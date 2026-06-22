AFP
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"Marcelo Bielsa bize fair play'i öğretti!" - Yeşil Burun Adaları teknik direktörü, Uruguay ile oynanan Dünya Kupası beraberlik maçındaki kramp olayı sonrasında 'üzgün' kaldı
Uruguay’ın beraberlik golü üzerine tartışma çıktı
Olay, ilk yarı bitmeden hemen önce, Kevin Pina’nın muhteşem bir serbest vuruşuyla Yeşil Burun Adaları’nın 1-0 önde olduğu sırada meydana geldi. Uruguaylı Federico Vinas, Yeşil Burun Adaları’lı oyuncunun krampını gidermek için bacağını tutarak Telmo Arcanjo’ya yardım ediyordu, ancak takımının atağının geliştiğini fark edince aniden bacağı bıraktı ve oyuna yeniden katıldı. Ardından Uruguay topu ceza sahasına gönderdi ve Maxi Araujo'nun golüyle skor eşitlendi.
- AFP
Bubista, fair play konusunda çifte standardı ortaya koyuyor
Bubista, Uruguaylı bir oyuncunun, kramp geçiren oyuncusuna yardım etmeyi bırakıp Güney Amerikalıların beraberlik golüne yol açan atağa katılması üzerine “üzüldü”. Bu olay sırasında sergilendiğini düşündüğü sportmenlik eksikliği karşısında gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğradı.
"Bu durum beni üzdü çünkü Bielsa bize fair play'i öğretti. Bu, onun basın toplantılarında da, takımlarının oynadığı maçlarda da görülüyor. Fair play'in ne olduğunu onun tavrından öğrendik," dedi Yeşil Burun Adaları teknik direktörü maçın bitiminden sonra. "Sinir bozucu bir durumdu, ama bu oyunun bir parçası ve takımla birlikte büyümenin bir parçası."
Bu durumun herhangi bir takımın başına gelebileceğini kabul etmek
Bubista, beraberlik golünde kendi takımının sorumluluğu üzerine de değerlendirmede bulundu. Şöyle ekledi: "O durumu önlemek için bir şeyler yapabilirdik, topu saha dışına atabilirdik, ancak işleri kendi tarzımızda yapmaya çalışıyoruz. Oyuncuların bazen baskı hissetmesi de doğal bir durum ve bunu Uruguay takımı için de söyleyebiliriz. Yaşadıklarımızdan ancak ders çıkarabiliriz."
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Yeşil Burun Adaları ve Uruguay için hayati önem taşıyan karşılaşma
Yeşil Burun Adaları için bu eşleşme, H Grubu’nda kendi seviyesinin üzerinde performans sergilemeye devam ederken dünya sahnesinde bir kez daha etkileyici bir gösteri anlamına geliyor. Takım, eleme turlarına kalarak tarih yazmayı hedefleyerek Houston’da Suudi Arabistan ile son maçını oynayacak. Öte yandan Uruguay, Euro 2024 şampiyonu İspanya ile oynayacağı son grup maçı öncesinde büyük bir baskı altında bulunuyor.