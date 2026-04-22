Marc Cucurella'nın berberi, Liam Rosenior'un doğrulamasından saatler önce Brighton maçıyla ilgili Chelsea kadro haberlerini sızdırdı
Barber ipucunu ele veriyor
Daily Mail'in haberine göre, Chelsea taraftarları, Amex Stadyumu'nda resmi kadro listeleri teslim edilmeden çok önce yıldız oyuncu Cole Palmer ve forvet Joao Pedro'nun kadroda yer almayacağını öğrendi. Sızıntı, İspanyol savunma oyuncusu Cucurella'nın kişisel berberine ait olduğu iddia edilen @Rileyeagles_ adlı X hesabından kaynaklandı. Hesap sahibi şu mesajı paylaştı: "Palmer ve Joao Pedro bu akşam sakat. İşte size özel haber."
Gönderi, Cucurella'ya ait olduğu iddia edilen, yeni kesilmiş bir saçın arka kısmının fotoğrafıyla birlikte paylaşıldı, ancak defans oyuncusunun yüzü görünmüyordu. Palmer hamstring sorunu nedeniyle maça çıkamadı, Pedro ise Chelsea'nin Manchester United'a yenildiği maçta da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti, bu nedenle bilgi doğru çıktı. Olayın ardından @Rileyeagles_ hesabı ve orijinal tweet silindi.
- AFP
Rosenior’un ‘köstebek’ avı yeni bir boyut kazandı
Bu son güvenlik ihlali, Rosenior'un daha önce kulübün iç sızıntılarla ilgili sorunlarını çözdüğünü ısrarla belirtmesinin ardından meydana geldi. Sezonun başlarında, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynadıkları iki maç öncesinde ilk 11'in tamamının yayınlanması, Blues'u zor durumda bırakmıştı. Ancak Rosenior, bu gizemin çözüldüğünü ve kaynağın kulüp dışından tespit edildiğini açıklamıştı.
Rosenior o sırada gazetecilere, "(Kim olduğunu) biliyoruz," demişti. "Bu, bana veya takıma karşı kötü niyetli bir eylemden kaynaklanmıyor. Kaynağını biliyoruz ve durumu hallettik."
Kabul edilemez seviye, tarihi bir düşüşe işaret ediyor
Sızıntı olayının yarattığı dikkat dağınıklığının ardından sahada felaket bir performans sergilendi. Chelsea, Seagulls karşısında 3-0'lık bir hezimete uğradı ve maç boyunca kaleyi bulan tek bir şut bile atamadı. Konuk takımın mücadeleden yoksun kalması, gol atamadan üst üste beşinci Premier Lig mağlubiyetini almasına neden oldu; bu, 1912'den bu yana yaşadıkları en kötü seri oldu.
Rosenior, maç sonrası değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve takımının gösterdiği profesyonellik eksikliğine açıkça öfkelendi. Sky Sports'a verdiği demeçte, "Maçın her yönüyle kabul edilemezdi, tutumumuz kabul edilemezdi" dedi. Bu yenilgiyle Chelsea, Premier Lig tablosunda yedinci sıraya geriledi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansından daha da uzaklaşırken, sezonu tam bir başarısızlıkla bitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
- AFP
Leeds maçı öncesinde gerilim artıyor
Kulüp içi sorunlar, Chelsea'nin tüm turnuvalarda son sekiz maçının yedisini kaybetmesiyle sonuçlanan kötü gidişatı daha da ağırlaştırıyor. Ligde sadece dört maç kalırken, dikkatler artık Leeds ile oynanacak FA Cup yarı finaline yöneliyor. Kulüp kültürünü düzeltmek için "radikal değişiklikler" yapılması gerektiğini belirten Rosenior için bu maç, kazanılması zorunlu bir karşılaşma haline geldi.