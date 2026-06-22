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Marc Guehi John Stones England GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Marc Guehi kadroda, John Stones kadro dışı; Üç Aslanlar, 2026 Dünya Kupası eleme turlarına katılmayı hedeflerken Gana karşısında İngiltere’nin nasıl bir kadroyla sahaya çıkması GEREKİR?

Opinion
İngiltere
Dünya Kupası
T. Tuchel
J. Stones
M. Guehi
A. Gordon
J. Bellingham
FEATURES
İngiltere - Gana

İngiltere, Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası serüvenine galibiyetle başladı; ancak performans biraz inişli çıkışlıydı. Her ne kadar ikinci yarıya hakim bir başlangıç, “Üç Aslan”ın dünya şampiyonluğu yolundaki bazı başlıca rakiplerine korku salmış olsa da. Genel olarak bakıldığında, Thomas Tuchel kadro seçiminde büyük ölçüde doğru kararlar vermiş görünüyordu. Jude Bellingham, takımdaki yerini fazlasıyla hak etti; Marcus Rashford’un yedek kulübesinden X faktörü yaratabilmesi için Anthony Gordon’ı ilk 11’de sahaya sürmek de işe yaradı.

Ancak savunma hattında işler pek yolunda gitmedi; bu da Tuchel’in bir karar vermesi gerekebileceği anlamına geliyor, zira Manchester City’den Marc Guehi ilk 11’de yer almak için fırsat kolluyor.

Peki, bir galibiyetin eleme turlarına yükselmeyi garantileyeceğini bilen İngiltere, Salı günü Gana ile oynayacağı maçta kimleri ilk 11'de sahaya sürmeli? GOAL, Boston'daki bu karşılaşma için kendi ilk 11'ini belirledi...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Sonuç olarak, Jordan Pickford İngiltere’nin açılış maçında pek göze çarpan bir performans sergilemedi. Hırvatistan’ın ilk golünde daha iyi bir müdahale yapabilirdi ve maçın son 15 dakikasına kadar ciddi bir kurtarış yapmadı. Aslında zamanının çoğunu, savunma oyuncularına oldukça abartılı bir şekilde el sallayarak ve bağırarak geçirdi (ki bunu oldukça sık yapar).

    Ancak kaleciler söz konusu olduğunda, bazen haber olmaması iyi haberdir. Pickford yanlış bir şey yapmadı. Ne olursa olsun, o İngiltere'nin bir numaralı kalecisi ve yine kale arasında yer alacak.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Reece James

    Reece James, Hırvatistan karşısında pek de iyi bir maç çıkarmadı – tabii İngiltere savunmasının geri kalanı da öyle, açıkçası.

    Hırvatistan, James ile Ezri Konsa arasındaki boşluğu açarak ikinci kez beraberliği sağlarken James ortalarda yoktu; ayrıca topla oynarken sergilediği karakteristik performansından da biraz uzak kaldı. Djed Spence'in etkileyici performansı, James'in de kendini tamamen rahat hissetmemesi gerektiğini gösterdi.

    Ancak, bu pozisyon için rakiplerinden daha kaliteli bir oyuncu ve tekrar etkili olabilmek için yeterli bir itibar birikimine sahip.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Ezri Konsa

    Geriye dönüp bakıldığında, Ezri Konsa İngiltere’nin açılış maçında oldukça vasat bir performans sergiledi. Örneğin, Hırvatistan’ın ikinci golüne giden süreçte gösterdiği hareketsizlik kesinlikle sorgulanabilir.

    Buna rağmen, bu maçta tekrar ilk 11'de yer almayı hak ediyor. Konsa, bu takım için son derece değerli olabilecek özelliklere – geri dönüş hızı, hava topu hakimiyeti, pas görüşü – hâlâ sahip. Üstelik, tüm sezon boyunca Premier Lig'de mükemmel bir performans sergiledi. Hırvatistan maçı onun için kötü bir maçtı; yakında kendini kanıtlayacaktır.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CB: Marc Guehi

    Stones, sezonun açılış maçında Tuchel tarafından ilk 11’de görevlendirildi, ancak teknik direktörünün güvenini tam olarak karşılayamadı. Elbette, Manchester City’li savunma oyuncusu İngiltere milli takımında her zaman güvenilir bir isim olmuştur, ancak geçen sezon kulüp düzeyinde sadece 18 maça çıkan bir oyuncu gibi görünüyordu.

