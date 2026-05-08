Fulham, 48 yaşındaki teknik direktörü kadranda tutmak için her ne kadar çaba sarf etse de, Silva’nın kulüpteki uzun vadeli geleceği konusunda şu anda belirsizlik içinde. Kasım ayından bu yana üç yıllık bir sözleşme teklifinin masada olduğu bildiriliyor; ancak eski Everton teknik direktörü, başka kulüplerden gelen birkaç önemli teklifin ortaya çıkmasıyla sözleşmeyi imzalamakta isteksiz davranıyor.

BBC Sport'un haberine göre, bu durum Cottagers'ı önümüzdeki sezon için plan yaparken zor bir durumda bırakıyor. Kulüp yönetimi teknik direktörle olumlu ilişkilerini sürdürse de, Silva'nın beş sezonun ardından hedeflerinin Batı Londra'nın dışında olduğuna karar vermesi durumunda, acil durum planları ve alternatif seçenekleri değerlendirmeye başladıkları bildiriliyor.