Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Marcelo Bielsa Uruguay GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Marcelo Bielsa'nın 'zehirli' Uruguay dönemi: Dünya Kupası açılış maçı öncesinde 'El Loco'nun yöntemleri mercek altında

Analysis
Uruguay
M. Bielsa
Dünya Kupası
FEATURES
Suudi Arabistan - Uruguay

Neredeyse 40 yıldır profesyonel futbolda çalışan bir teknik direktör olarak Marcelo Bielsa, en üst düzeyde pek fazla kupa kazanamadı. Ancak Pep Guardiola, bunun önemi olmadığını söylüyor. Katalan teknik adam bir keresinde şöyle demişti: "Sevilmek en büyük unvandır; Şampiyonlar Ligi’nden, Premier Lig’den ya da başka herhangi bir şeyden daha büyük. Sevilmek en önemli şeydir ve bence Marcelo, dünyadaki diğer tüm teknik direktörlerden daha fazla buna sahiptir."

Dünya çapındaki teknik direktörler arasında Bielsa kadar hayranlık uyandıran çok az isim vardır; Leeds ve Bilbao gibi birbirinden çok farklı şehirlerin taraftarları bile Bielsa’ya duydukları hayranlık konusunda şüphesiz hemfikirdir. Ancak Uruguay’da bu Arjantinli teknik direktör, inanılmaz derecede tartışmalı bir figürdür – ve bunun sebebi milliyeti değildir.

Bu neredeyse tamamen karakter meselesidir. Bielsa'nın "El Loco" olarak bilinmesinin bir nedeni var. Kendisi, bazı oyuncuları ilhamlandıran, diğerlerini ise çileden çıkaran takıntılı bir kişilik olan, kendi deyimiyle bir "gerilim yaratıcısı"dır.

Tabii ki, bu yüzden Uruguay, 2026 Dünya Kupası'nın tartışmasız en öngörülemez takımıdır. Bielsa, turnuva sonrasında görevinden ayrılacağını zaten fiilen kabul etmiştir, ancak sonunda bir dahi mi, yoksa kendisinin de gösterdiği gibi bir deli mi olarak anılacağı konusunda kimsenin bir fikri yoktur.

  • Uruguay Presents New Coach Marcelo BielsaGetty Images Sport

    Umut verici bir başlangıç

    Doğrusu, Uruguay’ın Pazartesi günü Suudi Arabistan’la oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesinde Bielsa’nın hâlâ görevde olması biraz şaşırtıcı; görev süresinin ne kadar umut verici başladığı düşünülürse bu durum oldukça dikkat çekici.

    Bielsa, Mayıs 2023'teki tanıtımında doğru sözleri söyledi. Onu uluslararası futboldaki en yüksek maaşlı teknik direktörlerden biri yapma kararı Uruguay'da şaşkınlık yaratmış olabilir, ancak o, paranın kararında motive edici bir faktör olmadığını vurguladı.

    "AUF (Uruguay Futbol Federasyonu) beni ikna etmek zorunda kalmadı; aksine, tam tersi oldu" dedi gazetecilere. "Bu projenin bir parçası olma isteğim iki çok ikna edici nedenden kaynaklanıyor: Uruguaylı oyuncuların kalitesi ve takımın halka ait olması."

    • Reklam
  • Argentina v Uruguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Messi'yi etkilemek

    Ayrıca, taraftarlar arasında Katar 2022'de grup aşamasında yaşanan son derece hayal kırıcı elenmenin ardından kadronun baştan aşağı yenilenmesi gerektiği konusunda bir fikir birliği olsa da, Bielsa'nın Edinson Cavani ve Luis Suarez gibi ikonik isimleri kadrodan çıkarmak için gösterdiği aceleci tavır, kısa sürede ülke çapında tartışma konusu haline geldi.

