Marc Guehi, ne yapıyorsun?! Manchester City'nin savunma oyuncusunun feci hatası, Thierno Barry'nin başlangıçta ofsayt pozisyonunda yakalanmasının ardından Everton'a hayati bir beraberlik golü kazandırdı
Guehi'nin çılgın hamlesi Everton'ın yeniden canlanmasına yol açtı
City, Arsenal’i yakalamak için hayati öneme sahip üç puanı rahatça alacağa benziyordu ki, Guehi’nin bir anlık dikkatsizliği maçın gidişatını tamamen değiştirdi.
Jeremy Doku muhteşem bir vuruşla skoru açtıktan sonra, Guehi 68. dakikada Thierno Barry'ye beraberlik golünü hediye eden feci bir hata yaptı, ancak Toffees forveti bu pozisyonda ofsayt pozisyonundaydı. Bu hata, daha önce top hakimiyetinde sakin görünen konuk takımı tamamen sarsmıştı.
Bu hata, City'nin savunma hattına da bulaştı ve Everton aniden ikinci bir rüzgar yakaladı. Sadece beş dakika sonra, Jake O'Brien en yükseğe çıkarak kafayla ev sahibi takımı öne geçirdi ve Pep Guardiola'yı saha kenarında şaşkın bir şekilde bıraktı. 1-0'lık üstünlük göz açıp kapayıncaya kadar geriye düşmeye dönüştüğünde, deplasman takımının yedek kulübesindeki inanamama havası hissedilir derecede belirgindi ve bu durum şampiyonluk yarışının gidişatını temelden değiştirdi.
Barry iki gol atarken City çöktü
Drama bununla da bitmedi; Everton, Barry’nin ikinci golüyle skoru 3-1’e çıkararak büyük bir sürpriz yaptı. Toffees, City’nin üst üste dördüncü şampiyonluk umutlarını sona erdiriyor gibi görünürken stadyum coşkuya boğuldu.
Üç golün ardından City'nin pes etmeyen ruhu sonunda ortaya çıktı. Büyük maçların adamı Erling Haaland, Barry'nin ikinci golünden sadece birkaç dakika sonra topu ağlara göndererek umut ışığı yaktı.
Bu gol, ev sahibi taraftarları susturdu ve ayrılmaya başlayan birçok taraftarın, bu inişli çıkışlı maçta başka bir sürprizin kaçınılmaz olduğunu hissederek hızla koltuklarına dönmelerine neden oldu.
Doku bir puanı kurtardı ama şampiyonluk avantajı azaldı
Zaman daralırken ve şampiyonluk yarışı elinden kayıp gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalan City, tüm gücüyle hücuma yüklendi. Bu baskı, maçın son dakikalarında meyvesini verdi; Doku, ikinci muhteşem şutunu üst köşeye göndererek Guardiola’nın takımına son anda bir umut ışığı tuttu.
Bu gol, City'ye tek bir puan kazandırsa da, sonuç City'yi Arsenal'in 5 puan gerisinde ve bir maç eksiğiyle bıraktı, bu da hata payını neredeyse sıfıra indirdi.
City, Crystal Palace'a karşı oynayacağı maçı kazanıp kalan tüm maçlarda galip gelse bile, şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için Arsenal'in West Ham, Burnley ve Crystal Palace ile oynayacağı son üç maçtan en az birinde puan kaybetmesi gerekiyor.
Everton, Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmeye çok yakın
Bu sonuç, Everton'ı Avrupa kupalarına katılma şansına bir adım daha yaklaştırsa da, takım iki gol üstünlüğünü koruyamamış olmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. 3-3 biten bu heyecan verici maçın düdüğü çaldığında, Premier Lig'deki durum her zamanki gibi öngörülemezliğini korudu; Guehi'nin maçın başlarında yaptığı hata, sezonun son haftalarına doğru en çok konuşulan konular arasında yerini alacak gibi görünüyor.