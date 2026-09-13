Getty Images Sport
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Marco Rose, Bournemouth'un Brentford beraberliğinde istenmeyen bir Premier League rekoru kırmasına rağmen iyimserliğini koruyor
Bournemouth nefes kesen maçta durduruldu
Schade, deplasman ekibi adına perdeyi açtıktan sonra Justin Kluivert skora dengeyi getirdi; Tavernier ise devre arasından kısa süre sonra takımını öne geçirdi. Ancak kaleci Djordje Petrovic'in pahalıya mal olan hatası, Alman forvetin maçtaki ikinci golünü atmasına ve beraberliği sağlamasına izin verdi. Oyuna sonradan giren Ben Gannon-Doak'ın uzatma dakikalarındaki şutu da direğe çarptı ve Cherries'in bu sezonki uzun süredir beklenen ilk galibiyetini engelledi.
- Getty Images Sport
Rose, olumlu performansın altını çizdi
Bu sonuç, Bournemouth'u puan tablosunda 15. sırada bırakırken, Premier League'de de istenmeyen bir rekora yol açtı. Bournemouth, sezonun ilk dört maçında öne geçip bunların hiçbirini kazanamayan ilk takım oldu.
Buna rağmen Rose, maçın son düdüğünün ardından BBC Match of the Day'a konuşurken takımının dayanıklılığını övdü: "Bu sezon ilk kez geriye düştük, iyi tepki verdik ve benim adıma şanslı bir şekilde son dakikalarda gol yemedik. Daha fazla pozisyona girdik, topa daha fazla sahip olduk, daha iyi takımdık.
"Brentford zorlu bir rakip, seken toplarda iyiler ve aynı zamanda oldukça iri oyunculara ve top tekniği yüksek isimlere sahipler. Nasıl mücadele ettiğimizi, çoğu pozisyonda nasıl savunma yaptığımızı beğendim. Hücum etme şeklimizi, tavrımızı beğendim. Birkaç pozisyonda şanssızdık, bu yüzden sadece bir puan aldık."
Andrews daha keskin bir bitiricilik istiyor
Zorlu mücadelede alınan bir puan, Brentford'un Bournemouth karşısındaki Premier League yenilmezlik serisini dokuz maça çıkardı (5G 4B) ve 2023-24 sezonundaki dört maçlık yenilmez başlangıcını tekrarladı.
Bees'in teknik patronu Andrews, iki gol atan hücum oyuncusunun performansını överken takımının kendi standartlarının altında kaldığını düşündü: "Daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorum. Kendimiz için belirlediğimiz seviyelere ulaşamadık.
"Zor bir deplasmana geldik. Çok belirgin bir oyun tarzları var ve zaman zaman bununla baş etmek zordu. Aynı zamanda, yaptığımız bazı şeylerle işi kendimiz için kolaylaştırmadık. Genel olarak, bunun beraberlik maçı olduğunu düşünüyorum.
"O [Schade] çok etkileyiciydi, gerçekten öyleydi. Sezon öncesinde döndüğü andan itibaren her şeye yaklaşım biçimiyle. Oyunu açısından iyi bir ritim yakaladı. Şu anda çok özgür görünüyor, umarım bu böyle devam eder."
- Getty Images Sport
Avrupa macerası bir sonraki adımda başlıyor
Bournemouth, 17 Eylül Perşembe günü Real Sociedad deplasmanında oynayacağı Avrupa Ligi açılış maçı öncesinde savunmada hızla toparlanmak zorunda. Zorlu fikstür, üç gün sonra Kirazlar'ın ligde beşinci hafta maçında Vitality Stadyumu'nda Liverpool'u ağırlamasıyla devam edecek. Teknik direktör, sıkışık maç takvimi içinde galibiyet getirecek formülü bulup bu galibiyetsiz seriye son vermek adına kritik bir sınavla karşı karşıya.
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