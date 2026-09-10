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Claudio MarchisioGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Marchisio: "Juventus'un hücum hattını işte böyle oynatırdım. Vlahovic hata yaptı, Gatti daha fazla süreyi hak ediyor"

Juventus

Eski Juventus orta sahası, Spalletti'nin takımının sorunları hakkında görüşlerini paylaştı

"Sen Olsan" adlı Corriere dello Sport'un YouTube formatının ilk konuğu Claudio Marchisio oldu. Eski Juventus orta sahası, diğer konuların yanı sıra günümüz Juventus'u hakkında da konuştu.


Juventus'un hücum hattı: "Nasıl sahaya sürerdim? Ben Kolo Muani'yi sol kanada koyardım; hızından ve dinamizminden yararlanmak için. Woltemade'yi boy avantajı ve tekniğiyle merkeze koyardım, sağda ise Milan maçında bir topu direkten dönen ve iyi bir dönem geçiren Conceicao olurdu."


Kolo Muani hakkında: "Onu çok istediler, umarım kilidi açılır ve istikrar yakalayabilir."


Diziliş ve çok sayıdaki sakatlıklar: "Spalletti çözümleri bulacaktır. Elbette Juventus'un elindeki oyuncularla 4-2-3-1'de çift ön liberolu oynamak o kadar kolay değil. Koopmeiners'i ön liberoda görmek beni çok heyecanlandırmıyor, onu daha ileride oynatırdım. McKennie de bir ön libero değil."


Transfer: "Boşta olan bir oyuncu alır mıydım? Kolay değil, çünkü nasıl bir durumla karşılaşacağını, serbest oyuncunun ne durumda olduğunu, nasıl bir hazırlık süreci geçirdiğini bilmiyorsun."


  • Gatti hakkında: "Rotasyonda daha fazla süreyi hak ederdi. Milan'a attığı golde onun yerinde olsaydım topu hemen alır ve orta sahaya götürürdüm, ama o anın duygusallığını anlıyorum".


    Hedefler hakkında: "Juventus'un hedefi her zaman kazanmak olmalı, sonuna kadar mottosu da bu olmalı, mümkün olduğunca ileri gitmek".


    Transfer hakkında: "Orta saha için ocak ayında bir şeyler yapmak gerekecek. Conceicao? Onun yerinde olsaydım hemen sözleşme yenilerdim, çünkü benim hayalim her zaman Juventus'ta oynamak".


    Vlahovic hakkında: "Onun yerinde olsaydım bu durumu farklı yönetirdim, kendisine çok şey veren Juventus'la ilişkisini geliştirmeye çalışırdım. Juventus'ta kalmak için daha yüksek bir maaştan vazgeçerdim. Üstelik Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan bir takıma gitti".


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