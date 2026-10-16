Getty Images Sport
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Marco Rose, üst üste iki Avrupa Ligi galibiyetinin ardından Bournemouth’un ‘mükemmel’ Avrupa hayalinin tadını çıkarıyor
Vitality Stadyumu'nda tarihi bir gece
Bournemouth, perşembe gecesi Sturm Graz’ı 3-0 mağlup ederek kulüp tarihinde yeni bir sayfa açtı. Avrupa kupalarındaki ilk iç saha maçında elde edilen bu farklı galibiyet, Vitality Stadium’da büyük coşku yarattı. Real Sociedad karşısındaki ilk maçını da kazanan Bournemouth, Avrupa Ligi’ndeki etkileyici başlangıcını sürdürerek turnuvadaki galibiyet serisini korudu.
Evanilson ve Rayan’ın golleri maçın gidişatını belirlerken Alvaro Rodriguez, penaltıdan attığı golle galibiyeti perçinledi. Bu sonuç, ligdeki sıkıntılardan uzaklaşmak için bir fırsat sunarken İngiliz futbol piramidinin en alt basamağından kıta futbolunun en üst düzeyinde mücadele etmeye yükselen kulübe büyük sevinç yaşattı. Maç için özellikle ABD’den gelen kulüp sahibi Bill Foley de yatırımının büyük sahnede karşılığını bulduğunu tribünden izledi.
- Getty Images Sport
Rose, özel bir akşamı değerlendirdi
Premier League'de zorlu bir hafta sonunun ardından Rose, takımının verdiği güçlü tepkiden büyük memnuniyet duydu. Ligde henüz galibiyet alamayan ve Chelsea deplasmanında 5-1'lik ağır bir yenilgi yaşayan Bournemouth, Avrupa mücadelesinde gidişatı tersine çevirip ritmini bulmayı başardı. Rose, üç gol ve gol yemeden tamamlanan bir maçla taçlanan bu üstün performansın, takımın özgüvenini yeniden kazanması ve gelecek maçlarda daha iyi sonuçlar alması için önemli bir temel oluşturması gerektiğini vurguladı.
Rose, "Bu büyük, güzel bir galibiyet. Gerçekten gururlu ve mutluyum. Bunun bir parçası olmak ayrıcalık. Özel bir akşam. Performansımızda ve sonuçlarımızda özgüven kazanmak için bu oyunu, gol yememiş olmamızı ve attığımız üç golü değerlendirmeliyiz" dedi. Teknik direktör, sonucun takımın morali açısından önemine de değinerek şunları söyledi: "Gol yememek ve sergilediğimiz performans açısından mükemmel bir başlangıç. Oyuncuların çabası, tutumu ve cumartesi günkü maçtan sonra beklediğimiz tepki."
Kadro derinliği ve taktiksel rotasyon
Rose, Sunderland ile oynayacakları lig maçını da düşünerek ilk 11'inde beş değişiklik yapmayı tercih etti. Bu değişiklikler ilk yarıya biraz tutuk başlamalarına yol açsa da Evanilson'ın güçlü bir kafa vuruşuyla gol perdesini açmasının ardından takımın kalitesi ortaya çıktı. Rose, oyuncu tercihlerini savunurken mevcut kadrosunun derinliğine güvendiğini ve bu sezon birden fazla kulvarda mücadele edebileceklerine inandığını vurguladı.
Rose, “Bunu kendime güvendiğim ve oyuncularıma inandığım için yaptım. İyi durumda olan çok sayıda oyuncumuz var, iyi antrenman haftaları geçirdik. Bu bana rekabetçi olduğumuzu gösteriyor. Takımımızın içinde rekabet var. İhtiyacımız olan da bu. İyi iş çıkardık. Sturm normalde önde yoğun baskı yapan bir takım. İlk yarıda onlara hiçbir fırsat tanımadık. Gol yemeden maçı tamamlamak benim için çok önemliydi” diye ekledi.
- Getty Images Sport
Bir türlü gelmeyen ilk galibiyetin peşinde
Avrupa kupalarındaki mücadele, ligde yaşadıkları sıkıntılara karşı ihtiyaç duydukları moral kaynağı oldu. Bournemouth, hafta sonu Chelsea deplasmanında aldığı yıpratıcı yenilginin ardından Rose yönetimindeki ilk Premier League galibiyetini hâlâ arıyor. Önümüzdeki hafta sonu Sunderland ile oynayacağı maç, takımın toparlanması, kötü gidişe son vermesi ve sezonun ilk üç puanını alması için ideal bir fırsat sunuyor.
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