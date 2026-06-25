Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Marco Palestra GFXGOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Marco Palestra: Chelsea, Inter’in 55 milyon avroluk yıldız bek transferini neden aceleyle ele geçirdi?

Analysis
Chelsea
M. Palestra
Premier Lig
Inter
Atalanta
Cagliari
Serie A
FEATURES

Bir yaz daha, Chelsea’nin gelecek vaat eden genç bir yıldızı kadrosuna katma hamlesi. Ancak bu seferki durum biraz farklı olabilir. The Blues, Inter’in Atalanta’nın gelecek vaat eden oyuncusu Marco Palestra’yı transfer etme girişimini engellemek için harekete geçti. Palestra, 55 milyon avro (47 milyon sterlin/62 milyon dolar) değerindeki bu anlaşma ile Xabi Alonso döneminin ilk transferi olmaya hazırlanıyor.

Cagliari’de kiralık olarak geçirdiği etkileyici sezonun ardından Serie A’da Yılın Defans Oyuncusu seçilen, hücumcu ve çok yönlü bir bek olan 21 yaşındaki oyuncunun bu yaz San Siro’ya transfer olacağı yaygın olarak bekleniyordu; ancak Chelsea hızlı bir hamle yaparak anlaşmayı kısa sürede sonuçlandırdı.

Alonso'nun transferi kabul ettiği bildiriliyor. Genç savunma oyuncusu, her iki kanatta da kanat bek veya bek olarak oynayabildiği için İspanyol teknik direktörün tercih ettiği üçlü veya dörtlü savunma sistemlerine mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak gibi görünüyor.

Peki, Chelsea neden Inter’in transferini engellemek için bu kadar acele etti ve A takımda sınırlı deneyime sahip bir oyuncu için bu kadar büyük bir mali taahhütte bulundu? GOAL, tüm detayları sizler için derledi...

  • Marco Palestra AtalantaGetty

    Her şeyin başladığı yer

    2005 yılının Mart ayında Milano’nun banliyölerinden Buccinasco’da dünyaya gelen Palestra, beş yaşında yerel kulüp Assago’ya katılarak profesyonel kariyerine giden yolda ilk adımını attı.

    Aslında dört yıl sonra Inter tarafından keşfedilerek Accademia Inter gençlik takımına katıldı, ancak Nerazzurri onu sadece bir yıl kadrosunda tutabildi. Ardından, Milano'ya yakın Bergamo'da bulunan Atalanta, Palestra'nın performanslarından etkilenerek onu 10 yaşındayken kadrosuna kattı ve o günden beri bu kulüpte forma giyiyor.

    Sağ bek pozisyonuna neredeyse tesadüfen geldi; aslen sol kanat orta saha oyuncusu olan Palestra, 2021-22 sezonunda U17 seviyesinde acil bir yedek olarak sağ bekte gösterdiği etkileyici performansın ardından bu pozisyona kaydırıldı; daha önce kanatta daha ileride de oynamıştı. O günden beri bu onun ana pozisyonu oldu ve bu rol değişikliği, onun çok yönlülüğünü bir ölçüde açıklıyor.

    Palestra, takımın kademe kademe üst seviyelere hızla yükseldi. 2022-23 sezonunda 17 yaşındayken U19 takımında 10 asistle etkileyici bir performans sergiledi ve bu başarısı sayesinde 2023-24 sezonu öncesinde Serie C'de yeni kurulan U23 takımına terfi etti.

    • Reklam
  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-STURM GRAZAFP

    Büyük fırsat

    Palestra, 2022-23 sezonunun sonlarında Gian Piero Gasperini tarafından Serie A maç kadrolarına dahil edildi, ancak sahaya çıkma şansı bulamadı. Sonunda Aralık 2023’te, 18 yaşındayken Rakow’a karşı oynanan Avrupa Ligi maçında altı dakikalık bir süreyle ilk kez A takımda forma giydi; ancak bu, U23 takımında gelişimine devam ettiği için daha fazla fırsatın habercisi olmadı.

    Genç oyuncu, 2024-25 sezonu öncesinde A takıma yükseltildi; ancak Atalanta'nın ligdeki ilk üç maçında forma giydikten sonra yedek kulübesinde kalmak zorunda kaldı ve ardından yaşadığı hamstring sakatlığı, sezonun ikinci yarısını olumsuz etkiledi.

    2025 yaz transfer döneminin sonlarında Cagliari’ye kiralanması, Palestra’ya kendini gösterebileceği bir platform sağladığı için bir dönüm noktası oldu. O günden bu yana Sardunya’da yıldızı hızla parladı ve geriye bakmadı.

  • Cagliari Calcio v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Nasıl gidiyor?

    Sezonun başından itibaren ilk 11’de yer alan Palestra, Cagliari’de hücumcu bir bek olarak parladı; son ana kadar küme düşmekten kurtulmak için mücadele eden bir takımın parçası olmasına rağmen dikkatleri üzerine çekti.

    Sağ kanat bek, sağ bek ve sol bek pozisyonlarında oynayarak çok yönlülüğünü kanıtlayan Palestra, 2025-26 sezonunda dört asist kaydetti. Genç savunma oyuncusu, Ocak ayında Fiorentina karşısında maçı kazandıran bir performans sergiledi; ilk golün hazırlayıcısı olarak nokta atışı bir orta yaptıktan sonra hücuma katılarak, 2-1'lik kritik galibiyette soğukkanlı bir vuruşla skoru belirledi.

