Marco Silva, Joao Palhinha ile yeniden bir araya gelmeyi istiyor; yeni Benfica teknik direktörü, Tottenham’ın kalıcı transferden vazgeçmesinin ardından orta saha oyuncusuyla yeniden bir araya gelmeyi hedefliyor

Benfica, Clement Lenglet ve Jakub Kaminski’nin transferlerini tamamladıktan sonra dikkatini Palhinha’ya çevirdi. A Bola’nın haberine göre, Silva, takımının orta sahasını güçlendirme hedefiyle Portekiz milli takım oyuncusunu tercih ettiği defansif orta saha oyuncusu olarak belirledi.

Silva ve Palhinha, 2022 ile 2024 yılları arasında Fulham'da birlikte çalışmış ve orta saha oyuncusu bu dönemde Premier Lig'de kendini kanıtlamıştı. Rui Costa ve Mario Branco'nun da aralarında bulunduğu Benfica yönetimi, şu anda kulübün mali sınırları dahilinde bir anlaşmanın gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini değerlendiriyor.

Palhinha, 2024 yılında Fulham'dan 50 milyon avroya Bayern Münih'e transfer olmuş, geçen sezonu ise Tottenham'da kiralık olarak geçirmişti. Spurs, bu transferi kalıcı hale getirmeme kararı aldı; bu durum, yatırımlarının yaklaşık 20 milyon avrosunu geri kazanmayı hedefleyen Bayern'in teklifleri değerlendirmeye hazır olmasına yol açtı.







