Hollanda futbolunun mevcut durumunu değerlendirirken, eski Hollanda teknik direktörü ve yardımcısı kulübeye dönmeye hiç niyeti olmadığını doğruladı. Daha önce 2004 ile 2008 yılları arasında milli takımı çalıştıran, daha sonra da şimdi Xavi'nin yeni ekibinde görev yapan Ruud van Nistelrooy ile birlikte Danny Blind'in yardımcılığını üstlenen Van Basten, o günlerin kesin olarak geride kaldığında ısrar ediyor.

Federasyonda yeniden görev yapmaya ilgi duyup duymadığı sorulduğunda Van Basten şöyle dedi: "Hayır, kesinlikle hayır. Futbolla tamamen işim bitti. Başka şeyler yapacağım. Her şeyi biraz uzaktan izliyorum ve onun dışında da açıkçası pek umursamıyorum."