Marco Silva, kadroda dokuz değişiklik yapmasına rağmen Fulham'ın Southampton'a karşı FA Cup'tan şok bir şekilde elenmesinden sorumlu tutulmayı reddediyor

Son derece ilgi çekici bir FA Cup maçı, büyük bir sürpriz yaşanmadan önce yorucu bir uzatma dönemine girmeye mahkum gibi görünüyordu. Fulham, Craven Cottage'da şu anda Championship'te mücadele eden Southampton'a karşı 1-0'lık utanç verici bir yenilgiye uğradı.

Dramatik dönüşüm, kritik 90. dakikada gerçekleşti. Southampton'ın orta saha oyuncusu Finn Azaz, Fulham'ın savunma oyuncusu Joachim Andersen'in penaltı alanında yaptığı beceriksiz faulden önce, hücumunu akıllıca durdurarak ofsayt pozisyonuna düşmemesini sağladı. Forvet Ross Stewart, penaltı noktasının önüne kendinden emin bir şekilde adım attı ve kaleci Benjamin Lecomte'yi geçerek güçlü ve alçak bir vuruşla golü attı, bu da deplasman taraftarları arasında çılgın sevinçlere yol açtı.