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Chelsea FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Marc Guiu'da öncelik Napoli: Oyuncuyla anlaşma sağlandı, Chelsea ile görüşmeler sürüyor

SSC Napoli
Transfers
M. Guiu

Allegri’ye yeni bir forvet kazandırmak için yoğun görüşmeler sürüyor

Marc Guiu, Napoli’yi seçti. Bonservisi şu anda Chelsea’de bulunan 2006 doğumlu İspanyol forvet, İspanya’dan gelen teklifleri ikinci plana atarak Napoli’yi ilk tercih olarak görüyor. Bunu aktaran isim ise, transfer görüşmelerindeki son durumu ve genç santrforun isteğini paylaşan Fabrizio Romano oldu.


Kişisel şartlar cephesinde ise tablo şimdiden oldukça net görünüyor: Guiu, Napoli ile anlaşmaya vardı ve takıma transfer olmaya hazır olduğunu bildirdi. Bu da, özellikle diğer kulüplerin ilgisi ve piyasadaki alternatifler düşünüldüğünde, oyuncu yarışında önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.


  • Napoli-Chelsea görüşmeleri

    Ancak kulüpler arasında hâlâ anlaşma sağlanması gerekiyor. Napoli ile Chelsea, forvetin bonservisi için şu anda görüşmelerini sürdürüyor ve rakamın 15 milyon euronun üzerine çıkması bekleniyor. Ancak Chelsea’nin belirlediği değerleme daha yüksek: İngiliz ekibi, oyuncunun ayrılığına izin vermek için 25 milyon euro talep ediyor.


    Bu nedenle ekonomik fark henüz tamamen kapanmış değil, ancak iki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Anlaşmanın sonuçlanmasını daha da zorlaştıran bir diğer unsur da Chelsea’nin net talebi: Fabrizio Romano’ya göre, İngiliz kulübü, Guiu’nun gelecekteki satışından pay almasını sağlayacak bir sonraki satış maddesini anlaşmaya eklemek istiyor; böylece forvetin ileride başka bir kulübe transfer olması halinde ekonomik bir payını korumayı amaçlıyor.


    Napoli ise kendi cephesinde doğru formülü bulup transferi tamamlamak için çalışmayı sürdürüyor. Oyuncunun isteği Napoli açısından önemli bir avantaj oluşturuyor, ancak değerleme ve olası transferin şartları konusunda Chelsea ile nihai bir anlaşmaya varılması gerekecek.


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