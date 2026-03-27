Marcelo Bielsa'nın Uruguay'ı tam bir felaket halindedir – 'El Loco', İngiltere ile yapılacak kritik karşılaşma öncesinde futbolun en büyük sürpriz takımını krise sürüklemiştir

Marcelo Bielsa, teknik direktörlük kariyeri boyunca gittiği her yerde ardında hayret uyandıran izler bırakmıştır. Bu hayret her zaman olumlu anlamda olmasa da, yine de tuhaf ve akıllara durgunluk vericidir. Newell's Old Boys'ta devrim yaratmasından Arjantin milli takımına, Athletic Club ve Bask Bölgesi'nden Batı Yorkshire'daki Leeds United'a kadar, 'El Loco'nun etkisinden farklı ve aşırı derecelerde derinden etkilenen insanlar bulabilirsiniz.

Bielsa şu anda 70 yaşında ve hız kesmeye hiç niyeti yok gibi görünüyor; bu da onun futbol felsefesine oldukça uygun bir durum. Asıl sorun ise şu anki görevinin ters gitme tehlikesiyle karşı karşıya olması.

Şu anda Uruguay milli takımının teknik direktörü olan Bielsa, yoğun antrenman yöntemleriyle zaten kırılma noktasına gelmiş gibi görünen takımı canlandırmak amacıyla Mart ayı milli maçlarına hazırlanıyor. Cuma günü, Wembley Stadyumu'nda İngiltere ile karşılaşacaklar ve Bielsa bu kötü gidişatı durduramazsa erken sona erebilecek olan Dünya Kupası hazırlıklarına devam edecekler.

    Yabancı bir adam

    Bielsa, Mayıs 2023’teki atamasından bu yana, sadece 3,5 milyon nüfuslu Uruguay halkının kalbini kazanmak için zorlu bir mücadele verdi; bu göreve gelen ikinci yabancı teknik direktör oldu. Mesele Uruguaylıların yabancılara karşı olması değil, en büyük rakibi olan Arjantin’e karşı olmalarıydı.

    Bielsa'yı savunanlar, Arjantinli teknik direktörün 2007-2011 yılları arasında Şili milli takımında yaptığı çalışmaları, sınırların ötesinde Güney Amerika'yı fethetmek için kan bağı sadakatini bir kenara bıraktığının bir örneği olarak gösterdi. Şili futbolunda devrim yarattı, Şili'yi 2010 Dünya Kupası'nın en izlenebilir takımlarından biri haline getirdi ve 2015 ve 2016'da Copa America'yı iki kez kazanmalarının temellerini attı.

    Bielsa, göreve başlamadan çok önce kendini bu kültüre adapte etmiş, Montevideo'da bir ev satın almış ve başkent dışındaki kırsal bölgelerde de bolca zaman geçirmiş olsa da, Uruguaylıların hepsi bunu kabul etmedi.

    "Bu, ülkenin çalışkan kültürünü temsil eden ve onunla özdeşleşen bir milli takım," dedi Bielsa tanıtım basın toplantısında; şüphesiz dürüstçe konuşuyordu, ancak muhtemelen bir PR hamlesi de yapmaya çalışıyordu.

    Messi'nin Arjantin'ini yenmek

    Bielsa'nın Uruguay halkının kalbini kazanabilmesi için sahada sonuçlar alması gerektiği açıktı. Onların fikrini değiştirecek başka pek bir şey yoktu.

    Bielsa, üç yıllık sözleşmesini imzaladıktan sonra elindeki kadrodan övgüyle bahsetti. 2022 Dünya Kupası grup aşamasında elenen ve performansının çok altında kaldığı düşünülen takıma yeni bir ivme kazandırmak için göreve getirilmişti. Bielsa'nın göreve getirildiği sırada çıkan haberlerde, önceki aylarda Premier Lig'deki birçok boş pozisyonla adı anılan Bielsa'nın, bu kadar yetenekli bir kadroyla çalışacak olmaktan gerçekten heyecan duyduğu iddia ediliyordu.

