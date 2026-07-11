Getty Images Sport
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Marco Silva, Joao Palhinha ile yeniden bir araya gelmeyi istiyor; yeni Benfica teknik direktörü, Tottenham’ın kalıcı transferden vazgeçmesinin ardından orta saha oyuncusuyla yeniden bir araya gelmeyi hedefliyor
Benfica, Palhinha’yı önceliği haline getirdi
Benfica, Clement Lenglet ve Jakub Kaminski’nin transferlerini tamamladıktan sonra dikkatini Palhinha’ya çevirdi. A Bola’nın haberine göre, Silva, takımının orta sahasını güçlendirme hedefiyle Portekiz milli takım oyuncusunu tercih ettiği defansif orta saha oyuncusu olarak belirledi.
Silva ve Palhinha, 2022 ile 2024 yılları arasında Fulham'da birlikte çalışmış ve orta saha oyuncusu bu dönemde Premier Lig'de kendini kanıtlamıştı. Rui Costa ve Mario Branco'nun da aralarında bulunduğu Benfica yönetimi, şu anda kulübün mali sınırları dahilinde bir anlaşmanın gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini değerlendiriyor.
Palhinha, 2024 yılında Fulham'dan 50 milyon avroya Bayern Münih'e transfer olmuş, geçen sezonu ise Tottenham'da kiralık olarak geçirmişti. Spurs, bu transferi kalıcı hale getirmeme kararı aldı; bu durum, yatırımlarının yaklaşık 20 milyon avrosunu geri kazanmayı hedefleyen Bayern'in teklifleri değerlendirmeye hazır olmasına yol açtı.
- Getty Images
Benfica transferi değerlendiriyor
Aynı habere göre Bayern, orta saha oyuncusunu satmaya hazırken, Benfica ise Juventus ve AC Milan ile rekabet halinde. Portekiz kulübü, oyuncunun memleketine dönme ihtimalinin konumunu güçlendireceğini umuyor; ancak Palhinha’nın maaşı hâlâ önemli bir engel teşkil ediyor. Benfica ayrıca, kulübün transfer stratejisi çerçevesinde kalarak mali yükü hafifletmek amacıyla, satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama seçeneğini de değerlendiriyor.
Silva, defansif orta saha pozisyonunda oynayacak bir uzman oyuncu istiyor
Palhinha, duygusal bir transferden ziyade kilit bir taktiksel hedef olarak görülüyor. Silva, 31 yaşındaki oyuncunun Benfica’nın orta sahasında şu anda eksik olan defansif istikrarı sağlayabileceğine ve takımın hücum oyuncuları için daha sağlam bir zemin oluşturabileceğine inanıyor. Herhangi bir transferin gerçekleşmesi, muhtemelen takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna bağlı olacak. Benfica’nın, yeni bir büyük transferi tamamlamadan önce kadroda yer açması ve mali dengesini sağlaması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Benfica, anlaşma için zemin hazırlamalı
Benfica, bu transferi finanse etmek için oyuncu satışları üzerinde çalışırken Bayern ile bir anlaşma olasılığını da değerlendirmeye devam edecek. Her iki kulüp de anlaşmanın şartları üzerinde uzlaşabilirse, satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama anlaşması hâlâ olası bir çözüm olarak masada duruyor. Kulübün kadronun diğer pozisyonlarını da güçlendirmesi beklenirken, Silva’nın kadro derinliğini artırmak amacıyla yeni bir kanat oyuncusu istediği düşünülüyor.
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