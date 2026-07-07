Marca: İmam Aşur… Taç giymemiş bir prens, Mısır’ı Dünya Kupası’nda tarih yazmaya götürüyor

Gazete, Mısırlı yıldızın Avrupa'daki deneyiminin, çalışma izninin alınmasındaki gecikme nedeniyle bazı engellerle başladığını belirtti. Imam Ashour o dönemde şöyle demişti: "Takımla antrenman yapabilmek için bu kadar uzun süre beklemek zorunda kalmak hiç de kolay değildi."

Avrupa Ligi’nde Sporting Lizbon’a karşı bir gol atarak ve bu başarıyı Viborg karşısında da tekrarlayarak umut verici bir başlangıç yapsa da, uyum sağlamakta büyük zorluklar yaşadı ve sadece 6 ay sonra Al-Ahly’nin kapısından Mısır’a geri döndü.

Middelland kulübünün eski teknik direktörü ve oyuncuyla sözleşme imzalandıktan birkaç hafta sonra görevden alınan İspanyol Albert Capillas, İmam Ashour’a Danimarka’da destek olmak istediği için onun durumu hakkında endişeli olduğunu vurguladı. Capillas şöyle dedi: “Ayrıldığımda İmam için endişeliydim çünkü Danimarka’da yardıma ihtiyacı vardı. Başarıya olan açlığını biliyordum, bunu gözlerinde görebiliyordum, ancak burada yaşamak çok zordu ve bu durum, başka bir ülkeden gelen ve tamamen farklı bir yaşam tarzına sahip bir oyuncu üzerinde büyük bir etki yarattı.”