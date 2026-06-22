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Marcelo Bielsa, Yeşil Burun Adaları ile berabere kalmalarının ardından, Dünya Kupası grup aşamasının son maçında İspanya karşısında “devasa bir zorluk”la karşı karşıya kalmalarına neden olan “son derece dağınık” Uruguay takımını sert bir dille eleştirdi
Taktiksel kargaşa ve kaçırılan fırsatlar
Küçük bir ülke olan Yeşil Burun Adaları, 21. dakikada Kevin Pina’nın golüyle Uruguay karşısında erken öne geçerek tüm beklentileri alt üst etmeye devam etti. Uruguay, ilk yarı bitmeden hemen önce Araujo ve Agustin Canobbio'nun golleriyle maça yeniden tutunmayı başardı. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi, çünkü ikinci yarıda savunmadaki zayıflıklar yeniden ortaya çıktı. Mathías Olivera'nın hatalı pası, 61. dakikada Helio Varela'nın beraberlik golünü atmasına yol açtı. Böylece iki takım puanları paylaştı ve H Grubu'ndaki sıralama tamamen belirsiz hale geldi.
- Getty Images Sport
Bielsa, ‘son derece dağınık’ performansı sert bir şekilde eleştirdi
Bielsa, berabere biten maçın ardından hayal kırıklığına uğramış bir tablo sergiledi; bu sonuç, takımın turu garantilemek için İspanya karşısında galibiyet alması gerektiğini ortaya koydu. 70 yaşındaki teknik direktör, Hard Rock Stadyumu’nda oynanan kaotik karşılaşma sırasında takımının düzen eksikliğini açıkça dile getirdi; bu maçta, favori gösterilmeyen rakip, Uruguay savunmasını iki kez çaresiz bıraktı.
Bielsa maçın ardından, “Takım son derece dağınıktı,” dedi. “Maçın sonlarında rakibin bize gol atma riskini göze alarak saldırıyorduk. Maçı kazanabilirdik, aynı zamanda kaybedebilirdik de. Şüphesiz Uruguay, Yeşil Burun Adaları’ndan daha iyi bir kadroya sahip. Ancak bunu sahada göstermek gerekiyor.”
Uruguay, İspanya karşısında ‘devasa bir zorluk’la karşı karşıya
Uruguay, ilk iki maçında da galibiyet elde edememesinin ardından, artık tüm ulusun beklentisini omuzlarında taşıyarak H Grubu’ndaki son maçına çıkacak.
Bielsa'nın takımı şu anda 2 puanla ikinci sırada yer alıyor ve attığı gol sayısına göre Yeşil Burun Adaları'nın önünde bulunuyor. Uruguay ayrıca önemli bir kadro kaybıyla da başa çıkmak zorunda, çünkü savunmanın kilit ismi Ronald Araujo, İspanya maçı için sakatlığından zamanında iyileşemeyecek. Bielsa, "İspanya'yı yenmek zorundayız ve bu bizim için bir zorunluluktur. Bu, hepimiz için devasa bir zorluk" dedi.
- AFP
Yeşil Burun Adaları, masalsı serüvenini sürdürmek istiyor
Uruguay derin bir iç muhasebe sürecine girerken, Yeşil Burun Adaları teknik direktörü Bubista, takımının İspanya ile berabere kaldığı maçın ardından bir başka tarihi sonuç elde etmesiyle anlaşılır bir şekilde sevinç doluydu. Yeşil Burun Adaları, son maçında Suudi Arabistan ile karşılaşacak ve eleme turlarına yükselme konusunda gerçek bir şansa sahip.
Bubista, “Buraya rekabet etmek ve ikinci tura yükselmek gibi yeni bir hayali gerçekleştirmek için geldik,” dedi. “Artık, tur atlamak için kesinlikle mücadele edeceğimizi söyleyebileceğimiz bir noktadayız.”