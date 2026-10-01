Claudio Marchisio, eski Juventus futbolcusu, şu anda televizyon yorumculuğu yapan ve aynı zamanda menajerlik de üstlenen bir isim olarak, temsil ettiği oyuncular arasında Juventus altyapısının 2009 doğumlu yeteneği Destiny Elimoghale de bulunuyor. Gazzetta dello Sport'a konuşan Marchisio, onun hakkında şu ifadeleri kullandı: "İlk maçını çıkarmayı hak edecek, buna Spalletti karar verecek, umarız gerçekleşir. İyi bir çocuk, büyük potansiyele sahip ve onun yaşındayken benden daha ileride. Yurt dışında onu takip eden çok kişi var, ancak onun hayali Juventus".
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Çeviri:
Marchisio: “Elimoghale’yi yurt dışında birçok kişi takip ediyor ama onun hayali Juventus. Kayode? Belki büyük bir oyuncu olarak geri döner”
SU KAYODE
Ardından Marchisio, Michael Kayode hakkında da konuşuyor (oyuncusu olmadığı halde); 2004 doğumlu Kayode, Juventus tarafından çok genç yaşta gözden çıkarıldı ve Gozzano ile Fiorentina’dan geçtikten sonra şimdi Milli Takım’da ve Premier League’de Brentford’da: "Kayode çocukken Juventus tarafından gözden çıkarıldı mı? Zirveye farklı yollarla da ulaşılabilir, olur böyle şeyler. Belki de Kayode büyük bir oyuncu olarak Juventus’a döner".
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