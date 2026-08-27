Marc Guiu, Napoli’yi seçti. Bonservisi şu anda Chelsea’de bulunan 2006 doğumlu İspanyol forvet, İspanya’dan gelen teklifleri ikinci plana atarak Napoli’yi ilk tercih olarak görüyor. Bunu aktaran isim ise, transfer görüşmelerindeki son durumu ve genç santrforun isteğini paylaşan Fabrizio Romano oldu.
Kişisel şartlar cephesinde ise tablo şimdiden oldukça net görünüyor: Guiu, Napoli ile anlaşmaya vardı ve takıma transfer olmaya hazır olduğunu bildirdi. Bu da, özellikle diğer kulüplerin ilgisi ve piyasadaki alternatifler düşünüldüğünde, oyuncu yarışında önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.