    2023'ün sonunda Bielsa, haklı çıktığını hissetmiş olmalıydı. Uruguay, El Loco'nun takımın başına geçtiği dördüncü maçta kendi sahasında Brezilya'yı 2-0 yenerken, beşinci maç ise daha da unutulmaz oldu. Bielsa, Uruguay'ı Boca Juniors'un La Bombonera stadyumuna götürerek, o dönemde Katar'da Suudi Arabistan'a karşı aldığı meşhur mağlubiyetten bu yana 14 maçtır yenilmeyen dünya şampiyonu Arjantin ile karşı karşıya getirdi. Tüm tahminlerin aksine, konuk takım 2-0 galip gelerek 1937'den bu yana La Albiceleste'ye karşı ilk deplasman galibiyetini elde etti.

    Bu, Bielsa'nın takımından hayal edilebilecek en mükemmel performanstı. Her oyuncu elinden gelenin en iyisini yaptı ve talimatları harfiyen yerine getirdi; aynı zamanda agresif ev sahibi takımı cezalandırmak için top hakimiyetindeki kalitelerini sergiledi.

    Lionel Messi, maç sonrası Uruguay'a övgüler yağdırdı ve basına şunları söyledi: "Hiçbir zaman rahat hissetmedik. Topu uzun süre elimizde tutamadık, gol fırsatları yaratamadık ve onların istediği şekilde, onların ritminde oynadık."

    O gece golleri, o dönemde hala Liverpool forması giyen Darwin Nunez ve Barcelona'dan Ronald Araujo attı, ancak Real Madrid'den Federico Valverde, gelecekte Manchester United'da forma giyecek olan orta saha oyuncusu Manuel Ugarte, Tottenham Hotspur'dan Rodrigo Bentancur ve tecrübeli Martin Caceres de dikkat çeken performanslar sergiledi. Bu, Bielsa'nın göreve başladığı andan itibaren işaret ettiği türden bir kaliteydi ve oyuncuların yeteneklerine ilişkin değerlendirmesinde haklı olduğu ortaya çıkıyordu.

    Balayının korkunç sonu

    Uruguay'ın 2023 yılını kapatırken elde ettiği üç galibiyetlik seri – Arjantin zaferinden birkaç gün sonra Bolivya'yı 3-0 mağlup ettiler – Bielsa'nın görev süresinin şu ana kadarki zirvesiydi ve bundan daha parlak bir gelecek öngörmek zor.

    2024'ün ilk milli maç aralığında Uruguay, resmi olmayan bir hazırlık maçında Bask Ülkesi ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Fransa'da oynanan bir dostluk maçında Fildişi Sahili'ne 2-1 yenildi. O yazki Copa America öncesinde, Meksika'yı 4-0 mağlup ederek takımın moralini yeniden yükselttiler. Çeyrek finalde penaltılarla Brezilya'yı elediler ve finalde Arjantin ile karşılaşmanın favorisiydiler, ancak stadyumdaki şiddet olaylarının gölgelediği bir maçta Kolombiya'ya yenildiler ve bu, doğru nedenlerle hatırlanması gereken bir turnuvanın havasını bozdu.

    Birkaç Uruguaylı yıldız, sevdiklerini korumak için tribünlere çıktı ve Bielsa, sahayı terk ettikleri için medya tarafından taciz edilen oyuncularını harekete geçtikleri için savundu. "Konuşan kişi, konuşursa alacağı tüm tehditleri düşünerek konuşmak zorundadır. Bu yüzden size söyleyebileceğim tek şey, oyuncuların herhangi bir insanın yapacağı gibi tepki verdikleri," dedi ateşli ve öfkeli bir şekilde.

    "Olanları görseydiniz, [kaçacak başka bir yol yokken] kız arkadaşlarına, annelerine, bir bebeğe, eşlerine, annelerine saldırıyorlarsa, siz ne yapardınız?"

    Bunun aşılmaz bir zihinsel engel mi olduğu yoksa Bielsa'nın soyunma odasındaki etkisinin artık işe yaramadığı mı olduğu bilinmez, ancak Uruguay bu yarı final mağlubiyetinden sonra eskisi gibi değil. O maçtan önce, Bielsa'nın teknik direktörlük kariyerindeki rekoru 15 maçta 10 galibiyet ve Brezilya'ya karşı penaltı atışlarında alınan mağlubiyetti. O maçtan sonra ise La Celeste, 17 maçın sadece beşinde galip geldi.

    Suarez'in hoşnutsuzluğu

    Bielsa'nın temellerindeki çatlaklar ilk olarak Ekim 2024'te efsanevi forvet Luis Suarez tarafından gündeme getirildi; Suarez, DSports Uruguay'a verdiği patlayıcı bir röportajda bu kült kahraman taktikçiyi hedef aldı.

