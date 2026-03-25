Marco Reus, Manchester United'dan ayrılan Jadon Sancho'ya, Borussia Dortmund'a üçüncü kez transfer olabileceği söylentileri üzerine tavsiyelerde bulunuyor

SportBild'e verdiği röportajda Reus şunları söyledi: "Jadon'a vereceğim en önemli tavsiye, etrafına bakıp kendini yeniden evinde hissedebileceği ve en iyi formuna kavuşabileceği yeri bulması. Ve eğer bu yer BVB olursa, hem onun hem de Dortmund için iyi olur."

2017 ile 2021 yılları arasında BVB'de birlikte geçirdikleri dört yıl boyunca, ikili yıkıcı bir ortaklık kurdu ve Sancho, dünya futbolunun en üretken genç yeteneklerinden biri olarak öne çıktı. Reus, Londra doğumlu yıldızı bu kadar tehlikeli kılan niteliklerini sevgiyle hatırlıyor.

Dortmund efsanesi şunları ekledi: "Bu kadar iyi kararları içgüdüsel olarak ve zor durumlarda veren bir oyuncuyla nadiren birlikte oynadım. Asistleri ve golleri bir yana, oyunun neye ihtiyacı olduğunu ve takım arkadaşlarının neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Kendisine iki veya üç rakibi çeken ve takım arkadaşlarını doğru anda oyuna dahil etmesi gerektiğini tam olarak değerlendirebilen bir oyuncu."