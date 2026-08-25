Voetbalzone
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Marco van Basten, KNVB'nin Hollanda'nın başına yabancı teknik direktör olarak Xavi'yi atama kararını eleştirdi
KNVB'nin yabancı atamasını eleştirmek
Marco van Basten, KNVB'nin Hollanda milli takımının başına yabancı bir teknik direktör getirme kararının ardından sert tepki gösterdi. Efsanevi golcü, Radio JOE'daki Coen & Sander Show'da konuşurken, Xavi Hernández'in dört yıllık sözleşmeyle göreve gelmesi nedeniyle duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bu, 1970'lerde Ernst Happel'den bu yana Oranje'nin ilk kez yabancı bir teknik direktör tarafından çalıştırılacağı anlamına geliyor. Van Basten, bu tarihi değişimin ülkenin teknik direktörlük sistemi içindeki büyük bir temel başarısızlığa işaret ettiğini düşünüyor.
- Pro Shots
Hollandalı teknik direktör yeteneğini savunmak
Van Basten, Hollanda'nın kendi elit taktik beyinlerini yetiştirme kapasitesine sahip olduğuna inandığını açıkça belirtti. Yabancı atamalara bel bağlamanın, ulusal futbol federasyonunun temel gelişim görevlerinde başarısız olduğu anlamına geldiğini savundu.
"Benim düşüncem, Hollandalı bir teknik direktörü tercih ederim," diyen Van Basten, "Sonuçta bana öyle geliyor ki, burada Hollanda'da bunu yetiştirebiliyor olmamız gerekir. Yine de iyi bir oyuncuydu." ifadelerini kullandı.
Oyundan uzaklaşıyor
Hollanda futbolunun mevcut durumunu değerlendirirken, eski Hollanda teknik direktörü ve yardımcısı kulübeye dönmeye hiç niyeti olmadığını doğruladı. Daha önce 2004 ile 2008 yılları arasında milli takımı çalıştıran, daha sonra da şimdi Xavi'nin yeni ekibinde görev yapan Ruud van Nistelrooy ile birlikte Danny Blind'in yardımcılığını üstlenen Van Basten, o günlerin kesin olarak geride kaldığında ısrar ediyor.
Federasyonda yeniden görev yapmaya ilgi duyup duymadığı sorulduğunda Van Basten şöyle dedi: "Hayır, kesinlikle hayır. Futbolla tamamen işim bitti. Başka şeyler yapacağım. Her şeyi biraz uzaktan izliyorum ve onun dışında da açıkçası pek umursamıyorum."
- AFP
Hollanda futbolu için karışık duygular
Van Basten, milli takım yapılanmasının ötesinde Hollanda sporunun ve yerel kulüplerin mevcut durumuna dair daha geniş bir perspektif sundu. Feyenoord ve PSV'nin başarılı olmasını izlemekten keyif alırken, Max Verstappen gibi Hollanda sporunun daha geniş çaplı başarılarını da överken, çok sevdiği Ajax'ın yaşadığı zorlukları görmek ona acı veriyor. Xavi ve teknik ekibi, milli takımı yeni bir döneme taşımaya hazırlanırken, yabancı liderlik ve yerel kimlik etrafındaki tartışmaların Hollanda'da futbol gündemine damga vurmaya devam edeceği kesin.
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