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Marc Cucurella, Real Madrid'ın Jose Mourinho yönetiminde harika bir yıl geçirmeye hazır olduğuna inanıyor
Mourinho faktörü Madrid'de iyimserliği artırıyor
İspanya millî takım oyuncusu, Portekizli teknik adamın birlikte yaptıkları ilk antrenmanlarda takım üzerinde yarattığı etkiden şimdiden etkilendi. Cucurella, takımla geçirdiği ilk antrenman gününün ardından Real Madrid TV'ye konuşarak, Chelsea ve Manchester United'ın eski teknik direktörü hakkındaki ilk izlenimlerini paylaştı.
Tecrübeli çalıştırıcının göreve gelişinden bu yana antrenman sahasına özellikle ne kattığı sorulduğunda sol bek şu ifadeleri kullandı: "Bolca özgüven ve doğallık. Sahada bildiklerimizi yapmalıyız ve her şeyden önce keyif almalıyız. Bence hepimizin istediği şey kazanmak ve harika bir yıl geçirmek."
- Getty Images
Başkentte çocukluk hayalini gerçekleştirmek
Barcelona'nın ünlü La Masia akademisiyle geçmişten gelen bağlarına rağmen Cucurella, teklif geldiğinde 15 kez Avrupa şampiyonu olan kulübün cazibesinin görmezden gelinemeyecek kadar güçlü olduğunu kabul etti. Madrid'e transferini resmiyete kavuşturmadan önce İspanya'nın Dünya Kupası zaferinde pay sahibi olan savunmacı, kulübü bu sporun zirvesi olarak tanımladı. Mourinho'nun liderliğindeki bir projeye katılma ve kendi değerlendirmesine göre "Avrupa'nın en büyük kulübü" için oynama fırsatı, Brighton ve Chelsea'de Premier League'de geçirdiği başarılı dört yılın ardından İspanya'ya dönme kararında belirleyici etkenlerden biri oldu.
"Futbola yeni başlayan bir çocukken, sonra da böyle bir kulüpte oynama fırsatı elde edince bunu geri çevirmek çok zor," dedi Cucurella. "Fırsat geldiğinde bir saniye bile tereddüt etmedim. Bir izleyici olarak o büyülü gecelerin hepsini, Bernabeu'daki o geri dönüşleri, kazandıkları tüm Şampiyonlar Ligi kupalarını gördüm. Bunu birebir yaşama ve bunun bir parçası olma şansına sahip olmak büyük bir sorumluluk ama aynı zamanda çok güzel ve çok önemli bir meydan okuma."
Ünlü beyaz formayı giymek bir ayrıcalık
Bu transfer, Chelsea formasıyla 163 maça çıkan ve 2025'te takımının Konferans Ligi ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmasına yardımcı olan 28 yaşındaki oyuncu için önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Bernardo Silva, Ibrahima Konate ve Denzel Dumfries'i de kapsayan yıldızlarla dolu transfer hamlesine katılan Cucurella, Madrid'de kendisinden beklenen standartların son derece farkında. Bu transferi sadece kariyerindeki bir adım olarak değil, aynı zamanda İngiltere'deki çıkışından önce Getafe ve Eibar'ın da aralarında bulunduğu çeşitli kulüplerde verdiği emeğin bir karşılığı olarak görüyor.
"Bu bir onur; çok fazla insan bu formayı giydiğini söyleyemez. Burada büyük efsaneler gördük, burası çok köklü bir kulüp, Avrupa'nın en büyüğü. Bugün burada olmak bir ayrıcalık, bir onur ve hepsinden önemlisi kariyerim boyunca ortaya koyduğum tüm çabanın bir ödülü," diye ekledi.
- Getty Images Sport
Yeni La Liga sezonu için hazırlık
Yeni sezonun başlangıcı yaklaşırken Madrid'in hazırlıkları artık kritik bir aşamaya ulaşıyor. Kadro, rekabetçi maçlar başlamadan önce Deportivo de A Coruna ve Schalke karşısında sezon öncesindeki yeni sınavlarına çıkacak. Bu karşılaşmalar, Mourinho'ya yeni transferlerini takıma daha fazla entegre etme ve ekibinin yıl boyunca uygulamasını beklediği taktik yaklaşımı ince ayarlama imkânı verecek. Kupa yolculuğu resmen 22 Ağustos'ta başlayacak; Madrid, La Liga sezonunu Espanyol deplasmanında açacak.
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