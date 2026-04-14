Marcel Desailly, Chelsea yönetimine genç oyuncuları transfer etmeyi bırakması çağrısında bulunurken, kulübün kilit pozisyonlarda ÜÇ yeni transfer yapması tavsiye edildi

1998 ile 2004 yılları arasında altı sezon boyunca Stamford Bridge'de forma giyen eski Chelsea kaptanı Desailly, kulübün transfer stratejisinde değişiklikler yapılması gerektiğine inanıyor. talkSPORT Bet Online Slots'un izniyle GOAL'a özel bir röportaj veren Dünya Kupası şampiyonu Fransız oyuncu, Chelsea'nin nasıl ve hangi alanlarda iyileştirme yapması gerektiği sorulduğunda şunları söyledi: "Kaleciden daha önce, öncelikle yeni bir kaleci alacaklarsa, güven veren deneyimli bir kaleci almalılar - bize güven lazım.

“Ve sadece kaleciyle de kalmamalı, deneyimli bir stoper ve [Enzo] Fernandez'e yardımcı olacak deneyimli bir forvet de lazım – ki bence o, kadromuzdaki tek deneyimli oyuncu. [Reece] James fena değil ama inişli çıkışlı, anladınız mı?

“Geçen sezon iyi iş çıkardılar, inanılmaz bir sezondu, ama kadromuzdaki genç, yetenekli oyuncularla eşleşecek dört deneyimli oyuncuya ihtiyaçları var. [Pedro] Neto deneyimli, Estevao da çok iyi bir oyuncu. [Cole] Palmer, kalır ya da gider, sorun değil, ama şüpheye yer yok. Ama etraflarında kimler var? Onlar doğuştan lider değiller.

“Yeni dönem, modern futbol projesi için beş ya da altı yıllık Premier Lig tecrübesi gerekiyor. Onlarda bu yok, genç oyuncular. [Moises] Caicedo, geçen yıl harika bir sezon geçirdi, ama bu yıl formda değil. Neden formda değil? Çünkü deneyimli bir oyuncu olan Fernandez onun yanında değil. James bazen orta sahada oynuyor, ama ileriye çıkıyor. Yani yalnız bırakılıyor.

“Her hattı deneyimli oyuncularla çevrelemeleri gerekiyor. Bu, teknik direktöre taktiksel düzenini kurmak için daha fazla seçenek sunacaktır. Elinde sadece genç oyuncular var.”