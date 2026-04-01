Getty Images Sport
Çeviri:
Marc Guehi, İngiltere'nin "iyi organize olmuş" Japonya'ya yenilmesinin ardından, "formayı giymek kolay değil" şeklinde endişe verici bir itirafta bulundu
Wembley'de tarihi bir yenilgi
Thomas Tuchel’in deneysel kadrosu, disiplinli Japon takımı karşısında topun %75’ine sahip olmasına rağmen, etkili bir hücum gücü sergileyemedi. Karar anı 23. dakikada geldi; Brighton’ın kanat oyuncusu Mitoma’nın attığı golle, bir Asya ülkesi ilk kez İngiltere’yi mağlup etti. Bu gol, Jordan Pickford’un Ekim 2024’ten bu yana süren ve milli takımda 922 dakikadır gol yememe rekorunu da sona erdirdi.
- Getty Images Sport
Bir kaptanın gerçekçilik çağrısı
Harry Kane’in yokluğunda kaptanlık pazubandını takan Guehi, bu kadar disiplinli bir uluslararası rakibe karşı milli formayı giymenin getirdiği muazzam baskı konusunda samimi konuştu. Wembley’deki sonucun kötü olduğunu ancak bu yüksek riskli hazırlık maçlarının, Kuzey Amerika’da turnuva başlamadan önce taktiksel eksiklikleri ortaya çıkarmak üzere stratejik olarak tasarlandığını vurguladı. ITV’ye şunları söyledi: “Elbette hayal kırıklığı yaratıcı, ama gerçekçi olmalıyız. Sezonun bu döneminde bu maçları oynamamızın nedeni budur, takım olarak bu testlere ihtiyacımız var. Doğru bakış açısına sahip olursak, bu maçlar gelişmemize, daha iyi olmamıza, kendimizi geliştirmemize ve bir sonraki aşama olan Dünya Kupası'na hazırlıklı bir şekilde girmemize yardımcı olur."
Sıkı denetim altında birliği korumak
Guehi, takımın büyük bir turnuva öncesinde her zamanki gibi yoğun bir inceleme sürecine hazırlanırken, hem takım arkadaşlarına hem de taraftarlara birlik içinde kalmaları çağrısında bulundu. Oyuncu şöyle konuştu: "Nerede olduğumuzu görmek için bu maçları oynamak önemli, ancak asıl mesele bakış açısı, derslerimizi çıkarmak ve birbirimize kenetlenmek. Özellikle geçirdiğimiz sezonun ardından bu tek maça bakmak kolay; olumlu bir dönem geçirdik, bu yüzden bir arada kalıp daha iyi olmamız önemli."
"Bu formayı giymek kolay değil. İyi hazırlanmış ve disiplinli takımlara karşı oynuyorsunuz. Onlar da Dünya Kupası'na katıldılar ve buraya geldiklerinde bir şeyleri kanıtlamak istiyorlar. Tekrar ediyorum, birbirimize kenetlenmemiz, bu andan ders çıkarmamız ve ileriye bakmamız önemli."
- Getty Images Sport
Kuzey Amerika için son hazırlıklar
Tuchel, Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosunu kesinleştirirken İngiltere, yoğun bir değerlendirme sürecine girecek. Kane’in yokluğunda hücumda yaşanan etkisizlik, kaptanlarına aşırı bağımlı olunduğunu ortaya koyuyor; bu sorun, Hırvatistan, Gana ve Panama ile karşılaşacakları L Grubu’ndaki çeşitli zorluklarla yüzleşmeden önce çözülmesi gereken bir mesele.