Bubista, Uruguaylı bir oyuncunun, kramp geçiren oyuncusuna yardım etmeyi bırakıp Güney Amerikalıların beraberlik golüne yol açan atağa katılması üzerine “üzüldü”. Bu olay sırasında sergilendiğini düşündüğü sportmenlik eksikliği karşısında gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğradı.

"Bu durum beni üzdü çünkü Bielsa bize fair play'i öğretti. Bu, onun basın toplantılarında da, takımlarının oynadığı maçlarda da görülüyor. Fair play'in ne olduğunu onun tavrından öğrendik," dedi Yeşil Burun Adaları teknik direktörü maçın bitiminden sonra. "Sinir bozucu bir durumdu, ama bu oyunun bir parçası ve takımla birlikte büyümenin bir parçası."