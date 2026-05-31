Marcelo Flores’in Dünya Kupası hayal kırıklığı, Jonathan David ve Cyle Larin’in hücumdaki soru işaretleri: Jesse Marsch’ın Kanada’sı için Özbekistan ve İrlanda Cumhuriyeti ile oynanacak Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında beş kilit nokta

Kanada, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarında Özbekistan ve İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Jesse Marsch, Marcelo Flores’in yürek burkan sakatlığının ardından kadrodaki sakatlık sorunlarıyla uğraşırken, Jonathan David ve Cyle Larin’den gol bekliyor.


Kanada Erkek Milli Takımı, 12 Haziran’da Toronto’da Bosna-Hersek ile oynayacağı maçla kendi evinde 2026 Dünya Kupası’na başlamasına sadece iki maç kaldı ve bu maçlara yaklaşırken sakatlıklar gündemin odağında yer alıyor. 

Pazartesi günü, Jesse Marsch'ın öğrencileri, 50.000'den fazla taraftarın önünde Edmonton'da Dünya Kupası'na katılacak Özbekistan ile karşılaşacak, ardından kampı Montréal'e taşıyarak, biletleri tükenmiş Stade Saputo'da İrlanda ile karşı karşıya gelecek. 

Ancak hazırlık süreci pek de ideal geçmedi. Cuma akşamı Marsch'ın kadrosuna seçilen 26 oyuncudan dokuzu bir tür sakatlıkla boğuşuyor ve Cumartesi günü, yaratıcı orta saha oyuncusu Marcelo Flores, CONCACAF Şampiyonlar Kupası finalinde ön çapraz bağını yırttı ve bu durum onu turnuvanın dışında bıraktı. Hazırlık maçları öncesinde kadroya yedek oyuncu alınmadı. 

GOAL, bu sakatlık ve diğer faktörleri göz önünde bulundurarak, erkek milli takım tarihinin ilk ev sahibi Dünya Kupası maçı öncesinde dostluk maçlarına giden yolda öne çıkan başlıkları ele alıyor.

    Sakatlık endişeleri devam ediyor

    Marsch, 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıkladığında, en az dokuz oyuncunun sakatlık endişesine rağmen kadroda mevcut en iyi isimlerin hepsi yer alıyordu. Cumartesi günü durum daha da kötüleşti; Flores, garip bir adım atarken dizini incitti ve bir antrenör tarafından sırtında taşınarak sahadan çıkarılmak zorunda kaldı. Bu sırada takımı Tigres UANL, Şampiyonlar Kupası finalinde Toluca’ya yenildi. 

    “O anı akşam yemeği yerken izledik,” dedi kaptan yardımcısı ve orta saha oyuncusu Stephen Eustàquio, Flores’in sakatlığı hakkında. “Elbette, bu sakatlığı yaşamış birkaç oyuncu var ve bunun ne olabileceğini az çok tahmin ediyorduk. Seçildiğinde çekilen videoları, ailesinin sevinç gözyaşlarını gördükten sonra bu çok talihsiz bir durum. O bizim için hem bir insan olarak hem de bir oyuncu olarak çok önemliydi.”

    Bu hazırlık maçları, Marsch'ın doğru yönde ilerlediğini söylediği bazı oyuncuları tekrar forma sokmak için Kanada açısından hayati önem taşıyor. Bir numaralı stoper Moïse Bombito, bacağının kırılmasından sonra Ekim ayından beri oynamadı ve 12 Haziran'daki Dünya Kupası açılış maçında "yüzde 100" hazır olacağını söylüyor, ancak yine de sürelerini artırması gerekiyor. Diğer stoper Alfie Jones ise Aralık ayından beri oynamıyor ve ayak bileği ameliyatından yeni çıktı. Sol bek Alphonso Davies bu maçta forma giyemeyecek, ancak yedeği Richie Laryea da 22 Nisan'dan beri oynamadı, ancak sahada süre alabilir. 

    Sahanın daha ilerisinde, Promise David Şubat ayında geçirdiği kalça tendonu ameliyatından hızlı bir şekilde iyileştiği için kadroya girdi, ancak son zamanlarda forma giymedi. Kanat oyuncusu Jacob Shaffelburg bu sezon MLS'de sadece 223 dakika forma giyebildi ve Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde düzenlenen antrenman kampı boyunca kenarda antrenman yaptı. 

    Çoğu oyuncu ilk maçta 45 dakika süre alacak, sadece Shaffelburg ve kanat oyuncusu Ali Ahmed Özbekistan maçında forma giyemeyecek. 

