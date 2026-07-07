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Marca: İmam Aşur… Taç giymemiş bir prens, Mısır’ı Dünya Kupası’nda tarih yazmaya götürüyor

E. Ashour
M. Salah
Mısır
Arjantin
Al Ahly SC
Zamalek SC
Dünya Kupası
Mısır
Arjantin

Büyük bir parlaklık

Mısır milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi ve Arjantin milli takımıyla merakla beklenen bir karşılaşmaya çıkacak; Bu, Avustralya milli takımını penaltı atışlarında eledikten sonra gerçekleşti. Yıldız oyuncu Muhammed Salah’ın gol yağmuruna sahne olmayan bu karşılaşmada, İmam Aşur, Firavunlar ordusunun taçsız prensi olarak öne çıktı.

İspanyol “Marca” gazetesi, 1998 yılında Senblawein’de doğan ve 2019 yılında 23 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyon olan İmam Aşur’un, Mısır’ın en umut verici yeteneklerinden biri olarak büyüdüğünü belirtti. Aşur, profesyonel kariyerine Ghazl El Mahalla’da başladı, Bir sezon Haras El-Hodoud'a kiralandıktan sonra Zamalek'e transfer oldu ve bu takımla 2021 ve 2022 yıllarında iki kez Mısır Ligi şampiyonluğu, 2019 ve 2021 yıllarında iki kez Mısır Kupası şampiyonluğu, 2020'de Mısır Süper Kupası'nı kazandı. Ardından Ocak 2023'te yaklaşık üç milyon avro karşılığında Danimarka'nın Midtjylland kulübüne transfer oldu.

  • Kısa süreli profesyonel deneyim

    Gazete, Mısırlı yıldızın Avrupa'daki deneyiminin, çalışma izninin alınmasındaki gecikme nedeniyle bazı engellerle başladığını belirtti. Imam Ashour o dönemde şöyle demişti: "Takımla antrenman yapabilmek için bu kadar uzun süre beklemek zorunda kalmak hiç de kolay değildi."

    Avrupa Ligi’nde Sporting Lizbon’a karşı bir gol atarak ve bu başarıyı Viborg karşısında da tekrarlayarak umut verici bir başlangıç yapsa da, uyum sağlamakta büyük zorluklar yaşadı ve sadece 6 ay sonra Al-Ahly’nin kapısından Mısır’a geri döndü.

    Middelland kulübünün eski teknik direktörü ve oyuncuyla sözleşme imzalandıktan birkaç hafta sonra görevden alınan İspanyol Albert Capillas, İmam Ashour’a Danimarka’da destek olmak istediği için onun durumu hakkında endişeli olduğunu vurguladı. Capillas şöyle dedi: “Ayrıldığımda İmam için endişeliydim çünkü Danimarka’da yardıma ihtiyacı vardı. Başarıya olan açlığını biliyordum, bunu gözlerinde görebiliyordum, ancak burada yaşamak çok zordu ve bu durum, başka bir ülkeden gelen ve tamamen farklı bir yaşam tarzına sahip bir oyuncu üzerinde büyük bir etki yarattı.”

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  • Al-Ahli Dönemi

    İmam Aşur’un kariyeri, tam anlamıyla rahatlığını bulduğu Al-Ahly’ye katıldıktan sonra büyük bir istikrar kazandı. Oyuncu, bu takımda oynamaktan duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: “Burada oynamaktan gurur duyuyorum ve taraftarlarla ilişkilerim mükemmel. Son üç yıl boyunca elimden gelenin en iyisini yaptım; bu seyirci de bunu hak ediyor.”

    Mısırlı yıldız, Al-Ahly formasıyla birçok şampiyonluk kazandı. Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra, 2024-2025 sezonunda gol kralı olduğu iki Mısır Ligi şampiyonluğu, bir Mısır Kupası şampiyonluğu ve iki yerel Süper Kupa şampiyonluğu elde etti. Bu başarılara rağmen, Ashour zor anlar da yaşadı. Mart 2025’te teknik direktör Hossam Hassan’ın “sakatlık iddiası” gerekçesiyle aldığı karar sonucu Mısır Milli Takımı kampından dışlandı, Birkaç ay sonra ise Kulüpler Dünya Kupası’nın açılış maçında ABD’li Inter Miami karşısında köprücük kemiği kırıldı ve bu nedenle turnuvanın geri kalan maçlarında forma giyemedi.

    Uluslararası orta saha oyuncusu, Afrika Uluslar Kupası öncesinde cezasının kaldırılmasının ardından Firavunlar’ın kadrosuna geri döndü; eleme turlarında ilk 11’de yer alması ve Fildişi Sahili karşısında iki golün hazırlayıcısı olması, takımın çeyrek finale yükselmesinde kilit rol oynadı. Şu anki Dünya Kupası finallerinde ise Ashour, Mısır milli takımının performansının temel dayanağı konumunda. Oyuncu bu katılımıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu, gerçeğe dönüşen bir rüya. Umudum, halkımızı gururlandırmak.”

  • Firavunlar'da önemli bir rol

    Al-Ahly’nin yıldızı, sahte kanat olarak oynasa da Mısır Milli Takımı’nın hücum hattını son derece verimli bir şekilde yönetiyor; Muhammed Salah, Ömer Marmuş ve takım arkadaşlarının rollerini etkinleştirme görevini üstleniyor ve topu elinde tutma ve oyunun ritmini belirleme konusundaki üstün yeteneğiyle öne çıkıyor. İstatistiklere göre, Mısır milli takımında topu almak için en fazla hareket eden oyuncu (214 hareket) ve rakip sahada en fazla başarılı pas yapan ikinci oyuncu (117 pas) olarak öne çıkıyor.

    Ayrıca Ashour, 7 başarılı çelme ile çelme sayısında üçüncü sırada yer alırken, son üçte bir sahada yaptığı 66 pasla da üçüncü sırada bulunuyor. Savunma görevlerini de ihmal etmeyen Ashour, 22 top kazanımıyla milli takımda bu alanda birinci sırada yer alırken, 15 kez top geri kazanımıyla üçüncü sırada bulunuyor.

    Dünya Kupası maçları, İmam Ashour’un olağanüstü golcü yeteneklerine ve güçlü şutlarına sahip olduğunu ortaya koydu. Bunu, kaleci Thibaut Courtois’nın kalesine attığı golle kanıtlayarak, 30 maçın ardından Mısır milli takımıyla ilk uluslararası golünü kaydetti. Maçın ardından şunları söyledi: “Çok duygusal ve etkileyici bir duyguydu.”

    Oyuncu, Avustralya milli takımı karşısında kafayla attığı golle de parlamaya devam etti; bu gol, Firavunlar’ın Dünya Kupası eleme turlarındaki ilk golüydü.

    Yıldız oyuncu Muhammed Salah, son maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı; ancak gözlemciler, maç boyunca sahanın her yerinde bulunan ve 12,5 kilometre koşan, 102 kez topa dokunan İmam Aşur’un kilit rolünün olmadığı bir senaryoda, Mısır milli takımının tarihi bir şekilde ikinci tura yükselmesini hayal etmenin zor olduğunu vurguluyorlar. 75 pas denemesinden 68’ini başarıyla tamamlayarak, uzun süredir Mısır futbolunun “taçsız prensi” olarak anılsa da, daha yüksek seviyelere hazır olduğunu kanıtladı.

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