Sadece 45 dakikaya yetti; bu süre içinde hem Senegal savunmasını alt üst etti hem de o ana kadar sönük kalan Fransa milli takımının performansını bir anda değiştirdi. Bleus’un Mané ve arkadaşlarına karşı attığı ilk gol için muhteşem bir asist yapan ve bir dizi nefes kesici hamle sergileyen Micheal Olise, bugün Didier Deschamps’ın çalıştırdığı milli takımın manşet adamı. Hatta, maçı iki golle sonuçlandıran ve gelecekte başka bir formayla onun takım arkadaşı olabilecek Kylian Mbappé’den bile daha fazla. Nitekim Marca’ya göre Real Madrid, patlama yaparak başladığı transfer sezonunun “pastasının üstüne konacak kiraz” olarak Bayern Münih’in bu fenomenini kadrosuna katma fikrinden henüz vazgeçmiş değil.
Çeviri:
Marca - Real Madrid, Michael Olise için ciddi adımlar atıyor ve 220 milyon avroluk dev bir teklif hazırlıyor
BAYERN, SAVUNMA DUVARI KURUYOR
Yeniden seçilme kampanyası sırasında Florentino Perez, rakibi Enrique Riquelme’yi kesin olarak alt etmek için Avrupa futbolunun en iyi oyuncularından birine 150 milyon avroluk bir teklifte bulunacağına dair söz vermişti. Çeşitli ipuçları ve Real Madrid'in başkanı tarafından çizilen profil, gerçekten de Almanya'ya ve Bundesliga şampiyonu kulübe yöneldi; ancak kulüp, üst düzey yetkilileri aracılığıyla Olise için her türlü müzakereye kesinlikle karşı olduklarını ve özellikle de sezon boyunca 52 maçta 22 gol ve 31 asist kaydeden bir oyuncu için bu rakamın yetersiz olduğunu hemen açıkça belirtti.
FLORENTINO, GALAKTİK BİR TRANSFER İSTİYOR
Marca’ya göre Florentino Pérez, Bayern Münih’in ilk reddiyle yetinmek niyetinde değil ve özellikle de ilke meselesi olduğu için, adeta bir takıntıya dönüşme riski taşıyan bu transfer için yeniden harekete geçmeye hazır. José Mourinho’yu son kez Real Madrid’in teknik direktörlüğüne getirdikten 14 yıl sonra, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries ve Bernardo Silva’nın transferlerini tamamladıktan sonra, “Blancos”un başkanı, iki çok kötü sezonun ardından coşkuyu yeniden alevlendirmek için hâlâ klasik bir “galaktik” transferin peşinde. Ve hayalini gerçekleştirmek için, Bavyeralı ekibin ördüğü duvarı yıkmak uğruna 220 milyon avro civarında bir meblağı masaya koymaya hazır.
OLISE TRANSFERİ İÇİN İKİ OYUNCU SATIŞI
Real Madrid gibi dev bir kulüp için bile rekor niteliğinde olan bu devasa yatırım, belirli mali dengeleri korumak için epey fedakârlık gerektirecek. Yine Marca’ya göre, takımdan ayrılması en olası iki isim, geçen Mayıs ayında kavgaya dönüşen şiddetli tartışmanın iki başrol oyuncusu olan Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde. Chelsea’de forma giyen Arjantinli Enzo Fernandez’e de ilgi gösterilmesi nedeniyle, Olise transferini finanse edebilmek için orta sahadan en az bir üst düzey oyuncunun ayrılması gündeme geldi.