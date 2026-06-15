Marcelo Bielsa'nın 'zehirli' Uruguay dönemi: Dünya Kupası açılış maçı öncesinde 'El Loco'nun yöntemleri mercek altında

Dünya çapındaki teknik direktörler arasında Bielsa kadar hayranlık uyandıran çok az isim vardır; Leeds ve Bilbao gibi birbirinden çok farklı şehirlerin taraftarları bile Bielsa’ya duydukları hayranlık konusunda şüphesiz hemfikirdir. Ancak Uruguay’da bu Arjantinli teknik direktör, inanılmaz derecede tartışmalı bir figürdür – ve bunun sebebi milliyeti değildir.

Bu neredeyse tamamen karakter meselesidir. Bielsa'nın "El Loco" olarak bilinmesinin bir nedeni var. Kendisi, bazı oyuncuları ilhamlandıran, diğerlerini ise çileden çıkaran takıntılı bir kişilik olan, kendi deyimiyle bir "gerilim yaratıcısı"dır.

Tabii ki, bu yüzden Uruguay, 2026 Dünya Kupası'nın tartışmasız en öngörülemez takımıdır. Bielsa, turnuva sonrasında görevinden ayrılacağını zaten fiilen kabul etmiştir, ancak sonunda bir dahi mi, yoksa kendisinin de gösterdiği gibi bir deli mi olarak anılacağı konusunda kimsenin bir fikri yoktur.