    Palestra, Mart ayında İtalya A Milli Takımı’nda ilk kez forma giydi ve Dünya Kupası eleme play-off’larında yedek kulübesinden oyuna girdi; bu maçlar arasında, Azzurri için bir kez daha büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanan Bosna-Hersek ile oynanan talihsiz final karşılaşması da yer alıyordu.

    Sezon boyunca sergilediği performanslar, özellikle de hücumdaki katkılar, sezon sonu ödüllerinde Serie A’da Yılın Defans Oyuncusu ödülünü kazanmasını sağladı ve Inter’in, ardından da Chelsea’nin ciddi transfer ilgisini çekmesine yol açtı.

  • Cagliari Calcio v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    En büyük güçlü yanları

    Her ne kadar öncelikle bir savunma oyuncusu olsa da, Palestra top kontrolünde oldukça yeteneklidir ve 6'1" boyundaki uzun bacaklı yapısı sayesinde sahada hızla geniş bir alanı kapsayabilmektedir; bu da onu kanat bek pozisyonu için ideal bir aday haline getirmektedir.

    21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Serie A'da denediği top sürme sayısında (3,11) yüzde 100'lük dilimde yer aldı ve 90 dakikada 1,58 top sürme tamamladı; Palestra'nın 70 top sürme sayısından daha fazlasını tamamlayan tek isim, tam anlamıyla bir kanat oyuncusu olan Juventus'tan Kenan Yıldız oldu. Doğru pozisyona geldiğinde, ortalar yapmaktan da çekinmiyor.

    Ayrıca her iki ayağını da kullanabilmesi, çok yönlülüğüne katkıda bulunuyor ve onu, Alonso'nun muhtemelen esnek taktik sistemler uygulayacağı düşünülürse, birçok pozisyonu doldurabileceğine inandığı Chelsea için gerçek bir kazanç haline getirecek.

    Stamford Bridge'e transferi yaklaşırken, Cagliari'nin sportif direktörü Guido Angelozzi genç oyuncu hakkında övgü dolu sözler sarf etti. "Onu genç bir oyuncu olduğu zamandan beri tanıyorum," dedi Tuttomercato'ya."Her şeye sahip: fizik, güç, hız, top sürme. Her açıdan eksiksiz bir oyuncudan bahsediyoruz.

    "Aynı zamanda futbol için yaşayan harika bir insan ve onu destekleyen güzel bir ailesi var. Menajeri de iyi biri. Harika bir kariyer yapmak için gereken her şeye sahip."

  • ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Geliştirilebilecek alanlar

    Şimdiye kadar okuduklarınızdan da anlaşılacağı üzere, Palestra nominal olarak bir bek olmasına rağmen savunma her zaman onun birinci önceliği değildir. İtalyan oyuncu hava topu mücadelelerinde zorlanıyor ve konsantrasyonu zaman zaman sorgulanıyor. Ayrıca, İngiliz futbolunun fiziksel zorluklarına kendini hazırlaması gerekecek; her ne kadar bu ortama oldukça uygun görünse de.

    Hücum pozisyonlarında ise Atalanta altyapısından yetişen bu oyuncu, tam anlamıyla eksiksiz bir kanat bekine dönüşmek için soğukkanlılığını, şut ve bitirme becerilerini geliştirmek isteyecektir; tıpkı yakında takım arkadaşı olacak Reece James’in en patlayıcı formundayken gösterdiği performans gibi.

    21 yaşında olan Palestra’nın bazı yönlerinin henüz pürüzlü olması kaçınılmazdır ve Chelsea, özellikle oyunundaki defansif yönünün gelişmesini görmek istese de, bunun zamanla geleceğini umuyor ve bekliyor.

  • Cagliari Calcio v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Şimdi ne olacak?

    Daha önce Arsenal ve Manchester City ile adı anılan Palestra’nın, bu yaz Scudetto şampiyonu Inter’e transfer olacağı bir süredir düşünülüyordu – bu kulüpte daha önce forma giymiş ve çocukluğundan beri taraftarı olduğu sanılan bir kulüp. Ancak Chelsea devreye girdi ve haberlere göre Nerazzurri’nin teklif ettiği transfer ücreti ve sözleşme koşullarını gölgede bıraktı.

    Alonso’nun Blues’un yeni menajeri olarak (baş antrenör değil) sahip olduğu etkinin ilginç bir göstergesi olarak, İspanyol ismin bu transferi onayladığı ve kulübün Atalanta ile hızlı bir şekilde anlaşmaya vardığı, 24 saat içinde Inter’in savunma oyuncusu için yaptığı hamleyi baltalayarak transfer yarışında lider konuma geçtiği bildirildi.

    55 milyon avroluk bu önemli paket, La Dea için tam anlamıyla kâr anlamına geliyor; kulübün, başarılı kiralık döneminin ardından oyuncuyu tekrar kadroya katmak yerine, akademi mezunundan para kazanmaya karar verdiği bir süredir biliniyordu.

    Palestra artık San Siro yerine Stamford Bridge'e gidiyor ve Angelozzi, onun İngiltere'de başarılı olacağından emin: "Onun Premier Lig'e gideceğine ikna olmuştum; Marco'yu takip ettiler ve onun İngiliz ligine uygun bir oyuncu olduğunu gördüler. İtalya'da onu transfer edebilecek tek kulüp Inter'di, ancak belli bir noktada açıkça daha yüksek bir teklifle geride kaldılar."

    Oyuncunun başarılı olup olmayacağı sorulduğunda ise şöyle ekledi: "Kesinlikle. O, pozisyonunda bir şampiyon."