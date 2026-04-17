Marcos Rojo yine başını belaya soktu! Eski Manchester United yıldızı, "bir oyuncunun yüzüne vurmak ve hakemi hakaret etmek" suçlamasıyla uzun süreli bir ceza aldı

Olayın incelenmesinin ardından yetkililer, savunma oyuncusuna dört maçlık bir ceza verildiğini doğruladı. Bu ceza, oyuncunun Ağustos 2025’te Boca Juniors’tan bedelsiz transfer olarak katıldığından beri onun tecrübesine büyük ölçüde güvenen Racing Club için önemli bir darbe niteliğinde. Ancak oyuncunun disiplin sicili ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Mevcut takımına katıldığından bu yana, sadece 15 maçta iki kez kırmızı kart gördü. Dikkat çekici bir şekilde, bu son kırmızı kartla birlikte, resmi profesyonel kariyeri boyunca toplam 13 kırmızı kart görmüş oldu.