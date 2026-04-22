Marc Cucurella'nın berberi, Liam Rosenior'un doğrulamasından saatler önce Brighton maçıyla ilgili Chelsea kadro haberlerini sızdırdı

Daily Mail'in haberine göre, Chelsea taraftarları, Amex Stadyumu'nda resmi kadro listeleri teslim edilmeden çok önce yıldız oyuncu Cole Palmer ve forvet Joao Pedro'nun kadroda yer almayacağını öğrendi. Sızıntı, İspanyol savunma oyuncusu Cucurella'nın kişisel berberine ait olduğu iddia edilen @Rileyeagles_ adlı X hesabından kaynaklandı. Hesap sahibi şu mesajı paylaştı: "Palmer ve Joao Pedro bu akşam sakat. İşte size özel haber."

Gönderi, Cucurella'ya ait olduğu iddia edilen, yeni kesilmiş bir saçın arka kısmının fotoğrafıyla birlikte paylaşıldı, ancak defans oyuncusunun yüzü görünmüyordu. Palmer hamstring sorunu nedeniyle maça çıkamadı, Pedro ise Chelsea'nin Manchester United'a yenildiği maçta da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti, bu nedenle bilgi doğru çıktı. Olayın ardından @Rileyeagles_ hesabı ve orijinal tweet silindi.