    Kanada'nın 26 kişilik kadrosu en kötü senaryoyu atlatmış olsa da, sağlık ve kondisyon bu iki maçta kritik faktörler olmaya devam ediyor - özellikle de Marsch, birkaç kilit oyuncunun tam formuna kavuşmasını beklerken ve Flores'in sakatlığının son aksilik olmasını umarken.

    Gol atma konusunda bir ivme kazanılması gerekiyor

    Kanada savunma hattında sağlam durabilir. Marsch’ın yönetimindeki savunma sistemi, kadro yapısından bağımsız olarak son iki yılda bunu kanıtlamıştır. Ancak Dünya Kupası için artırılması gereken nokta gol üretme gücüdür. Bunu yapmak için dostluk maçlarında birkaç kez fileleri havalandırmaktan daha iyi bir yol olabilir mi?

    Forvet, Kanada'nın muhtemel en iyi seçenekleri için sağlıklı bir pozisyon. Jonathan David, Juventus'taki ilk sezonunda beklentileri karşılayamasa da, Kanada'nın hücumunun temel taşı olmaya devam ediyor ve bu yaz boyunca en iyi formuna kavuşması gerekecek. Onun partneri muhtemelen uzun süredir takım arkadaşı olan ve kendisinden sonra Kanada'nın tüm zamanların en golcü ikinci oyuncusu olan Cyle Larin olacak. 

    Artık kulübü Southampton taraftarları tarafından memleketine atıfta bulunularak "Brampton Bagsman" olarak bilinen 31 yaşındaki oyuncu, son beş yılda hiç olmadığı kadar özgür, rahat ve kendinden emin oynuyor ve Ocak ayında Saints'e katıldığından bu yana dokuz gol attı. 

    "Zor bir dönem ve futbol kariyeri geçirdikten sonra, tabii ki tekrar gol atabildiğim için mutluyum," dedi Larin, Mart ayında Feyenoord'dan ayrılıp İngiltere'ye geldikten sonra gösterdiği ateşli gol performansıyla ilgili olarak GOAL'a. "Sadece kendime uygun yeri bulmam gerekiyordu. Her zaman şunu söylerim: 'Oynadığım dakikalarda, maçlarda ve ilk on birde yer aldığımda gol atarım.

    David, Dünya Kupası'ndaki her maçta ilk 11'de yer alacağı kesin ve her dakikada sahada olabilir. Larin, kadrodaki tam rolünü geri kazanmak için Juventus forvetiyle bir uyum sergilemek zorunda kalacak ve her iki oyuncu da bu iki maçtaki hücum patlamasından büyük fayda sağlayacaktır. 

    Tani Oluwaseyi ve Promise David de süre alacak. Yine de ilk 11'de David ve Larin yer alacak ve goller, Dünya Kupası öncesinde forvet grubu, takım ve Kanadalı taraftarların endişelerinin çoğunu giderir. 

    Sol bek pozisyonundaki sorular

    Davies’in yokluğunda ve Laryea’nın uzun süre sahalardan uzak kalması nedeniyle, dostluk maçları ve Dünya Kupası öncesinde Kanada’nın sol bek pozisyonu konusunda soru işaretleri var. İkisi de en iyi performanslarını sergileyemezse, çözüm ne olacak?

    Marsch, sağ beklerden Niko Sigur veya Alistair Johnston'ı bu pozisyona kaydırabilir. Son aylara kadar Sigur, Hajduk Split'te çoğunlukla orta saha oyuncusu olarak oynuyordu ancak Kanada'da sağ bek görevini üstlendi. Aynı zamanda Laryea, Davies'in sol bek pozisyonuna geçti ve Johnston ise hamstring sakatlığı nedeniyle kadro dışı kaldı. 

    Johnston, Haziran ayındaki Gold Cup'tan bu yana ilk kez milli takım kadrosuna geri dönüyor ve Celtic ile sezonun sonlarında gösterdiği performansın ardından mükemmel bir formda. Johnston, Celtic'i beklenmedik bir şekilde İskoçya Premier Ligi şampiyonluğuna ve İskoçya FA Kupası'na taşıdı. TransferMarkt'a göre, Johnston 271 profesyonel ve milli takım maçında sol bek olarak hiç oynamadı, Sigur ise sağ ayaklı olmasına rağmen bu pozisyonda kısa süreli olarak görev aldı ve gerekirse bu yedek seçenek için daha uygun olabilir.

    Sigur gazetecilere, "Birkaç yıl önce, sezon öncesi birkaç maçta ve bir lig maçında sol bek olarak oynamıştım" dedi. "Sol tarafta rahatım."

