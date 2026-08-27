Ancak kulüpler arasında hâlâ anlaşma sağlanması gerekiyor. Napoli ile Chelsea, forvetin bonservisi için şu anda görüşmelerini sürdürüyor ve rakamın 15 milyon euronun üzerine çıkması bekleniyor. Ancak Chelsea’nin belirlediği değerleme daha yüksek: İngiliz ekibi, oyuncunun ayrılığına izin vermek için 25 milyon euro talep ediyor.





Bu nedenle ekonomik fark henüz tamamen kapanmış değil, ancak iki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Anlaşmanın sonuçlanmasını daha da zorlaştıran bir diğer unsur da Chelsea’nin net talebi: Fabrizio Romano’ya göre, İngiliz kulübü, Guiu’nun gelecekteki satışından pay almasını sağlayacak bir sonraki satış maddesini anlaşmaya eklemek istiyor; böylece forvetin ileride başka bir kulübe transfer olması halinde ekonomik bir payını korumayı amaçlıyor.





Napoli ise kendi cephesinde doğru formülü bulup transferi tamamlamak için çalışmayı sürdürüyor. Oyuncunun isteği Napoli açısından önemli bir avantaj oluşturuyor, ancak değerleme ve olası transferin şartları konusunda Chelsea ile nihai bir anlaşmaya varılması gerekecek.



