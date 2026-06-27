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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Marcelo Bielsa, İspanya maçında yaptığı pahalı hatanın ardından kalecinin oyundan çıkarılmasını istediğini doğruladı; Fernando Muslera ise bunun bedelini ödeyecek

Muslera
Uruguay
Uruguay - İspanya
İspanya
Dünya Kupası
M. Bielsa

Fernando Muslera, İspanya maçının ilk yarısının sonunda oyundan çıkmak istediği için Uruguay’ın Dünya Kupası’ndan elenmesinden sorumlu olduğunu kabul etti. Marcelo Bielsa, Uruguay’ın 1-0 mağlup olduğu maçta Alex Baena’nın galibiyet golüne yol açan hatanın ardından tecrübeli kalecinin bu kararı kendi başına verdiğini doğruladı.

  • Muslera, pahalıya mal olan bir hatanın ardından devre arasında oyundan çıkmak istedi

    Bielsa, Uruguay’ın İspanya’ya 1-0 yenildiği maçta Muslera’nın devre arasında oyundan çıkmak istediği için değiştirildiğini doğruladı. Maç sırasında kaleci değişikliği yapılması nadir görülen bir durumdur, ancak Uruguay teknik direktörü bu kararın teknik ekipten değil, oyuncunun kendisinden geldiğini vurguladı. Tecrübeli kaleci zorlu bir ilk yarı geçirdi ve maçın kaderini belirleyen Alex Baena'nın şutunu kurtaramadı. Uruguay, ikinci yarıda toparlanamadı ve bu mağlubiyetle 2026 Dünya Kupası elemeleri serüvenine son verdi.

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  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bielsa ve Muslera bu kararı açıklıyor

    Maçtan sonra konuşan Bielsa, bu oyuncu değişikliğinin kendi kararı olmadığını açıkladı ve Muslera’nın ilk yarıdaki zorlu performansının ardından sahadan çıkmak istediğini doğruladı.

    "Bu kararı [kaleciyi oyundan çıkarma kararını] ben vermedim, bu Muslera'nın kendi kararıydı," diye itiraf etti Bielsa.

    Muslera daha sonra performansının tüm sorumluluğunu üstlendi ve hem takım arkadaşlarından hem de Uruguaylı taraftarlardan özür diledi.

    Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Ben hiçbir zaman saklanan biri olmadım, her zaman sonuçlarına göğüs geren biriyim," dedi. "Uruguay halkına seslenmenin en doğrudan yolu budur. Bu sporda bu kadar acı çekeceğimi hiç hayal etmemiştim. Özellikle de harcadığım onca emek ve yaptığım hazırlıklar göz önüne alındığında.

    "Maçın sonunda, soyunma odasında arkadaşlar biraz sakinleştiğinde onlara şöyle dedim: ‘Bugün sıra bende… İyi bir Dünya Kupası geçirmedim’. Onlardan ve tüm Uruguaylılardan özür diledim, ancak artık çok geç.”

  • Seçkin bir uluslararası kariyerin acı bir sonu

    Muslera, bu hatanın kendisine verdiği duygusal yükü kabul etti ve kaleci olarak oynamanın iniş çıkışları üzerine düşüncelerini paylaştı. 40 yaşındaki oyuncu, bu pozisyonun bir an zafer getirebilirken bir an sonra kalp kırıklığına yol açabileceğini kabul etti.

    Muslera, “Şimdi en yakın arkadaşlarım ve ailemle birlikte olmak, gücümü toplamak ve ileriye bakmak zamanı, çünkü bu sporun özü budur ve bu pozisyonun (kaleci) da öyle,” diye ekledi. “Bazen size çok şey verir, ama bazen de elinizden alır. Başa çıkmam gerekenleri kabul ediyorum ve devam etmekten başka seçeneğim yok.”

  • Bielsa(C)Getty Images

    Uruguay, Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından yeniden yapılanma sürecine başladı

    Uruguay'ın elenmesi, kadrodaki birçok deneyimli oyuncunun uluslararası kariyerinin sonunu da getirebilir; Muslera için ise son büyük turnuva son derece hayal kırıcı bir şekilde sona erdi. Dikkatler artık Dünya Kupası'ndan erken elenmelerinin ardından takımın yeniden yapılandırılmasına yöneliyor. Ancak, kadronun yeniden yapılandırılması konusundaki zorluğun yanı sıra, bu başarısızlığın ardından Bielsa'nın geleceği de belirsizliğini koruyor.

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