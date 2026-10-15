Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde bulduğu fırsatları iyi değerlendiren PSG karşısında beklenmedik bir yenilgi alarak zor bir gece geçirdi. Desire Doue, Ousmane Dembele ve Vitinha’nın golleriyle konuk ekip devre arasına büyük bir üstünlükle girdi ve Enzo Maresca’nın ekibini zorlu bir duruma düşürdü. Fransız devi, hızlı hücumlarına karşı koymakta zorlanan ve kararsız bir görüntü sergileyen City savunmasından yararlanarak ilk 45 dakikaya hâkim oldu.

Son düdüğün ardından konuşan Guehi, takımın maçın başındaki eksiklerini açıkça dile getirdi. Guéhi, City Studios röportajında, “İlk yarıda, ilk iki golde ben de dâhil olmak üzere çok daha iyisini yapmamız gerekiyor” dedi. Guehi, PSG’nin devre arasına kadar oyunu neden bu kadar kontrol edebildiğini açıklarken iki Avrupa devinin ortaya koyduğu mücadele gücü arasındaki farka işaret etti. Savunma oyuncusu, “Sanırım biraz daha agresiflerdi ve ilk yarıda çok sayıda bire bir mücadele kazandılar. Bu da onlara golleri atabilecekleri zemini hazırladı” ifadelerini kullandı.