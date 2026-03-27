Marcelo Bielsa'nın Uruguay'ı tam bir felaket halindedir – 'El Loco', İngiltere ile yapılacak kritik karşılaşma öncesinde futbolun en büyük sürpriz takımını krise sürüklemiştir

Bielsa, Mayıs 2023’teki atamasından bu yana, sadece 3,5 milyon nüfuslu Uruguay halkının kalbini kazanmak için zorlu bir mücadele verdi; bu göreve gelen ikinci yabancı teknik direktör oldu. Mesele Uruguaylıların yabancılara karşı olması değil, en büyük rakibi olan Arjantin’e karşı olmalarıydı.

Bielsa'yı savunanlar, Arjantinli teknik direktörün 2007-2011 yılları arasında Şili milli takımında yaptığı çalışmaları, sınırların ötesinde Güney Amerika'yı fethetmek için kan bağı sadakatini bir kenara bıraktığının bir örneği olarak gösterdi. Şili futbolunda devrim yarattı, Şili'yi 2010 Dünya Kupası'nın en izlenebilir takımlarından biri haline getirdi ve 2015 ve 2016'da Copa America'yı iki kez kazanmalarının temellerini attı.

Bielsa, göreve başlamadan çok önce kendini bu kültüre adapte etmiş, Montevideo'da bir ev satın almış ve başkent dışındaki kırsal bölgelerde de bolca zaman geçirmiş olsa da, Uruguaylıların hepsi bunu kabul etmedi.

"Bu, ülkenin çalışkan kültürünü temsil eden ve onunla özdeşleşen bir milli takım," dedi Bielsa tanıtım basın toplantısında; şüphesiz dürüstçe konuşuyordu, ancak muhtemelen bir PR hamlesi de yapmaya çalışıyordu.