Marco Silva, kadroda dokuz değişiklik yapmasına rağmen Fulham'ın Southampton'a karşı FA Cup'tan şok bir şekilde elenmesinden sorumlu tutulmayı reddediyor
Son dakika penaltı draması Fulham'ın kaderini belirledi
Son derece ilgi çekici bir FA Cup maçı, büyük bir sürpriz yaşanmadan önce yorucu bir uzatma dönemine girmeye mahkum gibi görünüyordu. Fulham, Craven Cottage'da şu anda Championship'te mücadele eden Southampton'a karşı 1-0'lık utanç verici bir yenilgiye uğradı.
Dramatik dönüşüm, kritik 90. dakikada gerçekleşti. Southampton'ın orta saha oyuncusu Finn Azaz, Fulham'ın savunma oyuncusu Joachim Andersen'in penaltı alanında yaptığı beceriksiz faulden önce, hücumunu akıllıca durdurarak ofsayt pozisyonuna düşmemesini sağladı. Forvet Ross Stewart, penaltı noktasının önüne kendinden emin bir şekilde adım attı ve kaleci Benjamin Lecomte'yi geçerek güçlü ve alçak bir vuruşla golü attı, bu da deplasman taraftarları arasında çılgın sevinçlere yol açtı.
Silva, yoğun kadro rotasyonunu savunuyor
Yoğun bir maç programı ile karşı karşıya kalan Silva, Premier Lig'de West Ham'a yenilen takımda dokuz önemli değişiklik yapmayı tercih etti. Rotasyonunu savunarak şöyle konuştu: "Dokuz değişiklik yaptığınızda - bu benim kararımdı, ben üstlenirim. Ben teknik direktörüm. Pazar - Çarşamba - Pazar oynuyoruz. Bu oyuncuların kupa maçını kazanmak için yeterince iyi olmadığını söylersek, farklı bir bakış açısı geliştirmeliyiz." Ayrıca, tartışmalı bir şekilde iptal edilen ilk yarı golünü elenmelerinin sebebi olarak göstermeyi reddetti ve "Ben o yönde düşünmüyorum. O anı konuşmak benim için bir mazeret aramak olur." dedi.
Silva ve Fulham için, son dakikalarda yaşanan hayal kırıklığı, son derece sinir bozucu bir öğleden sonrayı pekiştirdi. Teknik direktör, takımın genel performansının beklentilerin çok altında kaldığını ve gerekli klinik keskinliğin eksik olduğunu açıkça itiraf etti. Yoğun dış eleştirileri kabul etmek zorunda kalan teknik direktör, içerde ise takımının genel mücadele ruhunu ve baskı altında performans gösterme yeteneğini ciddi bir şekilde yeniden değerlendirilmesini talep etti.
Southampton menajeri Wembley'e dönüş hedefliyor
Craven Cottage'ın karşı tarafında, Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, tarihi bir zafer elde ettikten sonra büyük bir coşku yaşadı. Hırslı teknik adam, zafer kazanan oyuncularına bu ivmeyi sürdürmeleri ve Wembley'e geri dönmek için çabalamaları konusunda hemen meydan okudu. Eckert, "Futbol maçlarını kazanmanın nasıl bir his olduğunu biraz olsun tattıysanız, bu ivmeyi sürdürmeniz ve devam etmeniz önemlidir" diye konuştu.
Eckert ayrıca, Saints'in 1976 FA Cup final zaferinin 50. yıl dönümünü kutlamak için özel anma formaları giydiğini belirterek, kupadaki mevcut performanslarının derin tarihsel önemini vurguladı. Deplasman taraftarlarının büyük desteğini öven Eckert, "Bunun kulüp için ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. En son kazandığımızdan bu yana 50 yıl geçti. Otobüse bindiğimizde, baktığınızda tüm cadde Southampton taraftarlarıyla dolu, bunun önemini kesinlikle hissediyoruz."
Fulham, parçaları toplamak için ayrıldı
Fulham için, umut verici bir sezonun önemli bir darbe almasıyla birlikte, odak noktası artık lig mücadelesine geri dönmelidir. Silva, bu kadar yüksek profilli bir kupa yenilgisinin ardından, hayal kırıklığının boyutunu ve form düşüşünü önlemek için yapılması gereken çalışmaları kabul etti.
"Bu bizim yükümlülüğümüz, çok, çok kötü bir öğleden sonra olduğunu anlamalıyız. Futbol sahasında her şeyin olabileceğini biliyoruz, ama bu daha fazlası. Daha derine bakmalıyız çünkü yeterince iyi değildi ve bu, benim kendime bakmamla başlıyor," diye konuştu Silva, takımının Nottingham Forest deplasmanında oynayacağı bir sonraki Premier Lig maçı öncesinde cevaplar aramaya devam ediyor.
