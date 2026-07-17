Marcus Rashford, 40 milyon sterlinlik Manchester United ayrılma bedeli süresinin dolmasıyla birlikte çok sayıda transfer teklifini geri çevirdi

The Athletic’in haberine göre, Rashford’un sözleşmesindeki 40 milyon sterlinlik (53 milyon dolar/47 milyon avro) çıkış maddesi resmi olarak geçerliliğini yitirdi. Bu sabit hükmün süresinin dolmasının ardından, ilgilenen kulüpler artık transfer ücretini doğrudan Kırmızı Şeytanlar’ın yönetim kurulu ile müzakere etmek zorunda. Bu indirimli çıkış maddesi, daha önce özellikle Manchester United’ın iki başlıca yerel rakibi olan Manchester City ve Liverpool’un bu maddeden yararlanamaması için tasarlanmıştı.



