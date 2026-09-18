Teknik direktör, maç sonrası TNT Sports'a verdiği röportajda takımdaki kararlılıkla gurur duyduğunu paylaştı. Aradan önce takımının cesur oyununu öven teknik adam şöyle dedi: "Bu, Bournemouth futbolu."

Agresif taktiklerini ve ilerleyen bölümde nasıl daha fazla mücadele etmek zorunda kaldıklarını açıklayan teknik adam, şunları ekledi: "Aktif olmak ve önde savunma yapmak istiyoruz. Pozisyon üretmek istiyoruz. Skoru 3-0'a getirebileceğimiz bir kafa vuruşumuz vardı. Maç 90 dakika sürüyor ve ilk yarı gerçekten mükemmeldi."

Performansı değerlendirmeye devam eden teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Çok yoğun ve zorluydu. Her anlamda mükemmel bir ilk yarıydı. Topları kazanma şeklimiz ve rakip yarı sahadaki topa sahip oluşumuz. İkinci yarıda, o kadar keskin olmadığımız için acı çekmemiz gerekti. İkinci yarıyı konuşmamız gerekiyor."