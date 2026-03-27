Marcelo Bielsa, Elland Road'da yaşanan duygusal kovulma olayından bu yana dört yıldır neden Leeds'e dönmediğini açıklıyor
"El Loco"nun dönüşü
Bielsa’nın Birleşik Krallık’a dönüşü, Arjantinli teknik adamın Şubat 2022’den bu yana ülkede ilk kez teknik direktörlük yapması anlamına geliyor. 2018’de Leeds tarafından göreve getirilen Bielsa, 2020’de 93 puanla Championship’i kazanarak kulübün birinci ligden uzak kaldığı 16 yıllık sürgünü sonlandırmasıyla adını tarihe yazdırmıştı. Yüksek tempolu "Bielsa-ball" stili, Whites'ı Premier Lig'e döndükleri ilk sezonda şaşırtıcı bir şekilde dokuzuncu sıraya taşıdı. Ancak, 2022'nin başlarında savunmanın çöküşü - takımının sadece üç maçta 14 gol yemesine neden oldu - kovulmasına yol açtı. Tecrübeli teknik direktör, kulübün o dönemdeki zorlu durumu göz önüne alındığında bu kararın tamamen haklı olduğunu şimdi kabul ediyor.
Nostaljiye direnmek
Uruguay'ın İngiltere ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Bielsa, eski kulübüyle ilgili nadir görülen, duygusal bir iç dünyasını paylaştı. Şöyle açıkladı: "Nostalji duygusu yüzünden geri dönmedim. Bazen geri dönme isteğine direnmek zorundayız ve ben o nostalji duygusunu korumak istiyorum.
Leeds'te olmak bana en güzel anıları ve futbolun bana verdiği en güzel hediyelerden birini yaşattı. İngiliz futbolunun gerçek gücü, taraftarlar ve harika bir lig oluşturmak için taraftarların koşulsuz sevgisine dayanıyor. Taraftarların hissettikleri olmasaydı, bu İngiliz ligi bugünkü haliyle olmazdı. Benim için, Leeds'te dört yıl geçirdim.
“Ancak üç maçta takımım 14 gol yedi ve bunu atlatmak çok zor olurdu. (Kovulmamı) her zaman haklı buldum.”
O, “Leeds’in ligde kalmasını diliyorum çünkü onların yeri orası. Kulüp, ligde kalmalarını sağlayacak kaynaklara ve yeterince iyi futbolculara sahip bir kurum.” diye ekledi.
Kalite testi
Bielsa, İngiltere ile oynanacak maçı Uruguay kadrosu için hayati bir taktiksel barometre olarak görüyor ve en üst düzeydeki rakiplere karşı kendi futbol felsefesini sınama fırsatını heyecanla bekliyor.
Deneyimli teknik direktör şöyle açıkladı: "Her maç bir fırsattır. Elbette karşılaştığımız takımların kalitesinin farkındayım, ancak her zaman oynadığımız maçların bizden en iyisini talep etmesini tercih ederim. Ve dört ay önce oynanan bir maçı çevreleyen spekülasyonlar, kabul etmek zorunda kaldığım çok zorlu sonucun ötesinde... benim için en iyilerle oynamak her zaman heyecan vericidir."
Three Lions'ın sunduğu benzersiz zorluk hakkında da şunları söyledi: "İngiliz futbolunun tarihi ve oyuncularının yüzde 90'ının katıldığı rekabet türü göz önüne alındığında, bir İngiliz takımıyla rekabet etmek her zaman bizden en iyisini ortaya koymamızı gerektiren bir sınavdır."
Wembley ve ötesinde
Cuma günü Wembley'de oynanacak hazırlık maçının ardından Uruguay, Salı günü Torino'ya giderek Allianz Stadyumu'nda Cezayir ile karşılaşacak ve bu maç, 2026 Dünya Kupası başlamadan önceki son hazırlıklarını tamamlayacak. Bielsa'nın takımı, yaz aylarında düzenlenecek bu büyük turnuvada H Grubu'na çekildi; burada Suudi Arabistan ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak, ardından Yeşil Burun Adaları ve son olarak İspanya ile karşılaşacak.