Marcus Rashford, 15 yaşında Manchester United'ın A Takımı ile antrenmanlara katılan genç yetenek JJ Gabriel'e özel bir mesaj gönderdi
"Küçük kardeş" bağı
Bu etkileşim, Gabriel'in Manchester United'ın A takım yıldızlarıyla birlikte antrenman yaparken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaşmasının ardından gerçekleşti. Aynı prestijli akademiden mezun olan Rashford, "Küçük kardeşim bir yıldız" yorumuyla yeni nesile desteğini gösterdi.
15 yaşındaki yetenekli oyuncu, İngiltere milli takım oyuncusunun cesaret verici sözlerine teşekkür etmek için bir kalp emojisiyle hemen yanıt verdi. Bu jest, Rashford'un La Liga'da geçirdiği geçici süreye rağmen United ailesi içindeki güçlü bağın hala devam ettiğini vurguluyor.
Carrick sabır çağrısında bulunuyor
Manchester United’ın geçici teknik direktörü Michael Carrick de Cuma günkü basın toplantısında genç oyuncunun gelişimine değindi. “JJ gerçekten çok iyi gidiyor. Akademimizde çok iyi oyuncularımız var ve genç oyuncuları elimizden geldiğince A Takım’a çıkarmaya çalışıyoruz,” dedi. "JJ büyük bir yetenek, bunu bilmek oldukça açık ve U18 takımında gerçekten iyi bir sezon geçirdi. Elbette ona çok değer veriyoruz, ancak sabır önemli ve bununla birlikte gelen her şeyi yönetmek de öyle. Önemli olan, bir adım atmak için doğru anı seçmek ve onları belirli bir yerde bırakmak için doğru anı seçmek."
Katılım şartı engeli
A takım antrenmanlarına katılmasına rağmen, taraftarlar bu genç yeteneği resmi bir maçta izleyebilmek için biraz daha beklemek zorunda kalacak; zira Gabriel şu anda Manchester United formasıyla Premier Lig'de oynama hakkına sahip değil.
Yarışma kurallarına göre, maç kadrosuna dahil edilen oyuncular 16 yaş altı yaş grubundan olamaz. Bu düzenleme engeli, Gabriel'in hafta içi dünya çapındaki profesyonel oyuncularla yeteneklerini geliştirebilmesine rağmen, gerekli yaş sınırına ulaşana kadar resmi ilk maçına çıkamayacağı anlamına geliyor.
Manchester United için bundan sonra ne olacak?
Yakın geleceğe bakıldığında, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı giderek kızışırken, United toparlanıp Premier Lig tablosundaki üçüncü sıradaki konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Kırmızı Şeytanlar, Pazar günü Old Trafford'da Aston Villa'yı ağırlamaya hazırlanırken önemli bir zorluğun üstesinden gelmek zorunda kalacak. Unai Emery'nin takımı, sıralamada United'ın sadece bir sıra gerisinde yer alıyor ve ilk dört için verilecek yüksek riskli mücadelede aradaki farkı kapatmaya hevesli olduğu için bu maçın çok önemli bir karşılaşma olması bekleniyor.
