Marcelo Flores’in Dünya Kupası hayal kırıklığı, Jonathan David ve Cyle Larin’in hücumdaki soru işaretleri: Jesse Marsch’ın Kanada’sı için Özbekistan ve İrlanda Cumhuriyeti ile oynanacak Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında beş kilit nokta

Kanada Erkek Milli Takımı, 12 Haziran’da Toronto’da Bosna-Hersek ile oynayacağı maçla kendi evinde 2026 Dünya Kupası’na başlamasına sadece iki maç kaldı ve bu maçlara yaklaşırken sakatlıklar gündemin odağında yer alıyor.
Pazartesi günü, Jesse Marsch'ın öğrencileri, 50.000'den fazla taraftarın önünde Edmonton'da Dünya Kupası'na katılacak Özbekistan ile karşılaşacak, ardından kampı Montréal'e taşıyarak, biletleri tükenmiş Stade Saputo'da İrlanda ile karşı karşıya gelecek.
Ancak hazırlık süreci pek de ideal geçmedi. Cuma akşamı Marsch'ın kadrosuna seçilen 26 oyuncudan dokuzu bir tür sakatlıkla boğuşuyor ve Cumartesi günü, yaratıcı orta saha oyuncusu Marcelo Flores, CONCACAF Şampiyonlar Kupası finalinde ön çapraz bağını yırttı ve bu durum onu turnuvanın dışında bıraktı. Hazırlık maçları öncesinde kadroya yedek oyuncu alınmadı.
GOAL, bu sakatlık ve diğer faktörleri göz önünde bulundurarak, erkek milli takım tarihinin ilk ev sahibi Dünya Kupası maçı öncesinde dostluk maçlarına giden yolda öne çıkan başlıkları ele alıyor.