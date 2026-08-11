Barcelona'nın ünlü La Masia akademisiyle geçmişten gelen bağlarına rağmen Cucurella, teklif geldiğinde 15 kez Avrupa şampiyonu olan kulübün cazibesinin görmezden gelinemeyecek kadar güçlü olduğunu kabul etti. Madrid'e transferini resmiyete kavuşturmadan önce İspanya'nın Dünya Kupası zaferinde pay sahibi olan savunmacı, kulübü bu sporun zirvesi olarak tanımladı. Mourinho'nun liderliğindeki bir projeye katılma ve kendi değerlendirmesine göre "Avrupa'nın en büyük kulübü" için oynama fırsatı, Brighton ve Chelsea'de Premier League'de geçirdiği başarılı dört yılın ardından İspanya'ya dönme kararında belirleyici etkenlerden biri oldu.

"Futbola yeni başlayan bir çocukken, sonra da böyle bir kulüpte oynama fırsatı elde edince bunu geri çevirmek çok zor," dedi Cucurella. "Fırsat geldiğinde bir saniye bile tereddüt etmedim. Bir izleyici olarak o büyülü gecelerin hepsini, Bernabeu'daki o geri dönüşleri, kazandıkları tüm Şampiyonlar Ligi kupalarını gördüm. Bunu birebir yaşama ve bunun bir parçası olma şansına sahip olmak büyük bir sorumluluk ama aynı zamanda çok güzel ve çok önemli bir meydan okuma."