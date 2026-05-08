Marco Silva, Chelsea'ye mi gidiyor? Fulham, Blues'un ilgisi sürerken altı aydır yeni sözleşme konusunda hâlâ yanıt bekliyor
Craven Cottage'da belirsizlik
Fulham, 48 yaşındaki teknik direktörü kadranda tutmak için her ne kadar çaba sarf etse de, Silva’nın kulüpteki uzun vadeli geleceği konusunda şu anda belirsizlik içinde. Kasım ayından bu yana üç yıllık bir sözleşme teklifinin masada olduğu bildiriliyor; ancak eski Everton teknik direktörü, başka kulüplerden gelen birkaç önemli teklifin ortaya çıkmasıyla sözleşmeyi imzalamakta isteksiz davranıyor.
BBC Sport'un haberine göre, bu durum Cottagers'ı önümüzdeki sezon için plan yaparken zor bir durumda bırakıyor. Kulüp yönetimi teknik direktörle olumlu ilişkilerini sürdürse de, Silva'nın beş sezonun ardından hedeflerinin Batı Londra'nın dışında olduğuna karar vermesi durumunda, acil durum planları ve alternatif seçenekleri değerlendirmeye başladıkları bildiriliyor.
Chelsea'nin aday listesi ve Avrupa kulüplerinin ilgisi
Chelsea, Liam Rosenior'un yerine kalıcı bir teknik direktör arayışında olduğu için Silva, bu görev için ciddi bir aday olarak öne çıktı. Stamford Bridge ekibi, kadroyu istikrara kavuşturabilecek bir lider arıyor olsa da, Silva'nın profiliyle ilgili kulüp içinde tartışmalar devam ediyor. Chelsea, uzun vadeli projesi için doğru teknik direktör adayını bulmak amacıyla farklı seçenekleri değerlendirirken, Xabi Alonso ve Andoni Iraola'yı da gündemine aldı.
Onun hizmetleri için sadece iç sahada bir rekabet yaşanmıyor, çünkü memleketine dönüşü de gündemde olabilir. Jose Mourinho'nun Benfica'dan ayrılıp Real Madrid'e sansasyonel bir dönüş yapması ihtimaline karşı, Portekiz devi Silva'yı Estadio da Luz'un başına geçecek birincil hedef olarak belirledi ve bu da Fulham'ın onu kadrosuna katma çabalarını daha da zorlaştırdı.
Silva karar sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu
DAZN ile yaptığı samimi röportajda Silva, Fulham'daki görev süresiyle ilgili mevcut durumu açıkça dile getirdi. Kulübün kendisini tutma isteğini kabul eden Silva, "Kulüp, burada birkaç yıl daha kalmamızı istediği konusunda bize net bir şekilde ifade etti" dedi. Ancak teknik direktör, nihai bir karar vermeden önce daha fazla zamana ihtiyacı olduğu konusunda kararlıydı.
Silva, Fulham'ın Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürdüğü için şu anda sadece sezonun son maçlarına odaklandığını da sözlerine ekledi. Yılın başlarında Suudi Arabistan'daki çeşitli kulüplerden gelen cazip teklifleri reddederek sadakatini zaten kanıtlamış olan Silva, sözleşmesini uzatıp uzatmayacağına ya da yeni bir maceraya atılacağına karar vermeden önce sezonun genelini değerlendireceğini vurguladı.
Fulham’ın Avrupa’ya dönüş arayışı
Fulham, şu anda 48 puanla Premier Lig sıralamasında 11. sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılma şansını hâlâ elinde tutuyor. Sezonun bitmesine sadece üç maç kala, Cottagers yedinci sıradaki Brentford’un sadece üç puan gerisinde, altıncı sıradaki Bournemouth’un ise dört puan gerisinde bulunuyor. Silva, uzun süren aranın sonunu getirmek amacıyla kulübü tekrar Avrupa kupalarına taşıyabileceğinden umutlu; Fulham'ın en son Avrupa kupalarında yer alışı 2011-2012 Avrupa Ligi sezonuydu ve o sezon grup aşamasında elenmişti. Bu, 2009-2010 sezonunda Avrupa Ligi finaline kadar uzanan tarihi serinin ardından gelmişti; o sezon Atletico Madrid'e yenildikten sonra kupayı kıl payı kaçırmışlardı.