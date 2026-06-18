Marc Cucurella, Real Madrid’e transferi öncesinde Jose Mourinho’nun kendisine ne söylediğini açıkladı ve Barcelona’yla olan bağlarına rağmen neden ‘tereddüt etmediğini’ anlattı

Real Madrid’in yeni transferi Cucurella, Bernabéu’ya transferinin ardından Mourinho’dan aldığı hoş geldin telefonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Chelsea’den 52 milyon sterlinlik bir transferle takıma katılan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, efsanevi Portekizli teknik direktörün İspanya’nın başkentinde birlikte çalışacakları dönem öncesinde kendisine güvenini ifade etmek için kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı.

2026 Dünya Kupası sırasında İspanya milli takım kampından El Mundo'ya konuşan Cucurella, "Evet, sohbet ediyorduk ve bana benimle çalışmayı gerçekten dört gözle beklediğini, çok iyi uyum sağlayacağımı ve Real Madrid'in harika bir kulüp olduğunu söyledi. Sonra başka bir şey söylemedi, sadece Dünya Kupası'nda çok iyi performans göstermem gerektiğini ve Madrid'de görüşeceğimizi belirtti." dedi.

Mourinho’nun, anlaşma gerçekleşmezse başka hiçbir sol bek transfer etmeyeceğini açıkça söylediği yönündeki spekülasyonlar sorulduğunda Cucurella şunları ekledi: “Hayır, böyle bir şey söyledi mi bilmiyorum. Beni istediğini söyledi, hepsi bu. Bu güvene çok sevindim. Onunla çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.”



