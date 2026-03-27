Marcelo Bielsa, Elland Road'da yaşanan duygusal kovulma olayından bu yana dört yıldır neden Leeds'e dönmediğini açıklıyor

Uruguay'ın İngiltere ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Bielsa, eski kulübüyle ilgili nadir görülen, duygusal bir iç dünyasını paylaştı. Şöyle açıkladı: "Nostalji duygusu yüzünden geri dönmedim. Bazen geri dönme isteğine direnmek zorundayız ve ben o nostalji duygusunu korumak istiyorum.

Leeds'te olmak bana en güzel anıları ve futbolun bana verdiği en güzel hediyelerden birini yaşattı. İngiliz futbolunun gerçek gücü, taraftarlar ve harika bir lig oluşturmak için taraftarların koşulsuz sevgisine dayanıyor. Taraftarların hissettikleri olmasaydı, bu İngiliz ligi bugünkü haliyle olmazdı. Benim için, Leeds'te dört yıl geçirdim.

“Ancak üç maçta takımım 14 gol yedi ve bunu atlatmak çok zor olurdu. (Kovulmamı) her zaman haklı buldum.”

O, “Leeds’in ligde kalmasını diliyorum çünkü onların yeri orası. Kulüp, ligde kalmalarını sağlayacak kaynaklara ve yeterince iyi futbolculara sahip bir kurum.” diye ekledi.