    "Copa America'da görmek acı veren bazı durumlar yaşandı, ancak takımın iyiliği için bunlardan bahsetmedim. Bu durumlar devam edecek. Oyuncular bir sınıra ulaşacak ve patlayacaklar. Copa America'da bana 'Luis, Copa America'da oynayacağım, sonra bir daha oynamayacağım' diyen oyuncular vardı," dedi Suarez. "Bu, zor bir duruma yaklaştığımızı gösteriyor. Sonra bunu aşıp geri dönüyorsunuz çünkü ülkenizi seviyorsunuz. Hepimiz ülkemizi temsil etmeyi seviyoruz.

    "Son milli takım çağrım sırasında bazılarımız kart oynuyorduk ve (Bielsa'nın) ekibi etrafta dolaşıp sanki kart oynayanları arıyormuş gibi bize bakıyordu... Dikkatimi çeken birçok şey vardı.

    "Birçok oyuncu, (Bielsa ile) bir toplantı ayarlayıp koçtan en azından bize 'günaydın' demesini istedi. O ise selam bile vermiyordu. Takımın kaptanı olarak onunla beş dakikalık bir görüşme yaptım ve sonunda o sadece 'Çok teşekkür ederim' diye cevap verdi,"

    Suarez daha sonra, Bielsa'nın yirmili yaşlarının ortasında olan tam teşekküllü bir milli oyuncu olan Agustin Canobbio'yu, saygısızlık göstergesi olarak top toplayıcı ve birinci takımın 'antrenman oyuncusu' olarak nasıl kullandığını anlattı. 

    "O (Canobbio'ya), Copa America'nın yarısı boyunca sadece antrenman oyuncularının yaptığı pasları yaptırdı. Sonra da antrenman oyuncularını normal oyuncular gibi çalıştırdı. Copa America için 26 kişilik kadroda yer alan bir oyuncunun, orada antrenman oyuncusu gibi işler yapmak için bulunduğuna inanmasına izin veremezsiniz. Bu tam bir saygısızlıktır. Beni çok kızdırıyor," diye devam etti.

    Uruguay bir sonraki maçında Peru'ya 1-0 yenildi ve Bielsa, Suarez'in yorumlarının kendisinin bir teknik direktör ve otoriter bir figür olarak algılanışını değiştirdiğini iddia etti. "Durumun beni nasıl etkilediğine gelince, olanları görmezden gelmiyorum ve otoritemimin bir şekilde etkilendiğini biliyorum," dedi Bielsa.

    ABD tarafından hırpalanmış

    Bielsa döneminin en dip noktası, Suarez'in ayrılmasından bir yıl sonra geldi. O 12 aylık dönemde alınan sonuçlar en iyi ihtimalle karışık oldu ve teknik direktörün bir tür son aşamaya doğru sürüklendiğine dair işaretler vardı. 

    Örneğin, Ekim ayında Malezya'da Dominik Cumhuriyeti ve Özbekistan ile oynanacak dostluk maçları için kadrosuna sadece 17 Uruguaylı oyuncu çağırdı; bu arada ülkedeki yorumcular, takımın en büyük yıldızlarının bile Suarez'in sözlerinden olumsuz etkilendiğini iddia ediyordu.

    Kasım ayında, Bielsa'nın ekibinin başı belaya girdi. Uruguay, Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkeleri Meksika ve ABD ile oynayacağı maçlar için kuzeye gitti. İlk dostluk maçında El Tri ile 0-0 berabere kalmaları, Bielsa'nın artık ABD Milli Takımı'nın teknik direktörü olan öğrencisi Mauricio Pochettino ile yeniden bir araya gelmesinin zeminini hazırladı.

    Öğrenci, usta oldu. Pochettino, Bielsa'nın "presin kralı" tacını kafasından çekip aldı ve "El Loco"yu kilit altına aldı. Büyük bir sürprizle, ABD Milli Takımı 5-1 galip geldi, sahada Uruguay'ı her yerde taciz etti ve Major League Soccer'ın yoğunluğunun oyuncuları "tembel" hale getirdiğine dair Bielsa'nın maç öncesi yorumlarını alay konusu yaptı.

