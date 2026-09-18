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Marcus Rashford 12 ay sonra Man Utd oyuncusu olacak mı? Old Trafford'un yaramaz oğluna dair iki senaryo, Manchester United akademisinden yetişen bir başka isim tarafından açıklandı
Rashford, Barcelona kiralığının ardından yeniden Manchester'da
Henüz genç yaşta, olağanüstü yetenekli bir genç olarak A takıma yükselen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Barcelona'nın La Liga şampiyonluğuna ulaşmasına katkı sağladı. Lamine Yamal ve takım arkadaşlarıyla birlikte Katalonya'da yeniden form tuttu, ancak satın alma opsiyonu kullanılmadı.
Ruben Amorim yönetiminde Manchester'da gözden düştükten sonra Aston Villa'da da kiralık olarak forma giydi. Michael Carrick'in dönüşüyle United'da yeni bir sayfa açıldı ve yuvaya dönen bir evlat köklerine geri döndü.
Rashford, 2026-27 sezonunun başında Manchester United formasıyla öne çıkan isimlerden biri oldu, ancak hâlâ Aralık 2024'ün başından bu yana kulüp adına ilk golünü bekliyor. 'Rüyalar Tiyatrosu' olarak anılan statta kazançlı sözleşmesinin bitmesine iki yıldan biraz az bir süre kaldı.
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Kalmak mı, gitmek mi: Rashford'ın geleceğinde ne var?
O sözleşmeye sadık kalınacak mı? Yeni bir sözleşme kazanılabilir mi? Yoksa Rashford yeni bir maceraya mı yelken açacak? Bu sorular kendisine yöneltildiğinde, Free Bets'in, yani en iyi bahis siteleri platformunun katkılarıyla konuşan ve altyapıdan yetişen bir başka yıldız olan Simpson, GOAL'e şöyle dedi: “Bunu söylemek için bence henüz çok erken.
“Vücut dilinde gördüklerimi beğeniyorum. Sadece oyuncuların üzerine gitmesini değil, ki görmek istediğiniz de bu. Şu an bir bek olsam, Marcus topu alıp dönerek geri pas verse çok mutlu olurdum. İnsanların üzerine gitmeye devam etmeli. Her zaman başarılı olmasa bile bunu yapmayı sürdürmeli ve sonunda aradan çıkarsın, bir penaltı alırsın, bir gol atarsın, bir asist yaparsın. Bunu yapmaya devam etmeli, ki bence Michael Carrick de ona bunu söylüyordur.
“Sonra işin diğer tarafında, onu taraftarla birlikte gördüğüm anlar oldu ve sanki geri dönüyor gibi görünüyor. Bence bu ona bağlı. Bence bu, onun ne istediğine bağlı.
“Günün sonunda, iki yıllık bir sözleşmesi ve büyük bir maaşı var. O kulüpte kalıp kariyerinin son bölümünde işleri tersine çevirmeye yardımcı olmak isterse, bu olabilir. Sadece bu yıl oynayıp yoluna devam etmek isterse, bu da olabilir. Açıkça görülüyor ki karar ona kalacak.”
Manchester United kaptanı Fernandes yardıma ihtiyaç duyuyor
United, yaratıcı oyun ve gol yükünün bir kısmını sırtlaması için Rashford'a ihtiyaç duyuyor; çünkü bu beklenti yükü çoğu zaman takımın simge kaptanı Bruno Fernandes'in omuzlarına biniyor.
Portekizli oyun kurucu yardım bekliyor; Simpson da şunları ekledi: “Onu daha ileride görmek istersiniz. Bir süre derinde oynadı, sonra daha ileride olduğunda [Bryan] Mbeumo'ya [Manchester City'ye karşı] asist yaptı. O pası başka kimse göremez. Kendi verdiği pasın sonunda onu görmek isterdiniz! Bunu yapamazsınız.
“Ama sürekli Bruno'ya güvenemezsiniz. O hat-trick yapıyor, biz maçı kazanıyoruz. İki asist yapıyor, maçları kazanıyoruz. Onun kötü bir günü varsa sorumluluğu kim alacak? Marcus döndüğünden beri iyi göründü, ama şimdi bu bir sorun mu? Çünkü [Matheus] Cunha ile ne yapacaksınız? Bence Amad'ı da aradık. Bence size o farklı küçük dokunuşu veriyor.
“Sadece düzeltmemiz gereken birkaç şey olduğunu biliyoruz ve bunların hızlıca düzeltilmesi gerekiyor çünkü şimdi önümüzde büyük bir hafta var. Şu anda 12 puandan dört puan aldık. Fulham-Liverpool maçını izledim, o maçı yaptım ve iyi oynadılar. Şimdi moralleri çok yüksek olacaktır. United'ın Fulham deplasmanı kolay olmayacak.”
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Bir kupa hedefi sona erdi, Old Trafford'da baskı artıyor
United, Craven Cottage'a izlediği yön konusunda daha da rahatsız edici sorularla gidecek. 2026-27 sezonu başlamadan önce bir Premier League şampiyonluk yarışının şekillenmekte olduğundan söz ediliyordu.
Ancak yaz transfer dönemi, taraftarların büyük bölümünün umduğu kadar verimli geçmedi ve son olarak Brighton'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan yenilgi, erken gelen iki gollü üstünlüğün kaybedilmesinin ardından, Carabao Cup'ta büyük bir kupa kazanma yollarından birinin kapanmasına yol açtı.
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