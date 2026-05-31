Marcelo Flores’in Dünya Kupası hayal kırıklığı, Jonathan David ve Cyle Larin’in hücumdaki soru işaretleri: Jesse Marsch’ın Kanada’sı için Özbekistan ve İrlanda Cumhuriyeti ile oynanacak Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında beş kilit nokta

Marsch, 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıkladığında, en az dokuz oyuncunun sakatlık endişesine rağmen kadroda mevcut en iyi isimlerin hepsi yer alıyordu. Cumartesi günü durum daha da kötüleşti; Flores, garip bir adım atarken dizini incitti ve bir antrenör tarafından sırtında taşınarak sahadan çıkarılmak zorunda kaldı. Bu sırada takımı Tigres UANL, Şampiyonlar Kupası finalinde Toluca’ya yenildi.

“O anı akşam yemeği yerken izledik,” dedi kaptan yardımcısı ve orta saha oyuncusu Stephen Eustàquio, Flores’in sakatlığı hakkında. “Elbette, bu sakatlığı yaşamış birkaç oyuncu var ve bunun ne olabileceğini az çok tahmin ediyorduk. Seçildiğinde çekilen videoları, ailesinin sevinç gözyaşlarını gördükten sonra bu çok talihsiz bir durum. O bizim için hem bir insan olarak hem de bir oyuncu olarak çok önemliydi.”

Bu hazırlık maçları, Marsch'ın doğru yönde ilerlediğini söylediği bazı oyuncuları tekrar forma sokmak için Kanada açısından hayati önem taşıyor. Bir numaralı stoper Moïse Bombito, bacağının kırılmasından sonra Ekim ayından beri oynamadı ve 12 Haziran'daki Dünya Kupası açılış maçında "yüzde 100" hazır olacağını söylüyor, ancak yine de sürelerini artırması gerekiyor. Diğer stoper Alfie Jones ise Aralık ayından beri oynamıyor ve ayak bileği ameliyatından yeni çıktı. Sol bek Alphonso Davies bu maçta forma giyemeyecek, ancak yedeği Richie Laryea da 22 Nisan'dan beri oynamadı, ancak sahada süre alabilir.

Sahanın daha ilerisinde, Promise David Şubat ayında geçirdiği kalça tendonu ameliyatından hızlı bir şekilde iyileştiği için kadroya girdi, ancak son zamanlarda forma giymedi. Kanat oyuncusu Jacob Shaffelburg bu sezon MLS'de sadece 223 dakika forma giyebildi ve Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde düzenlenen antrenman kampı boyunca kenarda antrenman yaptı.

Çoğu oyuncu ilk maçta 45 dakika süre alacak, sadece Shaffelburg ve kanat oyuncusu Ali Ahmed Özbekistan maçında forma giyemeyecek.

Kanada'nın 26 kişilik kadrosu en kötü senaryoyu atlatmış olsa da, sağlık ve kondisyon bu iki maçta kritik faktörler olmaya devam ediyor - özellikle de Marsch, birkaç kilit oyuncunun tam formuna kavuşmasını beklerken ve Flores'in sakatlığının son aksilik olmasını umarken.