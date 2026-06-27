Marcelo Bielsa, İspanya maçında yaptığı pahalı hatanın ardından kalecinin oyundan çıkarılmasını istediğini doğruladı; Fernando Muslera ise bunun bedelini ödeyecek

Maçtan sonra konuşan Bielsa, bu oyuncu değişikliğinin kendi kararı olmadığını açıkladı ve Muslera’nın ilk yarıdaki zorlu performansının ardından sahadan çıkmak istediğini doğruladı.

"Bu kararı [kaleciyi oyundan çıkarma kararını] ben vermedim, bu Muslera'nın kendi kararıydı," diye itiraf etti Bielsa.

Muslera daha sonra performansının tüm sorumluluğunu üstlendi ve hem takım arkadaşlarından hem de Uruguaylı taraftarlardan özür diledi.

Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Ben hiçbir zaman saklanan biri olmadım, her zaman sonuçlarına göğüs geren biriyim," dedi. "Uruguay halkına seslenmenin en doğrudan yolu budur. Bu sporda bu kadar acı çekeceğimi hiç hayal etmemiştim. Özellikle de harcadığım onca emek ve yaptığım hazırlıklar göz önüne alındığında.

"Maçın sonunda, soyunma odasında arkadaşlar biraz sakinleştiğinde onlara şöyle dedim: ‘Bugün sıra bende… İyi bir Dünya Kupası geçirmedim’. Onlardan ve tüm Uruguaylılardan özür diledim, ancak artık çok geç.”