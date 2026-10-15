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Marc Guehi, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında yaşadığı çöküş sırasında yeterince agresif olmadığını kabul etti
Manchester City'nin ilk yarıdaki sorunları gözler önüne serildi
Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde bulduğu fırsatları iyi değerlendiren PSG karşısında beklenmedik bir yenilgi alarak zor bir gece geçirdi. Desire Doue, Ousmane Dembele ve Vitinha’nın golleriyle konuk ekip devre arasına büyük bir üstünlükle girdi ve Enzo Maresca’nın ekibini zorlu bir duruma düşürdü. Fransız devi, hızlı hücumlarına karşı koymakta zorlanan ve kararsız bir görüntü sergileyen City savunmasından yararlanarak ilk 45 dakikaya hâkim oldu.
Son düdüğün ardından konuşan Guehi, takımın maçın başındaki eksiklerini açıkça dile getirdi. Guéhi, City Studios röportajında, “İlk yarıda, ilk iki golde ben de dâhil olmak üzere çok daha iyisini yapmamız gerekiyor” dedi. Guehi, PSG’nin devre arasına kadar oyunu neden bu kadar kontrol edebildiğini açıklarken iki Avrupa devinin ortaya koyduğu mücadele gücü arasındaki farka işaret etti. Savunma oyuncusu, “Sanırım biraz daha agresiflerdi ve ilk yarıda çok sayıda bire bir mücadele kazandılar. Bu da onlara golleri atabilecekleri zemini hazırladı” ifadelerini kullandı.
- AFP
Guehi ikinci yarıdaki gelişime dikkat çekti
İkinci yarıda hücum futbolu hız kesmedi. İki takım, yüksek tempoda geçen 90 dakika boyunca toplam 42 şut çekti. Guehi, takımlar soyunma odasından döndükten sonra zihniyette belirgin bir değişim yaşandığını söyledi. “Bence ikinci yarı tamamen farklıydı, çok daha agresiftik. İkili mücadelelerin çok daha fazlasını kazandık ve bu da o golleri atmamız için bize zemin hazırladı,” dedi. City, bu değişimle birlikte ikinci yarıda topa sahip olma üstünlüğünü ele geçirip yalnızca bu devrede 21 gol fırsatı yarattı ancak sonuçta istediğini alamadı.
Genel performansı değerlendiren Guehi, takımın baskı altında gösterdiği karakter konusunda iyimserdi. “İlk yarı pek iyi değildi ama ikinci yarıdan çıkarılacak çok olumlu şey var. Bu, yalnızca oyuncular hakkında değil, genel olarak kulüp hakkında da çok şey söylüyor. Taraftarlar maç boyunca yanımızdaydı. Destekleri muhteşemdi,” diye ekledi.
Savunma oyuncusu derhâl tepki verilmesini istiyor
Şampiyonlar Ligi macerası henüz başındayken odak, yurt içindeki maçlara ve takımın gelişimine çevriliyor. Guehi, takımın bu yenilgiyi bir gerileme olarak görmek yerine gelişmek için itici güç olarak kullanması gerektiğini vurguladı. Eski Crystal Palace oyuncusu, “Mücadele etmeyi sürdürdüğümüz sürece bir şansımız olduğunu herkesin bildiğini düşünüyorum. Bence bu, turnuvanın yalnızca başlangıcı” dedi. PSG yenilgisinden çıkarılan dersler, yurt içindeki ivmelerini korumaya çalışırken büyük önem taşıyacak. Guehi, “Umarım bundan ders çıkarır ve gelecek maçlarda daha iyi performanslar sergileriz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
- AFP
Sıradaki mücadeleye bakış
Manchester City'nin sekiz maçlık yenilmezlik serisi, Etihad Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonuna mağlup olmasıyla sona erdi. Evinde kararlı ve mücadeleci bir performans sergilemesine rağmen bu yenilgi, City'yi iki maç sonunda 36 takımlı Şampiyonlar Ligi puan tablosunda 17. sırada bıraktı. City, Etihad Stadyumu'nda oynayacağı iki maçla hemen toparlanmayı hedefliyor. Cumartesi günü Premier League'de Ipswich Town'ı ağırlayarak lig mücadelesine dönecek, ardından salı günü evinde AEK ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.
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