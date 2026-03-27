Marcelo Bielsa'nın Uruguay'ı tam bir felaket halindedir – 'El Loco', İngiltere ile yapılacak kritik karşılaşma öncesinde futbolun en büyük sürpriz takımını krise sürüklemiştir

Bielsa'nın temellerindeki çatlaklar ilk olarak Ekim 2024'te efsanevi forvet Luis Suarez tarafından gündeme getirildi; Suarez, DSports Uruguay'a verdiği patlayıcı bir röportajda bu kült kahraman taktikçiyi hedef aldı.
"Copa America'da görmek acı veren bazı durumlar yaşandı, ancak takımın iyiliği için bunlardan bahsetmedim. Bu durumlar devam edecek. Oyuncular bir sınıra ulaşacak ve patlayacaklar. Copa America'da bana 'Luis, Copa America'da oynayacağım, sonra bir daha oynamayacağım' diyen oyuncular vardı," dedi Suarez. "Bu, zor bir duruma yaklaştığımızı gösteriyor. Sonra bunu aşıp geri dönüyorsunuz çünkü ülkenizi seviyorsunuz. Hepimiz ülkemizi temsil etmeyi seviyoruz.
"Son milli takım çağrım sırasında bazılarımız kart oynuyorduk ve (Bielsa'nın) ekibi etrafta dolaşıp sanki kart oynayanları arıyormuş gibi bize bakıyordu... Dikkatimi çeken birçok şey vardı.
"Birçok oyuncu, (Bielsa ile) bir toplantı ayarlayıp koçtan en azından bize 'günaydın' demesini istedi. O ise selam bile vermiyordu. Takımın kaptanı olarak onunla beş dakikalık bir görüşme yaptım ve sonunda o sadece 'Çok teşekkür ederim' diye cevap verdi,"
Suarez daha sonra, Bielsa'nın yirmili yaşlarının ortasında olan tam teşekküllü bir milli oyuncu olan Agustin Canobbio'yu, saygısızlık göstergesi olarak top toplayıcı ve birinci takımın 'antrenman oyuncusu' olarak nasıl kullandığını anlattı.
"O (Canobbio'ya), Copa America'nın yarısı boyunca sadece antrenman oyuncularının yaptığı pasları yaptırdı. Sonra da antrenman oyuncularını normal oyuncular gibi çalıştırdı. Copa America için 26 kişilik kadroda yer alan bir oyuncunun, orada antrenman oyuncusu gibi işler yapmak için bulunduğuna inanmasına izin veremezsiniz. Bu tam bir saygısızlıktır. Beni çok kızdırıyor," diye devam etti.
Uruguay bir sonraki maçında Peru'ya 1-0 yenildi ve Bielsa, Suarez'in yorumlarının kendisinin bir teknik direktör ve otoriter bir figür olarak algılanışını değiştirdiğini iddia etti. "Durumun beni nasıl etkilediğine gelince, olanları görmezden gelmiyorum ve otoritemimin bir şekilde etkilendiğini biliyorum," dedi Bielsa.