    Ancak 2023'ün sonuna gelindiğinde, Uruguay'ın Brezilya ve Arjantin'i arka arkaya yenerek Dünya Kupası elemelerinde galibiyetler elde etmesiyle Bielsa, şüphecileri destekçilere dönüştürdü. Buenos Aires'te Arjantin'e karşı alınan 2-0'lık galibiyet, tarihi olduğu kadar etkileyiciydi de.

    Uruguay, 1937'den beri komşusunu deplasmanda yenememişti; Arjantin ise tüm turnuvalarda oynadığı 51 maçın sadece birini kaybetmişti. Ancak Lionel Messi'nin de itiraf ettiği gibi, dünya ve Güney Amerika şampiyonu Arjantin, rakibinin yoğun presine ve hızlı geçişlerine karşı koyamadı.

    "Uruguay'ın oyununda Bielsa'nın izleri görülüyor," dedi tüm zamanların en iyi futbolcusu. "Arjantin dahil tüm milli takımlarda ve kulüplerde, onun tarzı çok belirgindi. Ve [Uruguay'da] iyi bir oyuncu nesli var."

    Bielsa'nın özel bir şey inşa ettiği hissi, ertesi yaz Copa America'da üçüncü sırada bitirmesiyle daha da güçlendi - ancak her şeyin dağılmaya başlaması, ABD'de düzenlenen o turnuvanın hemen ardından oldu.

  • Uruguay v Brazil - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    Suarez sert çıkıştı

    İki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Javier Martinez, bir keresinde her futbolcunun "hayatında en az bir kez" Bielsa ile çalışması gerektiğini söylemişti; ancak Suarez, Eylül 2024'te milli takım kariyerine son verdikten sonra, Arjantinli teknik adamla bir daha asla karşılaşmak istemiyormuş gibi konuştu.

    Eski Barcelona forveti, Kanada ile oynanan üçüncülük maçında son dakikada attığı golle Uruguay'ın Copa America kampanyasında olumlu bir rol oynamıştı, ancak Suarez'in Bielsa altında oynadığı deneyim tamamen olumsuzdu.

    Suarez, takım arkadaşlarının, oyuncularına "merhaba bile demeyen" bu suskun karakter tarafından defalarca saygısızca davranıldığını iddia etti.

    Eski Liverpool forveti, DSports Uruguay'a "Copa America'da görmek acı veren bazı durumlar yaşandı, ancak takımın iyiliği için bunlardan bahsetmedim" dedi. "Bu durum devam edecek. Oyuncular bir sınıra ulaşacak ve patlayacaklar." Ve haklıydı.


  • FBL-INTERNATIONAL-FRIENDLY-USA-URUAFP

    "Bu sonucu hiçbir şekilde haklı çıkarmak mümkün değil"

    18 Kasım'da Florida'nın Tampa kentinde, Uruguay birçok yıldız oyuncusu eksik olan ABD takımına 5-1'lik bir hezimet yaşadı. Bu sadece bir hazırlık maçı olabilir, ancak sergilenen performansın içler acısı niteliğini küçümsemek imkânsızdı ve her zaman açık sözlü olan Bielsa'ya haksızlık etmemek gerekirse, o da bunu yapmaya hiç kalkışmadı.

    "Bu sonucu haklı çıkarmak mümkün değil," diye itiraf etti. "Bu performansın ardından en çok etkilenen şeyin, maça yaklaşımım ve oyuncuları nasıl hazırladığım olduğunu düşünüyorum.

    Bu gece olanlar, benim teknik direktörlük rolümün, takımı nasıl kurduğumun ve önerdiğim oyun stilinin bir sonucudur. Uruguay'ın en iyi oyuncuları, hiçbir şekilde ABD'nin yedek kadrosuna karşı bir maçı kaybetmemeliydi."

    Bielsa, oyuncularının desteğini kaybetmiş olmasa da, en azından onları yormuş bir teknik direktör gibi konuşuyordu. Ve bu ilk kez olmuyordu.


