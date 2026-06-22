Marcelo Bielsa, Yeşil Burun Adaları ile berabere kalmalarının ardından, Dünya Kupası grup aşamasının son maçında İspanya karşısında “devasa bir zorluk”la karşı karşıya kalmalarına neden olan “son derece dağınık” Uruguay takımını sert bir dille eleştirdi

Bielsa, berabere biten maçın ardından hayal kırıklığına uğramış bir tablo sergiledi; bu sonuç, takımın turu garantilemek için İspanya karşısında galibiyet alması gerektiğini ortaya koydu. 70 yaşındaki teknik direktör, Hard Rock Stadyumu’nda oynanan kaotik karşılaşma sırasında takımının düzen eksikliğini açıkça dile getirdi; bu maçta, favori gösterilmeyen rakip, Uruguay savunmasını iki kez çaresiz bıraktı.

Bielsa maçın ardından, “Takım son derece dağınıktı,” dedi. “Maçın sonlarında rakibin bize gol atma riskini göze alarak saldırıyorduk. Maçı kazanabilirdik, aynı zamanda kaybedebilirdik de. Şüphesiz Uruguay, Yeşil Burun Adaları’ndan daha iyi bir kadroya sahip. Ancak bunu sahada göstermek gerekiyor.”