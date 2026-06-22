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Donny Afroni

Çeviri:

"Marcelo Bielsa bize fair play'i öğretti!" - Yeşil Burun Adaları teknik direktörü, Uruguay ile oynanan Dünya Kupası beraberlik maçındaki kramp olayı sonrasında 'üzgün' kaldı

Dünya Kupası
Uruguay
M. Bielsa
Yeşil Burun Adaları
Bubista

Yeşil Burun Adaları milli takım teknik direktörü Bubista, takımının Uruguay ile 2-2 berabere kaldığı Dünya Kupası maçı sırasında yaşanan tartışmalı olayın ardından derin hayal kırıklığını dile getirdi. Bubista, Uruguay’ın sergilediği sporcu ruhundan yoksun davranışları eleştirdi ve Marcelo Bielsa’nın adil oyun konusundaki itibarını, hayal kırıklığının bir başka nedeni olarak gösterdi.

  • Uruguay’ın beraberlik golü üzerine tartışma çıktı

    Olay, ilk yarı bitmeden hemen önce, Kevin Pina’nın muhteşem bir serbest vuruşuyla Yeşil Burun Adaları’nın 1-0 önde olduğu sırada meydana geldi. Uruguaylı Federico Vinas, Yeşil Burun Adaları’lı oyuncunun krampını gidermek için bacağını tutarak Telmo Arcanjo’ya yardım ediyordu, ancak takımının atağının geliştiğini fark edince aniden bacağı bıraktı ve oyuna yeniden katıldı. Ardından Uruguay topu ceza sahasına gönderdi ve Maxi Araujo'nun golüyle skor eşitlendi.

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  • FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP

    Bubista, fair play konusunda çifte standardı ortaya koyuyor

    Bubista, Uruguaylı bir oyuncunun, kramp geçiren oyuncusuna yardım etmeyi bırakıp Güney Amerikalıların beraberlik golüne yol açan atağa katılması üzerine “üzüldü”. Bu olay sırasında sergilendiğini düşündüğü sportmenlik eksikliği karşısında gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğradı.

    "Bu durum beni üzdü çünkü Bielsa bize fair play'i öğretti. Bu, onun basın toplantılarında da, takımlarının oynadığı maçlarda da görülüyor. Fair play'in ne olduğunu onun tavrından öğrendik," dedi Yeşil Burun Adaları teknik direktörü maçın bitiminden sonra. "Sinir bozucu bir durumdu, ama bu oyunun bir parçası ve takımla birlikte büyümenin bir parçası."

  • Bu durumun herhangi bir takımın başına gelebileceğini kabul etmek

    Bubista, beraberlik golünde kendi takımının sorumluluğu üzerine de değerlendirmede bulundu. Şöyle ekledi: "O durumu önlemek için bir şeyler yapabilirdik, topu saha dışına atabilirdik, ancak işleri kendi tarzımızda yapmaya çalışıyoruz. Oyuncuların bazen baskı hissetmesi de doğal bir durum ve bunu Uruguay takımı için de söyleyebiliriz. Yaşadıklarımızdan ancak ders çıkarabiliriz."

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    Yeşil Burun Adaları ve Uruguay için hayati önem taşıyan karşılaşma

    Yeşil Burun Adaları için bu eşleşme, H Grubu’nda kendi seviyesinin üzerinde performans sergilemeye devam ederken dünya sahnesinde bir kez daha etkileyici bir gösteri anlamına geliyor. Takım, eleme turlarına kalarak tarih yazmayı hedefleyerek Houston’da Suudi Arabistan ile son maçını oynayacak. Öte yandan Uruguay, Euro 2024 şampiyonu İspanya ile oynayacağı son grup maçı öncesinde büyük bir baskı altında bulunuyor.

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Suudi Arabistan
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