  • Marcelo Bielsa Press ConferenceGetty Images Sport

    Kutsanmış ve lanetlenmiş

    Bielsa’nın takımları hiçbir zaman sadece presle özdeşleşmemiştir; özellikle sezonun sonlarına doğru güçlerinin tükenmesiyle de tanınırlar. Böylesine aralıksız bir yoğunlukla oynamak yorucudur ve bu sadece fiziksel bir yorgunluk değildir.

    Bielsa, esasen futbol dünyasının ikonik True Detective karakteri Rust Cohle'a karşılık gelen bir figürdür; parlak zekasıyla hem kutsanmış hem de lanetlenmiş bir adam. Cohle, "insanlar için iyi olmadığından, benim etrafımda olmalarının onlar için iyi olmadığından" korkuyordu. "Onları yıpratıyorum. Onlar... mutsuz oluyorlar."

    Bielsa da buna katılırdı. Tampa fiyaskosunu ele almak için düzenlediği iki saatlik basın toplantısında teknik direktör, "Ben geldiğimde ortam gerginleşiyor. Bu yüzden nadiren ortaya çıkıyorum. Ben zehirliyim. Benimle ilişki kurmak sizi daha kötü hale getirir. Beni anlıyor musunuz?

    "Sadece düzelttikleri hataları gören, talepkar, hiçbir şeyden asla memnun olmayan zehirli tipler vardır. O sadece yaptığı işten bahseder. "Yemeğe çıktığında, etrafındakilerle kaynaşmak istemediği için gazete okur, böylece onu tüm bunlardan uzaklaştıracak şeylerden bahsetmek zorunda kalmaz.

    "Bundan zevk aldığımı sanma. Benim için bu bir kader. Utangaç ve takıntılıyım. Robot gibi biriyim. Dağınıklığı sevmem. Bunlar benim kusurlarım. Özgür ruhlu ve dostça davranmakta zorlanıyorum."

  • FBL-WC-2026-URU-PRESSERAFP

    Özel mi, yoksa deli mi?!

    Sonuç olarak, Bielsa’dan – ya da takımından – Kuzey Amerika’da ne bekleyebileceğimiz konusunda kimsenin bir fikri yok. Mart ayında, aynı eleme grubundaki İngiltere ve Cezayir ile oynanan umut verici beraberlikler sırasında bir tür düzen yeniden sağlanmış gibi görünüyordu; ancak o zamandan beri onlardan hiçbir haber alınamadı, zira Uruguay herhangi bir Dünya Kupası hazırlık maçı oynamadı – bu da Celeste’yi çevreleyen belirsizlik hissini daha da artırdı.

    Uruguay, turnuvanın en büyük bilinmeyenidir; etkileyici bir performans sergileyebileceği gibi çöküş yaşayabileceği de muhtemel bir takımdır. Bu da, çelişkili karakterli teknik direktörü gibi, turnuva performanslarının son derece ilgi çekici olacağı anlamına geliyor.

    Kısacası, Bielsa ve çalışma tarzı her zamankinden daha fazla mercek altına alınmış durumda. Hâlâ başkalarının göremediği şeyleri gören bir vizyoner mi, yoksa yaratılmasına katkıda bulunduğu modern futboldan artık kopmuş mu?

    Elbette, tek bir turnuva Guardiola ve diğer üst düzey taktikçilerin Bielsa'ya bakışını değiştirmeyecek. Onların sevgisini her zaman kazanacağı açık. Nitekim ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino, Bielsa'nın "biz normal teknik direktörlerden çok farklı" bir kişilik olması nedeniyle "özel" olduğunu söylüyor.

    Ancak, Bielsa'nın Uruguay'daki görev süresinin acı bir sonla mı yoksa hayranlıkla mı biteceği hâlâ tamamen belirsiz. Önümüzdeki birkaç hafta her şeyi belirleyecek. "El Loco"nun gerçekten yeteneğini yitirip yitirmediğini ya da bu çılgınlığın hâlâ bir mantığı olup olmadığını yakında göreceğiz.

Dünya Kupası
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU