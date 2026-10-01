Marchisio: “Elimoghale’yi yurt dışında birçok kişi takip ediyor ama onun hayali Juventus. Kayode? Belki büyük bir oyuncu olarak geri döner”

Claudio Marchisio, eski Juventus futbolcusu, şu anda televizyon yorumculuğu yapan ve aynı zamanda menajerlik de üstlenen bir isim olarak, temsil ettiği oyuncular arasında Juventus altyapısının 2009 doğumlu yeteneği Destiny Elimoghale de bulunuyor. Gazzetta dello Sport'a konuşan Marchisio, onun hakkında şu ifadeleri kullandı: "İlk maçını çıkarmayı hak edecek, buna Spalletti karar verecek, umarız gerçekleşir. İyi bir çocuk, büyük potansiyele sahip ve onun yaşındayken benden daha ileride. Yurt dışında onu takip eden çok kişi var, ancak onun hayali Juventus".



