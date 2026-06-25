Cagliari’de kiralık olarak geçirdiği etkileyici sezonun ardından Serie A’da Yılın Defans Oyuncusu seçilen, hücumda da etkili ve çok yönlü bir bek olan 21 yaşındaki oyuncunun bu yaz San Siro’ya transfer olacağı yaygın olarak bekleniyordu; ancak Chelsea hızlı bir hamle yaparak anlaşmayı kısa sürede sonuçlandırdı.

Alonso'nun transferi kabul ettiği bildiriliyor. Genç savunma oyuncusu, her iki kanatta da kanat bek veya bek olarak oynayabildiği için İspanyol teknik direktörün tercih ettiği üçlü veya dörtlü savunma sistemlerine mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak gibi görünüyor.

Peki, Chelsea neden Inter’in transferini engellemek için bu kadar acele etti ve A takımda sınırlı deneyime sahip bir oyuncu için bu kadar büyük bir mali taahhütte bulundu? GOAL, tüm detayları sizler için derledi...