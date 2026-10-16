Premier League'de zorlu bir hafta sonunun ardından Rose, takımının verdiği güçlü tepkiden büyük memnuniyet duydu. Ligde henüz galibiyet alamayan ve Chelsea deplasmanında 5-1'lik ağır bir yenilgi yaşayan Bournemouth, Avrupa mücadelesinde gidişatı tersine çevirip ritmini bulmayı başardı. Rose, üç gol ve gol yemeden tamamlanan bir maçla taçlanan bu üstün performansın, takımın özgüvenini yeniden kazanması ve gelecek maçlarda daha iyi sonuçlar alması için önemli bir temel oluşturması gerektiğini vurguladı.

Rose, "Bu büyük, güzel bir galibiyet. Gerçekten gururlu ve mutluyum. Bunun bir parçası olmak ayrıcalık. Özel bir akşam. Performansımızda ve sonuçlarımızda özgüven kazanmak için bu oyunu, gol yememiş olmamızı ve attığımız üç golü değerlendirmeliyiz" dedi. Teknik direktör, sonucun takımın morali açısından önemine de değinerek şunları söyledi: "Gol yememek ve sergilediğimiz performans açısından mükemmel bir başlangıç. Oyuncuların çabası, tutumu ve cumartesi günkü maçtan sonra beklediğimiz tepki."