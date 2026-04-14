Getty
Çeviri:
Marcel Desailly, Chelsea yönetimine genç oyuncuları transfer etmeyi bırakması çağrısında bulunurken, kulübün kilit pozisyonlarda ÜÇ yeni transfer yapması tavsiye edildi
Rosenior hakkında sorular sorulurken Maresca kupaları getirdi
Batı Londra’da Todd Boehly’nin liderliğindeki yönetim altında, anlık başarıdan ziyade Chelsea’yi uzun vadede rekabetçi hale getirmeyi amaçlayan kapsamlı yatırımlara büyük miktarda para harcanmıştır.
Bu yaklaşım, 2024-25 sezonunda Enzo Maresca'nın Conference League ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanılmasıyla büyük bir başarıya ulaştı, ancak bu sezon Blues yüksek viteslerden çıkıp geri vitese geçti.
Takım, FA Cup yarı finallerine ulaştı ve Wembley'de Leeds ile karşılaşacak, ancak Liam Rosenior, Carabao Cup'ta yarı finalde, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında ise çeyrek finalde hayal kırıklığı yaşadı. Maresca'nın halefi olarak göreve başladıktan sadece 21 maç sonra, geleceği hakkında sorular sorulmaya başlandı.
- Getty
Chelsea, bir sonraki transfer döneminde hangi pozisyonlarda takviye yapmalı?
1998 ile 2004 yılları arasında altı sezon boyunca Stamford Bridge'de forma giyen eski Chelsea kaptanı Desailly, kulübün transfer stratejisinde değişiklikler yapılması gerektiğine inanıyor. talkSPORT Bet Online Slots'un izniyle GOAL'a özel bir röportaj veren Dünya Kupası şampiyonu Fransız oyuncu, Chelsea'nin nasıl ve hangi alanlarda iyileştirme yapması gerektiği sorulduğunda şunları söyledi: "Kaleciden daha önce, öncelikle yeni bir kaleci alacaklarsa, güven veren deneyimli bir kaleci almalılar - bize güven lazım.
“Ve sadece kaleciyle de kalmamalı, deneyimli bir stoper ve [Enzo] Fernandez'e yardımcı olacak deneyimli bir forvet de lazım – ki bence o, kadromuzdaki tek deneyimli oyuncu. [Reece] James fena değil ama inişli çıkışlı, anladınız mı?
“Geçen sezon iyi iş çıkardılar, inanılmaz bir sezondu, ama kadromuzdaki genç, yetenekli oyuncularla eşleşecek dört deneyimli oyuncuya ihtiyaçları var. [Pedro] Neto deneyimli, Estevao da çok iyi bir oyuncu. [Cole] Palmer, kalır ya da gider, sorun değil, ama şüpheye yer yok. Ama etraflarında kimler var? Onlar doğuştan lider değiller.
“Yeni dönem, modern futbol projesi için beş ya da altı yıllık Premier Lig tecrübesi gerekiyor. Onlarda bu yok, genç oyuncular. [Moises] Caicedo, geçen yıl harika bir sezon geçirdi, ama bu yıl formda değil. Neden formda değil? Çünkü deneyimli bir oyuncu olan Fernandez onun yanında değil. James bazen orta sahada oynuyor, ama ileriye çıkıyor. Yani yalnız bırakılıyor.
“Her hattı deneyimli oyuncularla çevrelemeleri gerekiyor. Bu, teknik direktöre taktiksel düzenini kurmak için daha fazla seçenek sunacaktır. Elinde sadece genç oyuncular var.”
Chelsea'nin transfer stratejisini değiştirmesi gerektiği yönünde çağrılar yapıldı
Desailly, Chelsea’nin kadro oluşturma konusundaki yaklaşımını yeniden gözden geçirmesiyle ilgili olarak şunları ekledi: “Dört yıl önce, [Mauricio] Pochettino’nun bu oyuncuları zamanla geliştirmesi için genç oyuncular satın alacakları bir projeye sahiptiler; her ne kadar çok pahalıya alsalar da. Bunu umursamıyorlar çünkü elde edecekleri başarıya bağlı olarak değerleri artacak.
“Geçen yıl durum böyleydi. Bu, yaptıkları şeyin o kadar da aptalca olmadığına dair onlara inanç verdi. Chelsea'nin tamamen deli olduğunu, o fiyata neden oyuncu aldıklarını soran insanlar vardı. Ancak geçen sezon işler karıştı.
“Şimdi, o kadar yetenekli ve genç oyuncularla devam edebilecekleri inancını sürdürerek bir hata yaptılar. Bu yeterli değil.”
- Getty
Rosenior'un şu anda emrinde bulunan oyunculara -ve bazıları çoktan takımdan ayrılmış olsa da- milyarlarca sterlin harcanan Chelsea, Cumartesi günü Manchester United'ı ağırlayarak sahalara geri dönecek. Rosenior'un Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanması ve şüphecileri susturması için bu maçta galibiyet hayati önem taşıyor; bu sayede 2026 yaz transfer döneminde daha fazla para harcayabilecektir.