    Stones, topla oynarken dengesizdi ve topun olmadığı anlarda tepkisi yavaştı. Elbette hâlâ iyi bir oyuncu olduğu kesin, ancak Stones’un maç formuna kavuşması için günler değil, haftalar gerekecek gibi görünüyor.

    Ne yazık ki turnuvalarda bu kadar zamanınız olmaz. İşte burada Guehi devreye giriyor; pek çok kişi onun Konsa ile birlikte açılış maçında ilk 11'de başlaması gerektiğini düşünüyordu. Guehi, maçın sonlarında Dallas'ı durdurmak için yedek kulübesinden oyuna girdi ve şimdi Salı günü ilk 11'de yer alması bekleniyor.

    Bu, İngiltere’nin Euro 2016’daki İzlanda fiyaskosundan bu yana ilk kez bir turnuva maçına Stones olmadan çıkacağı anlamına gelir ki, itiraf etmek gerekirse bu pek de iyiye işaret değil. Ancak Üç Aslanlar artık on yıl öncesine göre farklı bir takım ve Guehi’nin turnuva tecrübesi, bunun bir sorun haline gelmemesi için yeterli.

  • Nico O'ReillyGetty

    LB: Nico O'Reilly

    İngiltere'nin savunması açılış maçında bir bütün olarak gergin görünüyordu, ancak bireysel olarak Nico O'Reilly gerçekten zorlandı.

    Hücum istatistikleri beklendiği kadar etkileyiciydi; top sürme, yaratılan fırsatlar ve son üçte bir alana girişler açısından üst sıralarda yer aldı, ancak savunma performansı çok daha karışık bir tablo çizdi. İkili mücadelelerin sadece yarısını kazandı, iki kez topu kaptırdı ve zaman zaman biraz kararsız göründü; bu da Hırvatistan'ın atağa çıktığında İngiltere'nin sol kanadının çok kolay bir şekilde istismar edildiği anlamına geliyordu.

    Sorun şu ki, İngiltere'nin gerçekten iyi bir yedek seçeneği yok. Dan Burn güven vermiyor, Tuchel'in yedek bek olarak öne çıkardığı Jarell Quansah da öyle. Tino Livramento'nun sakatlığı nedeniyle şu anda ya O'Reilly ya da hiç yok.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Declan Rice, Hırvatistan maçında 72. dakikada oyundan alındı ve sahadan çıkarken biraz dengesiz görünüyordu. Tuchel, orta sahadaki kilit oyuncusunu oyundan çıkarma kararıyla ilgili sorulara maruz kaldı ve Alman teknik adam, Rice’ın bir tür sakatlık geçirdiğini kabul etti. Daha sonra, Arsenal’in orta saha oyuncusunun son altı aydır hamstring ağrısıyla mücadele ettiği bildirildi.

    Elbette bu durum hemen endişe yarattı, ancak Tuchel, Rice'ın kendisine Gana maçında oynayabileceğini söylediğini ve bu haftaki maça kadar antrenmanlara normal şekilde katıldığını vurguladı.

    Rice’ın formda kalması son derece önemli – belki de forvetteki Harry Kane’den bile daha önemli. Şu an için her şey yolunda görünüyor ve İngiltere, durumun böyle kalması için dua etmek zorunda kalacak.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    Bir başka kilit isim olan Anderson, Hırvatistan karşısında maçın ilk dakikalarında zorlandı, ancak zaman geçtikçe oyuna iyice ısındı.

    Aslında, maçı kesin olarak açan, Nottingham Forest oyuncusunun yaptığı tek ve çok önemli bir pas oldu. İkinci yarı başlar başlamaz, Bellingham'a çizgi boyunca uzun bir pas attı; Bellingham topu yakaladı ve İngiltere'nin üçüncü golünü attı. O an, 45 dakikalık düzgün orta saha oyunuyla birleştiğinde, Anderson'ın bu takıma ne katabileceğini tam olarak gösterdi.

