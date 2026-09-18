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Marco Rose, Real Sociedad karşısında Avrupa Ligi'nde alınan tarihi galibiyetin ardından Bournemouth'u "harika" olarak niteledi
Muhteşem başlangıç zaferi getirdi
Bournemouth, Justin Kluivert ile Rayan'ın ilk 20 dakika içinde attığı erken goller sayesinde kulüp tarihindeki ilk büyük Avrupa maçında unutulmaz bir galibiyet alarak tarihe geçti. Bournemouth, büyük Avrupa kupalarında mücadele eden 38. İngiliz takım oldu ve bu yüzyılda bunu başaran dokuz ekibin altısı açılış maçını kazandı. Bu galibiyet ayrıca Bask ekibinin Avrupa'daki beş maçlık iç saha yenilmezlik serisini sona erdirdi ve Ekim 2024'ten bu yana sahasındaki ilk yenilgisini yaşattı.
- ZUMA Press Wire
'İşte Bournemouth futbolu bu'
Teknik direktör, maç sonrası TNT Sports'a verdiği röportajda takımdaki kararlılıkla gurur duyduğunu paylaştı. Aradan önce takımının cesur oyununu öven teknik adam şöyle dedi: "Bu, Bournemouth futbolu."
Agresif taktiklerini ve ilerleyen bölümde nasıl daha fazla mücadele etmek zorunda kaldıklarını açıklayan teknik adam, şunları ekledi: "Aktif olmak ve önde savunma yapmak istiyoruz. Pozisyon üretmek istiyoruz. Skoru 3-0'a getirebileceğimiz bir kafa vuruşumuz vardı. Maç 90 dakika sürüyor ve ilk yarı gerçekten mükemmeldi."
Performansı değerlendirmeye devam eden teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Çok yoğun ve zorluydu. Her anlamda mükemmel bir ilk yarıydı. Topları kazanma şeklimiz ve rakip yarı sahadaki topa sahip oluşumuz. İkinci yarıda, o kadar keskin olmadığımız için acı çekmemiz gerekti. İkinci yarıyı konuşmamız gerekiyor."
Deplasmandaki dönüm noktası kutlandı
Bu galibiyet, tarihi gece için İspanya'ya giden binlerce deplasman taraftarı arasında duygusal kutlamalara yol açtı. Deplasman tribünlerindeki taraftarlara teşekkür eden teknik direktör, şunları ekledi: "İlk Avrupa maçımızda müthiş bir galibiyet aldık. Kulüp ve Bournemouth'tan gelen 2000 taraftar için harika bir sonuç."
Bu olumlu sonuç, Carabao Cup'ta Lincoln City karşısında alınan rahat 4-0'lık galibiyetin ardından, tüm kulvarlarda teknik direktörlük görevindeki ikinci galibiyeti oldu.
- ZUMA Press Wire
Zorlu iç sınavlar kapıda
Premier League'de zorlu bir fikstür şimdi Bournemouth'u bekliyor; milli ara öncesi ve sonrasında Liverpool ve Chelsea'ye karşı maçlar oynanacak. Bu sezon daha önceki maçlarda öne geçtiği karşılaşmalarda puan kaybettikten sonra, üstünlükleri galibiyete çevirmek hayati önem taşıyacak. İç sahadaki bu zorlu dönem sona erdiğinde kulüp, Vitality Stadyumu'ndaki ilk Avrupa maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak.
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