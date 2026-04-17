Marcos Rojo yine başını belaya soktu! Eski Manchester United yıldızı, "bir oyuncunun yüzüne vurmak ve hakemi hakaret etmek" suçlamasıyla uzun süreli bir ceza aldı
River Plate'e karşı şiddet içeren davranış ve kırmızı kart
Rojo, bir kez daha disiplin fırtınasının ortasında kaldı. Pazar günkü hararetli lig karşılaşması sırasında, 36 yaşındaki oyuncu River Plate’den Lucas Martinez Quarta’nın yüzüne vururken yakalandı ve hakemlerin ona doğrudan kırmızı kart göstermekten başka çaresi kalmadı. River Plate’in sonunda 2-0 kazandığı maç, Rojo’nun tepkisi nedeniyle daha da kızıştı. Eski Arjantin milli oyuncusu, sahayı sessizce terk etmek yerine öfkeli bir tirada başladı. Resmi maç raporunda, Rojo'nun soyunma odasına gitmeden önce hakemle yüzleştiği ve ona hakaret ettiği belirtildi.
Disiplin sicili ve son transfer geçmişi
Olayın incelenmesinin ardından yetkililer, savunma oyuncusuna dört maçlık bir ceza verildiğini doğruladı. Bu ceza, oyuncunun Ağustos 2025’te Boca Juniors’tan bedelsiz transfer olarak katıldığından beri onun tecrübesine büyük ölçüde güvenen Racing Club için önemli bir darbe niteliğinde. Ancak oyuncunun disiplin sicili ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Mevcut takımına katıldığından bu yana, sadece 15 maçta iki kez kırmızı kart gördü. Dikkat çekici bir şekilde, bu son kırmızı kartla birlikte, resmi profesyonel kariyeri boyunca toplam 13 kırmızı kart görmüş oldu.
Dalgalanmaların gölgesinde kalan bir Old Trafford mirası
2014 yılında 20 milyon avroya Manchester United'a katıldıktan sonra 122 maça çıktı, 2 gol attı ve 4 asist yaptı. Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca FA Kupası, Lig Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonluklarını kazandı. İlginç bir şekilde, ateşli kişiliğine ve kariyeri boyunca aldığı 13 kırmızı karta rağmen, İngiliz devinde oynadığı süre boyunca hiçbir zaman oyundan atılmadı. Sonunda Şubat 2021'de 6 milyon euroya Boca Juniors'a kalıcı transfer oldu.
Bu tecrübeli savunma oyuncusunu gelecekte neler bekliyor?
Kariyerinin son dönemlerine yaklaşırken ve Racing Club ile olan sözleşmesinin bu Haziran ayında sona erecek olması nedeniyle, birinci lig futbolunda ne kadar daha katkı sağlayabileceği belirsizliğini koruyor. Son yaşadığı bu öfke patlaması ve ardından gelen uzun süreli uzaklaştırma cezası, başka bir kulübün ona şans verip vermeyeceği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.