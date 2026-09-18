O sözleşmeye sadık kalınacak mı? Yeni bir sözleşme kazanılabilir mi? Yoksa Rashford yeni bir maceraya mı yelken açacak? Bu sorular kendisine yöneltildiğinde, Free Bets'in, yani en iyi bahis siteleri platformunun katkılarıyla konuşan ve altyapıdan yetişen bir başka yıldız olan Simpson, GOAL'e şöyle dedi: “Bunu söylemek için bence henüz çok erken.

“Vücut dilinde gördüklerimi beğeniyorum. Sadece oyuncuların üzerine gitmesini değil, ki görmek istediğiniz de bu. Şu an bir bek olsam, Marcus topu alıp dönerek geri pas verse çok mutlu olurdum. İnsanların üzerine gitmeye devam etmeli. Her zaman başarılı olmasa bile bunu yapmayı sürdürmeli ve sonunda aradan çıkarsın, bir penaltı alırsın, bir gol atarsın, bir asist yaparsın. Bunu yapmaya devam etmeli, ki bence Michael Carrick de ona bunu söylüyordur.

“Sonra işin diğer tarafında, onu taraftarla birlikte gördüğüm anlar oldu ve sanki geri dönüyor gibi görünüyor. Bence bu ona bağlı. Bence bu, onun ne istediğine bağlı.

“Günün sonunda, iki yıllık bir sözleşmesi ve büyük bir maaşı var. O kulüpte kalıp kariyerinin son bölümünde işleri tersine çevirmeye yardımcı olmak isterse, bu olabilir. Sadece bu yıl oynayıp yoluna devam etmek isterse, bu da olabilir. Açıkça görülüyor ki karar ona kalacak.”