    Diğer olası çözümler arasında, 26 kişilik kadrodan çıkarılmasına rağmen kampta kalan Sporting Kansas City sol bek oyuncusu Zorhan Bassong'u bu hazırlık maçlarında oynatarak Laryea'nın sürelerini ölçmek de yer alıyor. Yine de Laryea'ya formunu kanıtlaması için her türlü şans verilecek ve Davies geri döndüğünde bu rol ona ait olacak. 

    Kaleci seçimi

    Yıllar sürdü, ancak Marsch bu hafta nihayet Dünya Kupası’nda ilk 11’de yer alacak kalecisini belirleyecek. Teknik direktörlük görevi süresince Dayne St. Clair ve Maxime Crépeau arasında forma şansını eşit olarak dağıtan Marsch, gazetecilere verdiği demeçte, her ikisinin de 45’er dakika oynayacağı Özbekistan maçının ardından Dünya Kupası’nda ilk 11’de yer alacak kalecinin belirleneceğini söyledi. 

    St. Clair, geçtiğimiz yılki iki uluslararası maç döneminde daha üst sıralarda yer alan takımlarla karşılaşmış olsa da, Crépeau bu önemli rol için bir adım önde olabilir. Bunun büyük bir kısmı kalecilikten ziyade hislere bağlı, zira Marsch'ın üçüncü maçında Copa América'nın açılışında Arjantin'e 2-0 yenilmesine rağmen Crépeau'nun performansı ve özgüveni hâlâ büyük önem taşıyor. 

    Bu yıl kulüp düzeyinde ikisi de pek iyi performans göstermedi. Crépeau, MLS'in en kötü savunma takımı olan Orlando City'de 43 gol yedi ve gol önleme istatistiği -0,6 olurken, St. Clair ise pek de iyi olmayan Inter Miami takımında 28 gol yedi.  

    "Saha dışında da birbirimizi tanımalıyız ve oynarken, oynamadığımızda, birbirimizi zorlarken, her türlü duruma hazırlarken bize neyin iyi geldiğini bilmeliyiz," dedi Crépeau, The Canadian Press'e.

    "Birbirimizi oldukça iyi tanıyoruz ve aramızda karşılıklı bir saygı var çünkü, tabii ki, iyi adamlarız, ama sonuçta birbirimizi önemsiyoruz. Bu, grubumuz içinde çok sağlıklı bir şey."

    Karar kolay olmayacak, özellikle de Crépeau'nun LAFC'nin MLS Kupası'nı kazanmasına yardımcı olmak için kahramanca bir kurtarış yaparken bacağını kırması nedeniyle 2022'yi kaçırmasının ardından ilk Dünya Kupası'na katılması göz önüne alındığında. Muhtemelen "yanlış karar" diye bir şey yoktur, ancak Marsch'ın hangi yolu seçerse seçsin, bu karar yoğun bir şekilde incelenecek ve uzun süredir arkadaş olan bu ikiliye hangisinin çocukluk hayalini gerçekleştireceğini söylemek, hiç de kıskanılacak bir durum değil.

    Kanadalı futbol taraftarlarının coşkusu tüm ihtişamıyla sergileniyor

    Kanada bu hafta sahneye çıkacak; Edmonton’daki ülkenin en büyük stadyumunda 45.000’den fazla taraftarın önünde Özbekistan ile karşılaşacak, ardından Montreal’e geçerek biletleri tükenmiş Stade Saputo’da İrlanda ile oynayacak. 


    Oyuncuların ve Marsch'ın "sakin" olarak nitelendirdiği, kamuoyunun ilgisinden uzak ve kitlesel ilginin olmadığı Charlotte'ta geçirdikleri bir haftanın ardından, artık ilgiyle yüz yüze gelecekler. Sadece büyük bir medya ordusundan değil, aynı zamanda Edmonton ve Montreal'deki coşkulu iki seyirci kitlesinden de.

    Bu bir baskı mı? Tamamen değil. Kanadalı halkın çoğu için futbol hâlâ yeni bir şey ve Kanada'nın en azından rekabetçi olması ve turnuvada yer alması, daha coşkulu bir havaya katkıda bulunacaktır. Yine de oyuncular kendileri üzerinde bir baskı hissedecekler ve ev sahibi olarak Dünya Kupası'nın yarattığı bu karmaşaya girdiklerinde, ilgiyle olumlu bir şekilde başa çıkmak hayati önem taşıyacak. 

    Marsch, "Edmonton'da turnuvaya başlamak için heyecanlıyız ve büyük bir kalabalığın olacağını biliyoruz," dedi. "Carolina'da yaptığımız çalışmalardan sonra Kanada'da olmaktan heyecan duyuyoruz ve evet, yarın için hazır ve odaklanmış durumdayız, ardından da Montréal'de yine biletleri tükenmiş bir stadyum bizi bekliyor."

