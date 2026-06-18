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Marc Cucurella, Real Madrid’e transferi öncesinde Jose Mourinho’nun kendisine ne söylediğini açıkladı ve Barcelona’yla olan bağlarına rağmen neden ‘tereddüt etmediğini’ anlattı
"Özel Adam"ın kişisel dokunuşu
Real Madrid’in yeni transferi Cucurella, Bernabéu’ya transferinin ardından Mourinho’dan aldığı hoş geldin telefonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Chelsea’den 52 milyon sterlinlik bir transferle takıma katılan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, efsanevi Portekizli teknik direktörün İspanya’nın başkentinde birlikte çalışacakları dönem öncesinde kendisine güvenini ifade etmek için kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı.
2026 Dünya Kupası sırasında İspanya milli takım kampından El Mundo'ya konuşan Cucurella, "Evet, sohbet ediyorduk ve bana benimle çalışmayı gerçekten dört gözle beklediğini, çok iyi uyum sağlayacağımı ve Real Madrid'in harika bir kulüp olduğunu söyledi. Sonra başka bir şey söylemedi, sadece Dünya Kupası'nda çok iyi performans göstermem gerektiğini ve Madrid'de görüşeceğimizi belirtti." dedi.
Mourinho’nun, anlaşma gerçekleşmezse başka hiçbir sol bek transfer etmeyeceğini açıkça söylediği yönündeki spekülasyonlar sorulduğunda Cucurella şunları ekledi: “Hayır, böyle bir şey söyledi mi bilmiyorum. Beni istediğini söyledi, hepsi bu. Bu güvene çok sevindim. Onunla çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.”
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Barselona’ya olan bağlılık yerine Madrid’i tercih etmek
Bu transfer, Cucurella’nın La Masia’daki geçmişi nedeniyle İspanya’da büyük yankı uyandırdı; ancak sol bek, mesleki tercihinde kararlılığını koruyor. Los Blancos’un ilgisini gösterdiği anda başlangıçtaki tüm şüphelerinin ortadan kalktığını açıkladı. “Farklı seçenekler vardı, ancak Real Madrid’den teklif geldiğinde tereddüt etmedim. Bence bu eşsiz bir fırsat. Sonuçta Real Madrid'de oynamak bir onurdur ve bunu söyleyebilecek çok az oyuncu vardır, bu yüzden hiç tereddüt etmedim," diye ekledi.
Eski bir Barcelona altyapı oyuncusunu Madrid’in beyaz formasıyla görmekte zorlanabilecek taraftarlara seslenen Cucurella, şöyle konuştu: “Onlara hayatın farklı aşamaları olduğunu söylüyorum. Bu durumda önemli bir karar vermem gerekti ve hiç tereddüt etmedim; bence bu benim için büyük bir adım. Çocukken büyük takımlarda oynamayı hayal edersiniz ve bence Real Madrid de onlardan biri. Onlar, dünyada en çok Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan takım ve umarım onlarla şampiyonluklar kazanır ve orada harika zaman geçiririm."
Birkaç gün içinde tamamlanan hızlı bir anlaşma
Anlaşmanın ilk temastan kesinleşen imzaya kadar iki günden az bir sürede sonuçlanması, oyuncunun kendisi de dahil olmak üzere pek çok kişiyi şaşırttı. Cucurella’nın İspanya’nın Dünya Kupası hazırlıklarında yer alması nedeniyle zamanlama özellikle hassas bir konuydu; ancak savunma oyuncusu, milli takım görevinde dikkatinin dağılmasını önlemek için geleceğinin bu kadar çabuk netleşmesinden dolayı rahatlamıştı.
"Sanırım her şey bir buçuk ya da iki günde halloldu," dedi. "Benim için çok daha iyi, çok daha hızlı ve baş ağrıtmadı. Sonunda kesinleşti ve çok mutluyum. Sanırım Pazar öğleden sonraydı... Bana her şeyin aşağı yukarı halledildiğini, hâlâ bazı evrak işleri ve imzalar olduğunu, ancak ciddi bir şey olmadığını söylediler. Ardından bunu duyurdular; saat farkı nedeniyle bu biraz daha zordu, çünkü haber Yeşil Burun Adaları maçı başlamadan birkaç saat önce çıktı, ama gerçek şu ki her şey çoktan halledilmişti."
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La Roja ile Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı
Kulüpteki geleceği güvence altına alınmış olsa da Cucurella, İspanya’nın Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalmasının ardından Dünya Kupası’na zorlu bir başlangıç yapmasının üstesinden gelmeye odaklanmış durumda. Defans oyuncusu, taraftarlar arasındaki hayal kırıklığını kabul ederken, Avrupa şampiyonu takımın önümüzdeki maçlarda ritmini bulmaya çalışacağı için sabır gösterilmesi çağrısında bulundu.
"Durumun iyi olmadığı açık. Hepimiz kazanmak istiyorduk ve belki de işin gerçekte olduğundan daha kolay görünüyordu," diyen Cucurella, Suudi Arabistan maçı öncesinde şunları ekledi: "Birkaç hata yaptık, tam olarak isabetli olamadık, biraz hatalıydık ve bu tür takımlara karşı iyi bir başlangıç yapamadığınızda her şey karmaşıklaşıyor. Genellikle çok fazla hata yapmadığımız için biraz tazelikten ve fikirlerden yoksunduk. Ama neyse, gelişmek ve bir sonraki maça iyi hazırlanmak için vaktimiz var. Yeşil Burun Adaları’nda yaşananların şimdi olması daha iyi, böylece kademeli olarak gelişebiliriz."