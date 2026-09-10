"Sen Olsan" adlı Corriere dello Sport'un YouTube formatının ilk konuğu Claudio Marchisio oldu. Eski Juventus orta sahası, diğer konuların yanı sıra günümüz Juventus'u hakkında da konuştu.





Juventus'un hücum hattı: "Nasıl sahaya sürerdim? Ben Kolo Muani'yi sol kanada koyardım; hızından ve dinamizminden yararlanmak için. Woltemade'yi boy avantajı ve tekniğiyle merkeze koyardım, sağda ise Milan maçında bir topu direkten dönen ve iyi bir dönem geçiren Conceicao olurdu."





Kolo Muani hakkında: "Onu çok istediler, umarım kilidi açılır ve istikrar yakalayabilir."





Diziliş ve çok sayıdaki sakatlıklar: "Spalletti çözümleri bulacaktır. Elbette Juventus'un elindeki oyuncularla 4-2-3-1'de çift ön liberolu oynamak o kadar kolay değil. Koopmeiners'i ön liberoda görmek beni çok heyecanlandırmıyor, onu daha ileride oynatırdım. McKennie de bir ön libero değil."





Transfer: "Boşta olan bir oyuncu alır mıydım? Kolay değil, çünkü nasıl bir durumla karşılaşacağını, serbest oyuncunun ne durumda olduğunu, nasıl bir hazırlık süreci geçirdiğini bilmiyorsun."



