Marc Guehi kadroda, John Stones kadro dışı; Üç Aslanlar, 2026 Dünya Kupası eleme turlarına katılmayı hedeflerken Gana karşısında İngiltere’nin nasıl bir kadroyla sahaya çıkması GEREKİR?

Stones, sezonun açılış maçında Tuchel tarafından ilk 11’de görevlendirildi, ancak teknik direktörünün güvenini tam olarak karşılayamadı. Elbette, Manchester City’li savunma oyuncusu İngiltere milli takımında her zaman güvenilir bir isim olmuştur, ancak geçen sezon kulüp düzeyinde sadece 18 maça çıkan bir oyuncu gibi görünüyordu.

Stones, topla oynarken dengesizdi ve topun olmadığı anlarda tepkisi yavaştı. Elbette hâlâ iyi bir oyuncu olduğu kesin, ancak Stones’un maç formuna kavuşması için günler değil, haftalar gerekecek gibi görünüyor.

Ne yazık ki turnuvalarda bu kadar zamanınız olmaz. İşte burada Guehi devreye giriyor; pek çok kişi onun Konsa ile birlikte açılış maçında ilk 11'de başlaması gerektiğini düşünüyordu. Guehi, maçın sonlarında Dallas'ı durdurmak için yedek kulübesinden oyuna girdi ve şimdi Salı günü ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Bu, İngiltere’nin Euro 2016’daki İzlanda fiyaskosundan bu yana ilk kez bir turnuva maçına Stones olmadan çıkacağı anlamına gelir ki, itiraf etmek gerekirse bu pek de iyiye işaret değil. Ancak Üç Aslanlar artık on yıl öncesine göre farklı bir takım ve Guehi’nin turnuva tecrübesi, bunun bir sorun haline gelmemesi için yeterli.