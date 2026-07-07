Marca: İmam Aşur… Taç giymemiş bir prens, Mısır’ı Dünya Kupası’nda tarih yazmaya götürüyor

Mısır milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi ve Arjantin milli takımıyla merakla beklenen bir karşılaşmaya çıkacak; Bu, Avustralya milli takımını penaltı atışlarında eledikten sonra gerçekleşti. Yıldız oyuncu Muhammed Salah’ın gol yağmuruna sahne olmayan bu karşılaşmada, İmam Aşur, Firavunlar ordusunun taçsız prensi olarak öne çıktı.
İspanyol “Marca” gazetesi, 1998 yılında Senblawein’de doğan ve 2019 yılında 23 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyon olan İmam Aşur’un, Mısır’ın en umut verici yeteneklerinden biri olarak büyüdüğünü belirtti. Aşur, profesyonel kariyerine Ghazl El Mahalla’da başladı, Bir sezon Haras El-Hodoud'a kiralandıktan sonra Zamalek'e transfer oldu ve bu takımla 2021 ve 2022 yıllarında iki kez Mısır Ligi şampiyonluğu, 2019 ve 2021 yıllarında iki kez Mısır Kupası şampiyonluğu, 2020'de Mısır Süper Kupası'nı kazandı. Ardından Ocak 2023'te yaklaşık üç milyon avro karşılığında Danimarka'nın Midtjylland kulübüne transfer oldu.