    "Bu sonucu haklı çıkarmak mümkün değil. Bu performansın ardından en çok etkilenen şeyin, maça yaklaşımım ve oyuncuları nasıl hazırladığım olduğunu düşünüyorum. Bu gece olanlar, teknik direktör olarak benim rolümün, takımı nasıl kurduğumun ve önerdiğim oyun stilinin bir sonucudur," dedi Bielsa, maçın hemen ardından yaptığı değerlendirmede.

    "Uruguay'ın en iyi oyuncuları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yedek kadrosuna karşı hiçbir şekilde maç kaybetmemeliydi."

    İki saatlik çöküş

    Bielsa, futbolun geleneklerine uymamasıyla tanınır. Onun için sıradan olan şey, dünyanın geri kalanı için öyle değildir; tersi de geçerlidir. ABD’ye karşı alınan ağır yenilginin üzerinden iki gün geçtikten sonra Montevideo’da iki saat süren bir basın toplantısı düzenlemesi, pek de şaşırtıcı olmadı.

    "Ben gerginlik yaratırım. Ben geldiğimde ortam gerginleşir. Bu yüzden nadiren ortaya çıkarım. Ben zehirliyim. Benimle ilişki kurmak sizi daha kötü hale getirir. Beni anlıyor musunuz?" dedi duygusal bir şekilde Bielsa.

    "Sadece düzelttikleri hataları gören, talepkar, hiçbir şeyden asla memnun olmayan zehirli tipler vardır. O sadece yaptığı işten bahseder. Yemeğe çıktığında, etrafındakilerle kaynaşmak istemediği için gazete okur, böylece onu tüm bunlardan uzaklaştıracak şeylerden bahsetmek zorunda kalmaz. 

    "Bundan zevk aldığımı sanmayın. Benim için bu bir kader. Utangaç ve takıntılıyım. Robot gibi biriyim. Dağınıklığı sevmem. Bunlar benim kusurlarım. Özgür ruhlu ve dostça davranmakta zorlanıyorum."

    Bielsa'nın son dansı

    Bielsa'nın ani basın toplantısı duyurulduğunda, yerel basın bunun ayrılışını duyurmak için olduğunu düşündü. ABD'ye karşı alınan yenilginin hemen ardından, teknik direktörün zaten bölünmenin eşiğinde olan soyunma odasının kontrolünü kaybettiği söylentisi hızla yayıldı. Ancak Uruguay Futbol Federasyonu Başkanı Ignacio Alonso, "El Loco"ya takımı Dünya Kupası'na götürme şansı verileceğini doğruladı.

    Alonso basına yaptığı açıklamada, "Teknik direktör bizimle devam edecek" dedi. "Toplantı çok olumluydu, iyileştirilmesi gereken konuları ve Dünya Kupası hazırlıklarında herkesin kendini rahat hissetmesi için yapılması gerekenleri tartıştık. ABD ile oynanan maçın tetiklediği krizin önemli yanı, ne yapılması gerektiğini anlamak için içimizde çok çalışmamızı sağlamış olmasıdır."

    Bielsa, Mart ayında İngiltere ve Cezayir ile oynanacak hazırlık maçları için 28 kişilik kadroyu açıkladı ve kadroda pek sürpriz yoktu. Kulüp sezonu bitmeden son kez bir araya geldikleri için bu, kampın en şaşırtıcı yanı olabilir, ancak Bielsa'nın bir sonraki patlamasına her an hazır olmak gerekiyor.

    Uruguay'daki taraftarlar, milli takımlarının Kasım ayındaki tuhaf davranışlarından kurtulmuş olmasını umarak ve dua ederek maçı izleyecek. Amerikalılar onları perişan ettiğinde olduklarından daha kötü olmaları mümkün değil. Cuma gecesi, Thomas Tuchel'in 35 kişilik kadrosunun büyük bir kısmına birkaç gün ekstra izin verdiği için, fiziksel olarak en iyi durumda ve enerji dolu bir Three Lions takımıyla karşılaşacaklar.

    Plan, Uruguay'ın 15 Haziran'da Miami'de Suudi Arabistan ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçında Bielsa'nın takımın teknik direktörü olması yönünde. Ancak 'El Loco'dan gelecek, ülkeyi çılgına çeviren ve interneti alt üst eden yeni bir şaklabanlık, onun yakın geleceğini yine ciddi tehlikeye atabilir.

