaç transfer teklifini reddettiğini belirtiyor. Bundan sonra, İngiltere milli takım oyuncusu için yapılacak her türlü yeni teklif, ilgili tüm taraflarca ortaklaşa değerlendirilecek. 28 yaşındaki forvet, Aralık 2024’ten bu yana kulüpte forma giymemiş olsa da, Old Trafford’da 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Barselona'daki kiralık dönemi sona erdi
Rashford, geçen sezonun tamamını Barcelona’da kiralık olarak geçirdi ve tüm turnuvalarda 49 maçta 14 gol ve 14 asistle son derece verimli bir dönem geçirdi. Katalan devi, forveti 30 milyon avroya kalıcı olarak transfer etme opsiyonuna sahip olmasına rağmen, kiralama süresinin sonunda bu opsiyonu kullanmamayı tercih etti. Rashford'un gelecek sezon Camp Nou'daki rolünün, Newcastle United'dan 80 milyon avroya transfer olan İngiltere milli takım arkadaşı Anthony Gordon tarafından doldurulması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası serüveni sona erdi
Rashford şu anda, Fransa ile oynanacak Dünya Kupası üçüncülük maçı hazırlıkları kapsamında Kuzey Amerika’da İngiltere milli takımıyla birlikte görevine odaklanmış durumda. Turnuva sona erdiğinde, Manchester United formasıyla 138 gol atan forvetin, ABD’de yapılacak sezon öncesi antrenmanlara takım arkadaşlarına katılması planlanıyor.
Michael Carrick, şüphesiz oyuncunun fiziksel hazırlık durumunu değerlendirecek ve onun gelecek sezon için kulübün uzun vadeli planlarında yer alıp almayacağına karar verecektir.
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