    İngiltere, uzun süredir orta sahayı dengeleyecek üçüncü bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyuyordu. Jordan Henderson bu role tam olarak uymuyor, ancak Anderson uzun vadeli çözüm olabileceğini gösterdi. Tuchel aylardır ona güveniyor ve bu güvenin devam etmeyeceğini düşündürecek hiçbir neden yok.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CAM: Jude Bellingham

    Tuchel, maçın ardından çok arzu edilen 10 numaralı pozisyon için Bellingham ile Morgan Rogers arasında karar vermekte zorlandığını itiraf etti. Bu gerçekten de zor bir karar. Rogers, Bellingham kadar yetenekli olmasa da tüm sezon boyunca Aston Villa için önemli katkılar sağladı; ayrıca milli takımda da kendisine verilen fırsatlarda üzerine düşeni yaptı.

    Ancak ilk 11'de yer alan Bellingham, sallantılı geçen ilk 45 dakikanın ardından maçı tamamen ele geçirdi. Takım için hayati önem taşıyan üçüncü golü attı ve ikinci yarının geri kalanında hem 8 numara hem de 10 numara pozisyonlarında oynayarak orta sahaya hakim oldu.

    Rice veya Anderson’ın dinlenmeye ihtiyacı olursa, Bellingham daha geriye çekilebilir ve Hırvatistan maçının ikinci yarısında olduğu gibi Rogers’a da şans verilebilir. Aksi takdirde ise bu pozisyon, Bellingham’ın kaybetmemesi gereken bir yer.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Noni Madueke

    Noni Madueke uzun süre ilk 11’de yer almayabilir, ancak açılış maçında gösterdiği performans, onun acil durum yedeği olmaktan çok daha fazlası olduğunu ortaya koydu. Sağ kanatta görev yapan Arsenal oyuncusu, Dallas’taki maçın ilk yarısında İngiltere’nin en parlayan ismi oldu; defalarca oyunu genişletti ve rakip oyuncularla bire bir mücadelelere girdi. Maç ilerledikçe biraz yorulmuş gibi göründü ve haklı olarak oyundan alındı, ancak yine de bu sisteme sağlam bir uyum sağlıyor.

    Elbette, onun da sahada kalma süresi yakında sona erecek. Bukayo Saka tam formuna kavuşmak üzere ve Tuchel, Arsenal’in “yıldız çocuğu”nun Panama ile oynanacak üçüncü grup maçı geldiğinde ilk 11’de yer almaya hazır olacağını doğruladı. Bu durumda Madueke, yedek kulübesinden oyuna girebilecek bir seçenek olarak kalacak. O zamana kadar ise, Saka’ya sonuna kadar rekabet edecek, görevini fazlasıyla yerine getiren bir ilk 11 oyuncusu.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Belki de Kane’in gerginliğini biraz atabilmesi için bir penaltının ağlara gitmemesini görmesi gerekiyordu? Aslında, forvetin biraz da şansı yaver gitti; Josko Gvardiol’un kaleye girmesiyle Dominik Livakovic’in aynı anda kaleden çıkması, aksi takdirde oldukça kötü olan penaltısının tekrar atılmasını sağladı.

    Ancak Kane harika bir şekilde toparlandı ve geceyi iki golle noktaladı. Bu konuda fazla kafa yormaya gerek yok: Kane, İngiltere'nin en iyi oyuncusu ve dünyanın en iyilerinden biri. Ne olursa olsun, onu takıma alın.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    LW: Anthony Gordon

    Çarşamba gününe girerken bu zor bir maçtı ve şu anda da aynı derecede zorlu.

    Gordon, Hırvatistan karşısında üzerine düşeni yaptı ve rakip savunmayı gerçekten zor durumda bıraktı. Topla etkisini tam olarak gösteremese de, hızı ve pas almayacağını bildiği halde koşmaya istekli olmasıyla takıma çok şey kattı.

    Rashford'un ilk 11'de başlaması yönünde bazı talepler vardı ve o da kesinlikle bunu hak etti. Golünü güzel bir vuruşla attı ve oyuna girdiğinde maçın biraz daha açılmış olmasından iyi yararlandı. Tuchel de Rashford'u son üçte daha "kararlı" olduğu için övdü.

    Belki de bu, maçı başlatanlar ve bitirenler meselesidir. Gordon maçı başlatmada mükemmeldir, Rashford ise bitirmede daha da iyidir; bu düzen böyle kalmalıdır.

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