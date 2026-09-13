Bu sonuç, Bournemouth'u puan tablosunda 15. sırada bırakırken, Premier League'de de istenmeyen bir rekora yol açtı. Bournemouth, sezonun ilk dört maçında öne geçip bunların hiçbirini kazanamayan ilk takım oldu.

Buna rağmen Rose, maçın son düdüğünün ardından BBC Match of the Day'a konuşurken takımının dayanıklılığını övdü: "Bu sezon ilk kez geriye düştük, iyi tepki verdik ve benim adıma şanslı bir şekilde son dakikalarda gol yemedik. Daha fazla pozisyona girdik, topa daha fazla sahip olduk, daha iyi takımdık.

"Brentford zorlu bir rakip, seken toplarda iyiler ve aynı zamanda oldukça iri oyunculara ve top tekniği yüksek isimlere sahipler. Nasıl mücadele ettiğimizi, çoğu pozisyonda nasıl savunma yaptığımızı beğendim. Hücum etme şeklimizi, tavrımızı beğendim. Birkaç pozisyonda şanssızdık, bu yüzden sadece bir puan aldık."