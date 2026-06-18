Marca - Real Madrid, Michael Olise için ciddi adımlar atıyor ve 220 milyon avroluk dev bir teklif hazırlıyor

Sadece 45 dakikaya yetti; bu süre içinde hem Senegal savunmasını alt üst etti hem de o ana kadar sönük kalan Fransa milli takımının performansını bir anda değiştirdi. Bleus’un Mané ve arkadaşlarına karşı attığı ilk gol için muhteşem bir asist yapan ve bir dizi nefes kesici hamle sergileyen Micheal Olise, bugün Didier Deschamps’ın çalıştırdığı milli takımın manşet adamı. Hatta, maçı iki golle sonuçlandıran ve gelecekte başka bir formayla onun takım arkadaşı olabilecek Kylian Mbappé’den bile daha fazla. Nitekim Marca’ya göre Real Madrid, patlama yaparak başladığı transfer sezonunun “pastasının üstüne konacak kiraz” olarak Bayern Münih’in bu fenomenini kadrosuna katma fikrinden henüz vazgeçmiş değil.



