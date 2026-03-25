Marco Reus, Manchester United'dan ayrılan Jadon Sancho'ya, Borussia Dortmund'a üçüncü kez transfer olabileceği söylentileri üzerine tavsiyelerde bulunuyor
Durgunlaşan kariyerini yeniden canlandırma fırsatı
Reus, durgunlaşan kariyerine yeniden ivme kazandırmak için eski takım arkadaşının Bundesliga'ya dönmesini açıkça destekledi. Şu anda MLS'de LA Galaxy forması giyen Reus, Dortmund'un tanıdık ortamının, Sancho'nun Premier Lig'de geçirdiği zorlu yılların ardından yeniden ayaklarını yere basması için tam da ihtiyacı olan şey olabileceğine inanıyor.
Reus, Sancho'nun dönüşüyle ilgili düşüncelerini açıkça dile getirdi
SportBild'e verdiği röportajda Reus şunları söyledi:"Jadon'a vereceğim en önemli tavsiye, etrafına bakıp kendini yeniden evinde hissedebileceği ve en iyi formuna kavuşabileceği yeri bulması. Ve eğer bu yer BVB olursa, hem onun hem de Dortmund için iyi olur."
2017 ile 2021 yılları arasında BVB'de birlikte geçirdikleri dört yıl boyunca, ikili yıkıcı bir ortaklık kurdu ve Sancho, dünya futbolunun en üretken genç yeteneklerinden biri olarak öne çıktı. Reus, Londra doğumlu yıldızı bu kadar tehlikeli kılan niteliklerini sevgiyle hatırlıyor.
Dortmund efsanesi şunları ekledi: "Bu kadar iyi kararları içgüdüsel olarak ve zor durumlarda veren bir oyuncuyla nadiren birlikte oynadım. Asistleri ve golleri bir yana, oyunun neye ihtiyacı olduğunu ve takım arkadaşlarının neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Kendisine iki veya üç rakibi çeken ve takım arkadaşlarını doğru anda oyuna dahil etmesi gerektiğini tam olarak değerlendirebilen bir oyuncu."
Manchester United'ın kabusunun ağır bedeli
Reus’un açıklamaları, Sancho’nun kariyerinin en zorlu dönemine denk geliyor. 2021’de Old Trafford’a yaptığı transfer beklentileri karşılayamadı ve United için inanılmaz derecede maliyetli oldu. Tahminlere göre, 73 milyon sterlinlik transfer ücreti ve yüksek maaşı da hesaba katıldığında, United’ın bu kanat oyuncusu için yaptığı toplam harcama, çok az bir getiri karşılığında 138 milyon sterlin civarında.
United formasıyla sadece 12 gol atabilen ve eski teknik direktör Erik ten Hag ile kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlık yaşayan Sancho'dan kulüp, zararını azaltmak istiyor. Sancho'nun bu yaz serbest oyuncu olarak ayrılmasına izin verilecek. Bunun başlıca nedeni, INEOS'un kadroyu yeniden yapılandırmaya devam etmesi nedeniyle Red Devils'ın, Sancho'nun haftalık 250.000 sterlin olduğu bildirilen maaşını defterlerden silmek istemesi.
Siyah-Sarı formayla üçüncü dönem mi?
Eski kulübüne geri dönmesi harika bir hikaye olsa da, transferin gerçekleşmesi henüz çok uzak. Dortmund, oyuncunun 2017-2021 dönemindeki ilk transferinin ve 2024'teki kısa süreli kiralanmasının ardından onu üçüncü kez geri getirmenin fizibilitesini araştırıyor, ancak mali durum oldukça karmaşık. Haberlere göre Bundesliga ekibi bir kanat oyuncusu transfer etmek istiyor, ancak çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.
Signal Iduna Park'a kalıcı bir transfer için Sancho'nun maaşında ciddi bir kesintiye gitmesi gerekecek. Ancak Villa Park'taki zorlu döneminin ardından Premier League'in ilgisinin azalmasıyla, 26 yaşındaki oyuncunun başarılı olduğu bir ortama geri dönmesi, kendisini Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olarak yeniden kanıtlaması için en iyi şans olabilir.